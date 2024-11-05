Германцы со славянскими генами: как такое могло произойти

Германские народы – так называют обширную группу людей, включающую население разных стран Европы, Австралии, Северной Америки и Новой Зеландии. Как меньшинства представители этих этносов живут даже в Африке и Южной Америке. Всех их объединяет то, что они используют один из более чем 30 германских языков.

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Народы этой группы многочисленны – к германцам относят до 550 миллионов человек. Это немцы, австрийцы, англичане (включая канадских, американских, новозеландских и австралийских), скандинавы (датчане, исландцы, шведы, фарерцы, норвежцы) и голландцы.

Как попала в германцев славянская кровь?

Воинственные германские племена в течение многих веков расселялись по Европе. Захватывая новые земли, они смешивались с местным населением, которое превосходило их численностью. Так германцы утрачивали «чистоту крови» и обеспечивали зарождение новых этносов, существующих по сей день.

Наиболее яркий пример ассимиляции – Германия, которая стала единым самостоятельным государством лишь в 1871 году. Племена германцев завоевали эти земли в начале нашей эры. С тех пор они смешались со славянами, кельтами и другими, уже исчезнувшими с лица земли этносами.

Современные немцы – лидеры среди германцев по наличию славянской крови

На территории северной, восточной и даже северо-западной Германии много веков назад жили славянские племена. Современные этнографы называют поморян, руян, бодричей, лютичей и лужичан. Германское население «растворило» в себе эти племена, но их след остался в крови немцев XXI века.

О славянских корнях и сегодня напоминают долгоживущие топонимы (названия населенных пунктов, озер, рек, других объектов на местности). Достаточно сказать, что две из версий происхождения имени столицы Германии – Берлин – включают «славянский след». По одной из гипотез, название включает древлянское слово «болото» (berl). По другой – в основе лежит «брл», или «берл» - западнославянское определение медведя.

Ученые относят к топонимам славянского происхождения все названия городов и коммун в Германии, которые завершаются ударным -in. Таких немало: Шверин, Карпин, Витцин, Штеттин. Среди других древнеславянских названий – Трептов, Шпандау, Тетеров, Гюстров, Кемниц, Люббенау.

Австро-Венгерский «плавильный котел»

Второй лидер по наличию славянской крови – современная Австрия. Согласно этнографическому исследованию 1911 года, в Австро-Венгерской империи германцы, проживающие в Австрии, Силезии и Тироле, соседствовали со славянами-чехами Богемии и Моравии, хорватами, словенцами, сербами, словаками, а также поляками и украинцами Галиции. Очевидно, что ощутимая ассимиляция этих народов в рамках одной империи была неизбежна.

Генетика помогает не всегда

Отследить распространение народностей по планете можно с помощью генетического анализа. Для этого ученые выделяют гаплогруппы – сообщества, происходящие от одного этноса-предка. Выявить родство помогают генетические мутации, которые одинаково проявляются у потомков общего «прародителя». Генетики определяют комплект гаплогрупп для каждой нации, после чего ищут сходства. Такой подход позволяет обнаружить самые неожиданные связи и пересечения.

Германские племена задолго до IV-VII веков н. э. (Великого переселения народов) «растворили» в себе множество европейских этнических групп и слились с ними. По этой причине у ученых нет возможности назвать «германской» конкретную гаплогруппу. Принято считать, что современные германцы несут в себе три превалирующие гаплогруппы: R1a, I1,R1b.

Тем нее менее проследить родство со славянами можно. Так, 16% населения Германии и 23% населения Австрии несут в себе гаплогруппу R1a. Она доминирует у многих славянских народов и обнаруживается у 47% населения России, 43% - Украины, 49% - Беларуси, 55% - Польши, 42% - Словакии.

А кто в отстающих?

Наиболее близкими по крови к древним германцам ученые называют датчан и жителей юга Швеции. Изначально там не проживали славянские племена, а их последующая миграция в эти районы также была минимальной.

Исторический конфуз

При том что германцы и славяне имеют много общих корней, идеологам Третьего рейха зов крови был неведом. По их убеждению, нордическая раса включала праславян, однако к ХХ веку славяне слишком далеко отошли от нее, чтобы претендовать на свою «чистоту». Гитлер называл одной из основных задач рейха «предотвращение развития славянских рас», которые он относил к «неевропейским».

В «Майн Кампф» содержится упоминание, что германские элементы в России расово превосходят славянские. Гиммлер в речи от 04.10.1943 г. (Познань) назвал славян «смешанным народом на основе низшей расы с каплями нашей крови, который не способен к самоуправлению и поддержанию порядка». Неумолимый ход истории расставил все по местам. Бесчеловечные теории нацистов преданы забвению. Современные жители германских стран в поисках корней с удовольствием отыскивают среди своих предков славянских прадедушек и прабабушек.