Есть ли в России «башни Сатаны»

Существует такое понятие: сакральная география. Она изучает не просто географические объекты, а места силы, которые могут обладать как положительной, так и отрицательной энергией. Наша планета - сложный многослойный организм, и каждому слою присущ определённый энергетический заряд. В местах смещений земной коры, древних вулканических кратеров, тектонических разломов, ледников или падений небесных тел силы глубинных слоёв вырываются из пределов своего уровня и оказывает влияние на происходящее на поверхности.

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Исследование Рене Генона

Темой точек прорыва отрицательной энергии, так называемых «башен Сатаны» занимался французский философ Рене Генон. В свое время он принял ислам и стал специализироваться в области восточной метафизики, главным образом юга Евразии. В 44 года он переехал в Египет, а там женился на женщине, которая происходила из рода дочери пророка Мухаммеда Фатимы.

Генон искал примордиальную (первоначальную) религиозную традицию, которую, по его мнению, человечество сильно исказило в ходе исторического процесса. Французский философ особенно пристально изучал древнеегипетскую религиозную систему, будучи уверен, что она является одной из древнейших, а точнее заимствована из одной из прарелигий. Кроме того, Генон был посвящён в тонкости суфизма - эзотерическое мусульманское течение.

По информации, которую собрал Генон, на планете существуют семь «башен Сатаны» - семь центров с мощной негативной энергией. Говорят, что именно в этих местах упали с небес семь падших ангелов. Кстати, с позиции геологии там должны быть как раз пробоины в земной коре. Считается, что с помощью энергии этих прорывов можно контактировать с духами преисподней и овладевать тёмной силой, которая может дать власть над миром. Поиском подобных районов активно занимался Третий рейх. Многие эзотерики убеждены, что ту же цель преследуют такие организации, как, например, масонская.

Вот что пишет Генон о местонахождении этих метафизических объектов:

«Они расположены в форме дуги, обводящей Европу на некотором расстоянии: одна ее часть находится в районе Нигера, о котором уже во времена древних египтян говорили, что оттуда приходят самые страшные колдуны; вторая - в Судане, в горном районе, населённом «ликантропами» (оборотнями) в количестве около 20 000 человек (я знал здесь очевидцев этого явления); третья и четвёртая находятся в Малой Азии - одна в Сирии, другая в Месопотамии; пятая - в Туркестане; а две последних должны быть расположены ещё севернее, ближе к Уралу или в западной части Сибири, но я должен признаться, что к настоящему времени мне не удалось выяснить их точного географического месторасположения».

Скорее всего, число семь фигурирует, так как оно обладает сакральным значением, а вообще на планете подобных зон должно быть, конечно, больше. И не факт, что все они сатанинские. Но поскольку доступные Генону источники говорили о конкретных семи, постараемся для начала определить их локализацию.

Где находятся «башни Сатаны»

Первые две: районы Нигера и Судана. Территория Нигера сложена докембрийскими вулканическими породами, во многих местах выходящими на поверхность. Порядка 10 тысяч лет назад – до высыхания Сахары, здесь процветала киффийская цивилизация - одна из древнейших высокоразвитых культур высоких людей. На территории Нигера находятся месторождения железа, урана и нефти.

Судан – также место обитания одной из древнейших цивилизаций -мероэ. Её жители были родственны египтянам. Страна расположена в верховьях Нила и имеет выход к Красному морю, поэтому цивилизация мероэ владела навыками мореплавания. Здесь, на древнейшем возвышенном плато, есть выходы архейских слоёв, в них встречаются золотые месторождения. В Судане также имеются месторождения нефти. Вся территория подвержена сильным геологическим сдвигам, поскольку находится на скользящем тектоническом разломе - рифте.

Касаемо рифтов: это явление характеризуется смещением блоков и плавлением земной коры, в результате на поверхность выходят гигантские поля магмы, которые могут кипеть тысячелетиями, - это мантийный плюм. Из огромных древних плюмов со множеством мелких кратеров сложены территории Финляндии и Норвегии. На озере Сайма в Финляндии часть кратеров находится на островах, иногда их глубина достигает 80 метров, и это ощутимые места силы, куда восточные мудрецы не имели доступа. Зато финны всегда считались народом с незаурядными магическими способностями.

Третья «башня Сатаны» - Сирия. По её территории проходит сомалийский разлом (который затем идет через Италию, Германию и Нидерланды). Согласно выводам исследований Л.Н. Гумилёва, легендарная Шамбала – это именно Сирия. Здесь находится древнейший вулканический массив Эль-Друз. На этих берегах в древности обитали финикийцы – загадочный народ мореплавателей, который имел колонии по всему Средиземноморью, но ходил в плавания вокруг Африки, а может быть, и дальше.

Четвёртая «башня»: Месопотамия, Шумер - нынешний Ирак. Он граничит с Сирией. Ещё одна земля древнейших цивилизаций, обитавших здесь ещё в период неолита. Археологи находят в данной местности храмы немыслимой древности, со странными скульптурами и фресками, имеющими ярко выраженный демонический уклон. Шумерское сказание о Гильгамеше послужило основой для написания Библии. Правда, автор Библии сознательно или по ошибке внёс некоторые искажения в исходный текст. На этой земле обитал воинственный народ ассирийцев, а затем персы. Здесь находится легендарный Вавилон с его недостроенной башней. В этом городе умер в 32 года Александр Македонский.

Пятая «башня Сатаны»: Туркестан. В это понятие входили азиатские республики СССР. Это густонаселённая территория, за исключением гор, поэтому обратимся за информацией к альпинистам. Пик Победы (7439 метров, высшая точка Тянь-Шаня) – одна из самых смертельных гор на планете. Не было ни одного сезона, чтобы восхождения не сопровождались гибелью людей. Если в какой-то год никто не погибал, значит никто и не поднимался. Альпинисты срывались поодиночке и целыми связками, большинство из них не найдены.

Хребты Тянь-Шаня сложены осадочными, метаморфическими и изверженными породами палеозоя и докембрия: в период формирования планеты они были морским дном. Возле самой вершины пика Победы находится чрезвычайно странное природное образование, которое у альпинистов зовётся «Обелиск». Оно имеет форму конуса, с наплывами и потёками, его тёмный силуэт резко выделяется на фоне снега. Судя по контурам, возможно, это остатки кратера или подводного грязевого гейзера. Вообще, впечатление он производит инфернальное. И многие трагические случаи произошли в непосредственной близости именно от него.

Шестая и седьмая «башни Сатаны». По словам Генона, расположены «ближе к Уралу или в западной части Сибири».

У русского геолога, археолога и писателя Ивана Ефремова есть несколько рассказов о загадках Сибири и Алтая. В их числе «Озеро духов» об одном странном озере со сверкающей поверхностью, которое несёт скорую смерть всем, кто окажется на его берегах. Впоследствии выяснилось, что аномалия данного природного объекта заключалась в том, что в озере вместо воды была ртуть. Это месторождение стали использовать для нужд промышленности. Вполне вероятно, что оно находится в зоне одной из пробоин в земной коре.

Думаем, есть смысл исследовать также район озера Байкал, который, как Судан и Сирия, является местом рифтового разлома. Здесь имеется множество загадочных мест, связанных с древнейшими легендами и возникновением великих народов. На Байкале зародилась руническая орхонская письменность, один из её примеров – могила великого тюркского богатыря Кюль-Тегина, который начал свою карьеру успешного стратега и военачальника в 16 лет. Спустя несколько столетий эти руны практически без изменений принёс в Скандинавию бог Один, верховный Ас.

Поэтому кажется логичным искать силовые объекты не только в труднодоступных точках Земли, но и в самой Европе.

Объекты силы, создаваемые человеком и живыми существами

Великий святитель Руси Сергий Радонежский при основании монастырей долго бродил по лесам, пока не находил положительную геомагнитную зону. Он её чувствовал. В благодатном месте Сергий расчищал участок земли и строил первую избушку и часовню, добавляя к природной светлой силе свою собственную. Затем к нему прибывала братия и создавался новый монастырь.

Мало кому известно, что Антуан де Сент-Экзюпери был не только лётчиком и автором «Маленького принца», но и очень способным эзотериком. О технике возникновения объектов силы он рассказывает в своем двухтомнике «Цитадель»:

Допустим, в каменистой пустыне лежит кусок скалы. Он служит убежищем от солнца для мелких зверьков, которые насыщают его энергией своего уровня. Мимо проходят караваны и отмечают этот камень как веху на своём пути: они заранее ищут его глазами, для них он означает пройденный этап тяжёлого пути. И в какой-то момент камень накапливает столько этих мелких энергетических импульсов, что сам начинает их отдавать. Если рядом окажется человек с повышенной чувствительностью, он обратит на это внимание и камень может стать объектом поклонения, станет аккумулировать ещё больше энергии и начнёт влиять на окружающее.

Точно так же объектами тёмной силы становились алтарные камни, на которых приносились кровавые жертвы. Камни эти были посвящены определённым богам, к ним обращались за помощью в случае вражеских нападений и просили у них направить свою разрушительную мощь на противника.

Разумеется, существовали специалисты – жрецы: неподготовленный человек при контакте с запредельным мог попасть в неприятности, навредить, в первую очередь себе и своему потомству. До сих пор сибирские шаманы крайне неодобрительно относятся к непосвященным, которые исполняют этнические танцы с бубнами. Они утверждают, что, применяя не по делу магический инструмент, можно навлечь беду.