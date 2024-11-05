Как сложились негласные правила поведения в русской бане

Русская баня – не только залог здоровья, но и хорошего настроения, но лишь в том случае, если соблюдать определенные правила поведения. В противном случае можно вместо хорошего времяпрепровождения получить конфликт, и хорошо, если он не выйдет за пределы помывочного заведения.

© Кадр из фильма «За спичками», 1980

Идите в баню!

Если вы в первый раз пришли в любую баню, обязательно постарайтесь быть вежливым с обслуживающим персоналом и с банщиками – особенно. Не стоит сразу же переходить «на ты» и фамильярничать, сделать это можно лишь после долгого знакомства, и то если банщик не против. В противном случае лучше соблюсти нейтралитет и обращаться «на вы». Нельзя создавать препятствия работе персонала, в том числе во время уборки помещений.

Если вы пришли в баню к друзьям, нужно тоже быть вежливым. Ни в коем случае не критикуйте качество пара – возможно, вы можете истопить деревенскую баньку лучше, кто спорит. В следующий раз продемонстрируете собственное мастерство, а пока с благодарностью принимайте то, что есть.

В раздевалке

Баня начинается с раздевалки, и в том случае, если она не оборудована кабинками, не стоит раскидывать личные вещи по всему помещению – это может вызвать недовольство незнакомых людей, особенно если вы находитесь в общественной бане.

Если вы ненароком уронили на пол чужие вещи, извинитесь перед человеком и помогите ему их подобрать, если вам выскажут недовольство – промолчите или отшутитесь. Не следует собственной оплошностью портить посещение бани и себе и другим. Если места для ваших вещей нет, вежливо просите других подвинуться.

В моечной

Общие правила поведения в моечной и в парной – не ругаться, не матерится, громко не кричать, не толкаться, не бегать и не брызгать на других людей водой, мыльной пеной и тем паче кипятком.

Следует быть осторожным – на намыленном полу легко поскользнуться. Дотрагиваться до других людей в месте, где все без одежды – как минимум, невежливо, и как максимум, может вызвать протест и даже подозрения.

В общественную баню принято приходить со своими вещами – мочалками, шампунями и вениками, просить поделиться шампунем или каким-нибудь бальзамом можно лишь у самых близких родственников и друзей. Просить чужих людей о подобной услуге не принято. Мыло и мочалка в любом случае должны быть свои – этого требуют элементарные правила гигиены. То же самое можно сказать и про веник – каждый покупает свой, и отдать или попросить веник друг у друга могут только самые близкие люди – например, отец и сын.

Неприемлимы просьбы «потереть спинку», обращенные к незнакомым или малознакомым людям.

Нельзя мыть ноги и бриться в банном тазике, для таких целей нужно принести с собой свой собственный таз.

В парной

Заходить в парную следует, предварительно вымывшись с мылом; но волосы при этом должны остаться сухими – на голову следует надеть банную шапочку, которая сохранит ее от перегрева. В сауну насухо вытирают все тело.

Входить и выходить из парной следует расторопно, чтобы не выпустить пар. Если вы открыли дверь, а другой человек в этот момент хочет выйти из парной, нужно уступить ему очередность, ведь в парной жарко, и человеку может быть нехорошо. Следует дать ему возможность выскочить с жара в более прохладное помещение.

Если место, на котором вы бы хотели разместится, уже занято, следует занять свободное место и подождать, пока нужное освободиться. Не стоит через головы лезть на верхний полок, тем более, если это ваш первый «заход « в парную. Сначала «нагрейтесь» на нижних полках.

Внутри парной не стоит пользоваться пахучими косметическими средствами (особенно это касается девушек) и пачкающимися средствами, например, овсянкой, потому что рядом с вами могут оказаться аллергики или астматики, а средства вроде глины или овсянки трудно отмыть от скамеек. Не принято поддавать на каменку «свои» отвары – по той же самой причине. Если баня деревенская, то применять отвары и другие средства следует только после всеобщего согласия.

Если вы замачиваете в кипятке веник, делайте это осторожно, не брызгайте кипятком на окружающих. А вот попросить другого, пусть даже и незнакомого человека, попарить вас веником банный этикет вполне допускает. Однако допускается и отказ – тот, кого вы попросили, может быть в бане в первый раз, и корить его за это не надо.

В деревенской бане среди друзей отказ не принимается – даже если опыта нет, следует взять веник, и предупредив о неопытности, попробовать попарить другого человека.

Если вы нечаянно задели соседа веником, следует извиниться.

Если вы в общественной сауне, не следует экспериментировать с температурой – другие люди это могут не приветствовать.

После бани

Если в общей бане есть бассейн, то окунаться в него следует только после душа, в котором вы смоете пот, листья, отвар или косметическое средство. Нельзя долго занимать душевую кабину, а воду следует выключать каждый раз, когда заканчиваете мыться.

Не стоит, разбежавшись, прыгать в бассейн – во-первых, можно поскользнуться, а во-вторых, вода из бассейна может попасть на незнакомых вам людей.

В общественной бане не стоит в перерывах между заходами в парную курить в раздевалке, выпивать и громко общаться, мешая другим. В своей собственной бане или в бане друзей подобные вещи стоит оговорить заранее, чтобы не было сюрпризов.

В общественной бане не принято стирать одежду.

В общем, следует помнить, что вокруг люди, у людей могут быть свои интересы и свои предпочтения, и не стоит портить настроение ни себе, ни другим.

Ну а после бани не забудьте сказать своим друзьям сакраментальное: «С легким паром!»