Как космонавт объяснил странные съемки с высадкой американцев на Луну

Американские астронавты, несомненно, были на Луне, но часть кинохроники об этом могла быть снята в павильоне после полета, считает космонавт, герой России Сергей Прокопьев. Его слова приводит РИА Новости.

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Высадка американцев на Луну "не подлежит сомнению", сказал Прокопьев на форуме "Знание. Первые".

Однако некоторые кадры кинохроники могли быть сняты в павильоне на Земле, чтобы отчет НАСА перед налогоплательщиками выглядел солиднее. Кроме того в 1960-х годах снять практически полномасштабный фильм на Луне было достаточно сложно, считает он.

Астронавты США первыми в мире высадились на Луну 20 июля 1969 года.

Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин провели на Луне 21 час 36 минут, совершив один выход на лунную поверхность продолжительностью 2 часа 31 минуту. Астронавты установили на месте посадки флаг США, разместили научные приборы и собрали 21,5 килограмма лунного грунта.

Считается, что всего астронавты НАСА шесть раз успешно достигали поверхности Луны.

Однако некоторые конспирологи считают, что в действительности полетов не было, а кинохроника - результат фальсификации.