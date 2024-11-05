Как космонавт объяснил странные съемки с высадкой американцев на Луну

Космонавт Прокопьев объяснил странные съемки с высадкой американцев на Луну
Американские астронавты, несомненно, были на Луне, но часть кинохроники об этом могла быть снята в павильоне после полета, считает космонавт, герой России Сергей Прокопьев. Его слова приводит РИА Новости.
Высадка американцев на Луну "не подлежит сомнению", сказал Прокопьев на форуме "Знание. Первые".
Однако некоторые кадры кинохроники могли быть сняты в павильоне на Земле, чтобы отчет НАСА перед налогоплательщиками выглядел солиднее. Кроме того в 1960-х годах снять практически полномасштабный фильм на Луне было достаточно сложно, считает он.
Астронавты США первыми в мире высадились на Луну 20 июля 1969 года.
Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин провели на Луне 21 час 36 минут, совершив один выход на лунную поверхность продолжительностью 2 часа 31 минуту. Астронавты установили на месте посадки флаг США, разместили научные приборы и собрали 21,5 килограмма лунного грунта.
Считается, что всего астронавты НАСА шесть раз успешно достигали поверхности Луны.
Однако некоторые конспирологи считают, что в действительности полетов не было, а кинохроника - результат фальсификации.