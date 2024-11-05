Как «рассудочная храбрость» советского моряка помогла флоту разгромить врага во время войны

80 лет назад звание Героя Советского Союза было присвоено военному моряку Василию Быкову. Он отличался особым качеством, которое его командиры называли «рассудочной храбростью». Быков проявлял в бою огромное мужество, зная при этом, на какой конкретно результат рассчитывает. Благодаря его храбрости и тактическим способностям советские торпедные катера добились одного из своих самых больших успехов за время Великой Отечественной войны на северном театре боевых действий — разгромили большой гитлеровский конвой у мыса Кибергнес прямо под огнём береговых батарей и кораблей охранения. В послевоенное время Быков дослужился до звания контр-адмирала. Завершив морскую карьеру, он посвятил себя педагогической и научно-просветительской деятельности.

«Зарекомендовал себя отличным офицером»

Василий Быков родился 5 февраля 1920 года в селе Кравотынь Тверской губернии в крестьянской семье. Шесть лет спустя Быковы переехали в находящийся неподалёку город Осташков. Там Василий окончил школу.

«Быкова с юности тянуло в море. После школы он по комсомольской путёвке попал на флот и в 1937 году стал курсантом Высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе в Ленинграде», — рассказал в беседе с RT сотрудник научного отдела Музея Победы Никита Борисов.

В дальнейшем Василия перевели в Тихоокеанское высшее военно-морское училище, находившееся во Владивостоке. Завершив обучение в 1941 году, Быков два года служил на Дальнем Востоке, где советское командование опасалось удара со стороны японских милитаристов.

В 1943 году лейтенанта Быкова перевели на Северный флот. Он участвовал в океанском переходе из США в СССР на закупленном у союзников корабле СКР-208.

«За время пребывания на корабле… зарекомендовал себя отличным офицером, способным организовать личный состав на изучение иностранной техники. Сам лично в кратчайший срок изучил всё устройство и вооружение корабля… На переходе США — Полярное показал образцы мужества и выносливости. Во время сильных штормов и снеговых зарядов стоял вахтенным командиром наравне с командиром корабля», — говорится в документах о награждении Быкова медалью «За боевые заслуги».

После возвращения в СССР лейтенант сразу же включился в боевую деятельность флота. В составе экипажа СКР-208 он участвовал в поиске вражеских подводных лодок, эскортировании советских субмарин, сопровождении конвоев союзников, операциях разведки.

«Пик боевой деятельности Быкова на Северном флоте пришёлся на 1944 год», — отметил Никита Борисов.

В мае 1944 года он стал командиром торпедного катера ТКА-242, а в июле участвовал в разгроме вражеского конвоя в районе Киркенеса.

«Находясь в поиске конвоя, катер лейтенанта Быкова первым обнаружил корабли, о чём немедленно донёс по радио командиру дивизиона. Это донесение послужило основанием к принятию решения общей атаки конвоя. Несмотря на ураганный огонь, открытый всеми кораблями охранения противника и его транспортами, преодолел ряд огневых завес и, выпустив с короткой дистанции две торпеды, потопил транспорт противника водоизмещением около 6 тыс. т», — говорится в документах на награждение Быкова орденом Красного Знамени.

«Командная боевая работа»

Особенно отличился Быков 19 августа 1944 года, во время боя у норвежского мыса Кибергнес, когда советские торпедные катера атаковали нацистский конвой более чем из 30 транспортных судов и кораблей охранения.

Катер Быкова под огнём нацистских береговых батарей и кораблей охранения совершил быстрый проход вдоль вражеского конвоя и установил дымовую завесу, благодаря которой советская ударная группа смогла беспрепятственно атаковать врага. В этом бою было уничтожено 14 немецких судов. Катер Быкова потопил вражеский тральщик.

«Насколько мне известно, дымовая завеса в исполнении Быкова была первым случаем применением такого тактического приёма на флоте. Бой у мыса Кибергнес стал одним из самых масштабных и успешных сражений советских торпедных катеров в северных морях», — констатировал Никита Борисов.

14 сентября 1944 года Быков обнаружил у берегов Норвегии два немецких корабля, после чего торпедировал и потопил один из них.

Спустя 11 дней Быков, действуя в составе группы советских торпедных катеров, принял участие ещё в одном бою, в ходе которого также потопил вражеский корабль. Сражение было очень тяжёлым.

«От прямых попаданий снарядов противника была разбита турель. Разбиты торпедные аппараты, пробиты бензоцистерны, разбиты антенна и радиоаппаратура. В бортах ТКА было свыше 50 осколочных пробоин и четыре большие снарядные. Но, несмотря на это, ТКА продолжал маневрировать и уходить из зоны обстрела. Раненный в голову и руку командир ТКА Быков, лишившись возможности стоять на штурвале из-за раздробленной руки и сильного кровотечения из головы, передал штурвал помощнику, а сам, не уходя из боевой рубки, продолжал командовать повреждённым катером, который с минуты на минуту от попаданий фосфорных пуль в бензоцистерны мог взорваться», — говорится в наградном листе на присвоение Быкову звания Героя Советского Союза.

Несмотря на повреждения катера и свои тяжёлые ранения, Василий Быков смог довести корабль до базы.

Командование, предлагая присвоить Быкову звание Героя Советского Союза, подчеркнуло, что он «принадлежит к лучшей части офицеров-катерников». Кроме того, в наградном листе отмечаются «рассудочная храбрость», отвага и самоотверженность Быкова, его навыки снайпера в торпедной стрельбе и мастерство в бою. 5 ноября 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В конце 1944 года Быкова назначили командиром звена торпедных катеров. Но в это время Красная армия уже освободила от нацистов Советское Заполярье и часть Норвегии. Гитлеровская угроза на Севере была ликвидирована.

«Успехи в боях с немецкими конвоями на Севере невозможно разделить по отдельным катерам. Это была командная боевая работа. Быков мужественно сражался плечом к плечу с другими советскими моряками, проливал кровь за Родину и проявил себя как храбрый офицер», — заявил в разговоре с RT военный историк Мирослав Морозов.

Новая война назревала на Дальнем Востоке. Весной 1945 года Быков был переведён на Тихий океан и назначен командиром катера ТКА-561. Во время Советско-японской войны он участвовал в разведывательных действиях, высадке морских десантов и захвате вражеского корабля.

После завершения Второй мировой войны Быков продолжил службу в Военно-морском флоте СССР. По окончании Высших специальных классов он был назначен командиром сторожевого корабля «Шквал». В 1959 году он получил диплом Военно-морской академии СССР. В дальнейшем командовал бригадой эсминцев Черноморского флота и был военным советником командующего Военно-морским флотом Сирии. В 1970-е годы Быков служил начальником специального факультета Военно-морской академии.

В 1979 году контр-адмирал Василий Быков вышел в запас. На пенсии он занялся научно-просветительской деятельностью: сначала работал заведующим филиала Музея истории Ленинграда — здания Смольного собора, а затем переехал в Севастополь и вошёл в состав военно-научного общества Дома офицеров Черноморского флота. Умер Василий Быков 16 ноября 1999 года.

«Бои за Советское Заполярье имели в годы Великой Отечественной войны стратегическое значение. Военные моряки Северного флота обеспечивали движение конвоев между СССР и западными союзниками, а также участвовали в пресечении попыток нацистов прорваться вглубь страны с северного направления. Свой вклад в решение этих задач внёс и Василий Быков, проявивший себя как отважный и грамотный командир», — подытожил Никита Борисов.