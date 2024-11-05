Первым рейсом за решетку: преступления, которые удивили весь мир

Угнать огромный самолет и перелететь океан? Для молодого итальянца в середине прошлого века, ровно 55 лет назад, это не было проблемой. «Вечерняя Москва» вспомнила другие необычные криминальные случаи.

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Очень вежливый бандит

31 октября 1969 года капрал морской пехоты США Раффаэле Миникиелло возвращался домой со службы и обнаружил, что вместо 800 долларов (около 78 тысяч рублей. — «ВМ») жалования ему заплатили всего 600 (около 58 тысяч рублей. — «ВМ»). Тогда находчивый 19-летний парень решил компенсировать эти деньги, ограбив склад военно-морской базы Кэмп-Пендлтон. Затем бывший военный решил вернуться на свою историческую родину, в Италию. Он купил билеты на самолет из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско за 15,5 доллара (около полутора тысяч рублей. — «ВМ»), поднялся на борт и спрятал свое трофейное ружье и патроны в туалете (в то время тщательных досмотров при заходе на борт не проводилось). После взлета парень достал винтовку, направил ее на стюардессу по имени Шарлин Делмонико и потребовал ввести его в кабину пилота, где и сообщил, что самолет захвачен и полетит в Рим. Летчики убедили Раффаэле, что им не хватит топлива, чтобы добраться до такой далекой точки. Экипаж предложил план: самолет садится в ближайшем городе, заправляется, Миникиелло отпускает всех пассажиров, часть персонала, и борт двигается дальше. Захватчик согласился.

В пути он вел себя приветливо и, отпуская пассажиров, позволил одному из них вернуться в салон, так как тот забыл внутри свой хеллоуинский костюм! Как поделились позже пилоты, во время полета Раффаэле учил стюардессу раскладывать пасьянс, жаловался капитану на свою службу, а по приземлении предложил персоналу подбросить их до отеля. В итоге преступника, который преодолел 11 тысяч километров на угнанном судне, конечно, поймали и посадили в тюрьму. Однако мировой рекорд в дальности перелета захваченного самолета был установлен.

Кража легендарной картины

В 1911 году сотрудник Лувра Винченцо Перуджа спрятался в музее, зная, что на следующий день здание будет закрыто для посетителей. Он переоделся в белый рабочий фартук и, дождавшись, пока охрана отвернется... украл «Мону Лизу». Винченцо хранил картину у себя дома на протяжении двух лет и планировал отвезти произведение искусства на родину, в Италию. Вероятнее всего, он считал, что ее незаконно отняли у живописца Леонардо да Винчи. Однако в итоге полотно вернули на место, а похитителю дали срок заключения длиною в год. Когда Винченцо Перуджа вышел на свободу, он открыл свою малярную мастерскую.

Подвела неосторожность

В 2003 году несколько грабителей во главе с Леонардо Нотарбартоло украли алмазы на сумму в 100 миллионов долларов (почти десять миллиардов рублей) из Антверпенского центра в Бельгии. Преступление планировалось около трех лет, а сам Нотарбартоло, чтобы изучить центр изнутри, долгое время прикидывался торговцем алмазами. После совершения кражи преступники благополучно скрылись, и их, возможно, никогда бы не поймали, если бы следователи не обнаружили... недоеденный бутерброд, по ДНК принадлежащий одному из подозреваемых.

Прямая речь

Ирина Ним, психолог: