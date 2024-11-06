То дружат, то ненавидят: почему конфликтуют знаменитые фигуристки

В российском фигурном катании стартовал новый сезон – спортсмены проводят уже второй этап Гран-при России, при этом не уходят из поля зрения и те, кто уже завершил карьеру. Конечно, речь идёт о медийных и знаменитых Алине Загитовой и Евгении Медведевой, в чьих отношениях между собой практически не разобраться.

По детству девушки дружили между собой, а переломным моментом стала Олимпиада в 2018 году, когда совсем юная Загитова взяла золото, опередив чемпионку с мировым именем Медведеву. Об их отношениях известно довольно многое, поэтому лишний раз напоминать историю конфликта не стоит. Вопрос лишь в том, что девушки то общаются, то ненавидят друг друга, и от чего это зависит, понять могут только они сами. И то не всегда.

3 ноября известная интервьюер Надежда Стрелец опубликовала разговор с Алиной Загитовой, где бывшая фигуристка рассказала в том числе об их разладе с Евгенией Медведевой. По словам Алины, она всегда хотела дружить с Евгенией, а весь конфликт исходит от самой Медведевой. А верить этим словам или нет – каждый решает сам. По крайней мере в этом вопросе у лагерей фанатов Загитовой и Медведевой будет разное мнение.

По признанию Загитовой, отношений между фигуристками нет никаких:

Здороваемся ли мы при встрече? Нет. Ну, я здороваюсь», – прокомментировала Алина. «То есть Евгения не здоровается?, – спросила Стрелец.

Алина кивнула.

Впрочем, даже после той злополучной Олимпиады в Пхёнчхане девушки порой общались между собой, а Евгения даже в прямом эфире звонила Алине и спортсменки общались друг с другом как ни в чём ни бывало. Рассказала Загитова и о том, что даже во время Олимпиады в Пекине фигуристки поддерживали связь, а потом всё изменилось.

У нас с ней какие-то эмоциональные качели (смеётся), если говорить новомодным сленгом. Я могу рассказать эту историю. Нас вообще подружила Рита Мамун, – после Олимпиады мы долго не общались. На Олимпийских играх в Пекине по правилам нам нельзя было выходить из отеля. Мы там были уже около двух недель, стало настолько скучно… И Рита сказала, мол, давайте посидим, пообщаемся. И так вроде как у нас отношения наладились.

Потом в какой-то момент в Москве ещё пообщались, и всё, непонятно из-за чего, никаких ссор не было. Может быть, я напоминаю ей о чём-то плохом. Мне это непонятно, потому что меня родители всегда воспитывали так: как ты хочешь, чтобы человек относился к тебе, так сам относись к нему. В жизни происходит не так, но я это понимаю, общаясь с людьми. Раньше переживала на эту тему, сейчас – привыкла, – рассказала Алина.

Таким образом, если верить словам Загитовой, их конфликт с Медведевой продолжается, при этом со стороны Алины никаких обид к сопернице нет. Наоборот, раздувает его сама Евгения.

Как бы там ни было на самом деле, очень жаль, что две подруги из-за соперничества перестали общаться. И, к сожалению, в фигурном катании такое часто бывает. Правда, как правило, по окончании спортивной карьеры спортсмены заново начинают общаться, но случай Загитовой и Медведевой – это исключение из правил.