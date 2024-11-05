Первым рейсом за решетку: преступления, которые удивили весь мир
Угнать огромный самолет и перелететь океан? Для молодого итальянца в середине прошлого века, ровно 55 лет назад, это не было проблемой. «Вечерняя Москва» вспомнила другие необычные криминальные случаи.
Очень вежливый бандит
31 октября 1969 года капрал морской пехоты США Раффаэле Миникиелло возвращался домой со службы и обнаружил, что вместо 800 долларов (около 78 тысяч рублей. — «ВМ») жалования ему заплатили всего 600 (около 58 тысяч рублей. — «ВМ»). Тогда находчивый 19-летний парень решил компенсировать эти деньги, ограбив склад военно-морской базы Кэмп-Пендлтон. Затем бывший военный решил вернуться на свою историческую родину, в Италию. Он купил билеты на самолет из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско за 15,5 доллара (около полутора тысяч рублей. — «ВМ»), поднялся на борт и спрятал свое трофейное ружье и патроны в туалете (в то время тщательных досмотров при заходе на борт не проводилось). После взлета парень достал винтовку, направил ее на стюардессу по имени Шарлин Делмонико и потребовал ввести его в кабину пилота, где и сообщил, что самолет захвачен и полетит в Рим. Летчики убедили Раффаэле, что им не хватит топлива, чтобы добраться до такой далекой точки. Экипаж предложил план: самолет садится в ближайшем городе, заправляется, Миникиелло отпускает всех пассажиров, часть персонала, и борт двигается дальше. Захватчик согласился.
В пути он вел себя приветливо и, отпуская пассажиров, позволил одному из них вернуться в салон, так как тот забыл внутри свой хеллоуинский костюм! Как поделились позже пилоты, во время полета Раффаэле учил стюардессу раскладывать пасьянс, жаловался капитану на свою службу, а по приземлении предложил персоналу подбросить их до отеля. В итоге преступника, который преодолел 11 тысяч километров на угнанном судне, конечно, поймали и посадили в тюрьму. Однако мировой рекорд в дальности перелета захваченного самолета был установлен.
Кража легендарной картины
В 1911 году сотрудник Лувра Винченцо Перуджа спрятался в музее, зная, что на следующий день здание будет закрыто для посетителей. Он переоделся в белый рабочий фартук и, дождавшись, пока охрана отвернется... украл «Мону Лизу». Винченцо хранил картину у себя дома на протяжении двух лет и планировал отвезти произведение искусства на родину, в Италию. Вероятнее всего, он считал, что ее незаконно отняли у живописца Леонардо да Винчи. Однако в итоге полотно вернули на место, а похитителю дали срок заключения длиною в год. Когда Винченцо Перуджа вышел на свободу, он открыл свою малярную мастерскую.
Подвела неосторожность
В 2003 году несколько грабителей во главе с Леонардо Нотарбартоло украли алмазы на сумму в 100 миллионов долларов (почти десять миллиардов рублей) из Антверпенского центра в Бельгии. Преступление планировалось около трех лет, а сам Нотарбартоло, чтобы изучить центр изнутри, долгое время прикидывался торговцем алмазами. После совершения кражи преступники благополучно скрылись, и их, возможно, никогда бы не поймали, если бы следователи не обнаружили... недоеденный бутерброд, по ДНК принадлежащий одному из подозреваемых.
Прямая речь
Ирина Ним, психолог:
«Преступления интригуют: психика людей так устроена, что хочется разгадать тайну. Всегда интересно понять логику запутанного дела. Плохо лишь то, что стирается грань между дозволенным и запрещенным, и порой люди могут не отдавать себе в этом отчет. Некая инфантильность: мол, в кино же все сошло с рук. А реальность абсолютно другая».