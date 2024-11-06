Как создателей древнеегипетских статуэток идентифицировали по отпечаткам пальцев

Если вы когда-нибудь любовались древнеегипетскими артефактами в музее, наверняка задумывались: кем же были их создатели? Аспирантка Леони Хофф из Оксфордского университета подошла к изучению этого вопроса с научной точки зрения.

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Она изучила отпечатки пальцев на терракотовых статуэтках, найденных в древнеегипетском городе Тонис-Гераклион, с использованием передового метода отражательно-преобразовательной визуализации (Reflectance Transformation Imaging). Результаты исследования публикует Oxford Journal of Archaeology.

Тонис-Гераклеон был крупным портовым городом в период Саисов (около 664-525 лет до н. э.) и Птолемеев (примерно 332—30 годы до н. э.). Он располагался близ Канопского устья Нила в заливе Абукир примерно в 30 км к северу от Александрии.

Город процветал на протяжении столетий, но, когда Александрия стала главным портом, потерял значимость и стал приходить в упадок. Окончательное исчезновение ускорил какой-то катаклизм — возможно, землетрясение.

Тонис-Гераклион вновь открыт в 1993 году пилотом египетских королевских ВВС, пролетавшим над прибрежным городом Абу-Кир. На месте обнаружения устроили масштабные раскопки. Были найдены памятники, ювелирные изделия, статуи, керамика и десятки терракотовых статуэток.

Эти фигурки традиционно изготавливались из красного нильского ила — довольно грубого для детальной работы. В период Птолемеев были разработаны более тонкие методы работы с глиной, позволившие лепить более сложные фигурки, сравнимые по мастерству с греческими.

В Древней Греции изготовители статуэток назывались короплатос и, как правило, имели низкий социальный статус. Возможно даже, это понятие имело оскорбительный подтекст — до нас дошел текст, в котором оно использовано в отношении известного скульптора Фидия именно в таком ключе. Слово происходит от πλάσσω (лепить) и κόρος (мальчик/кукла) и имеет окончание мужского рода, из чего можно сделать вывод, что это была типично мужская профессия.

Фигурки делались прежде всего как куклы для игры детям. Формы заполнялись мокрой глиной, ее усердно вдавливали туда и после неполного высыхания соединяли половинки статуэтки. Такой процесс изготовления способствовал образованию четких отпечатков пальцев.

Дактилоскопические узоры измерили несколько раз, чтобы исключить ошибки, возникшие при обжиге и усыхании глины. По размеру и плотности папиллярных линий можно установить пол и возраст того, кто оставил отпечатки.

Выяснилось, что исследованные фигурки — плоды труда в общей сложности порядка 14 человек. Причем, вопреки предположениям на основе этимологии слова koroplathos, в их числе были женщины и, что еще больше удивило Хофф, дети — правда, только в роли подмастерьев.

Определить, работал ли один и тот же мастер над разными фигурками, не удалось — из-за фрагментарного состояния большинства отпечатков пальцев. Но, как показало аналогичное исследование римских ламп из Леванта, теоретически это возможно, заверила ученая.