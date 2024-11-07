Пользователи сети раскрыли тайну «самой загадочной песни интернета»

Пользователь портала Reddit с ником marijn1412 нашел объяснение тайне, связанной с «самой загадочной песней в интернете». В посте на портале он рассказал, что композицию исполнила немецкая группа FEX.

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В 2007 году пользовательница Reddit с ником bluuely опубликовала на портале аудиозапись с кассеты в 1984 года. Девушка хотела узнать о композиции все что возможно, однако никто не смог сказать, что это за песня.

В 2019 году пользователи Reddit создали ветку обсуждений, посвященную композиции, и назвали ее TheMysteriousSong («Мистическая песня»). В том же году журнал Rolling Stone посвятил интернет-загадке свою статью и назвал композицию «самой загадочной песней в интернете». «Детективы-любители провели тысячи часов в попытках разобраться, откуда она взялась. Эта задача много лет сводит интернет с ума», — говорилось в материале.

Однако 4 ноября пользователь с ником marijn1412 опубликовал пост, в котором заявил, что загадка решена. Она рассказала, что около двух недель назад увидела статью 1984 года в газете Nordwest Zeitung, посвященную музыкальной группе FEX из немецкого города Киль. В материале говорилось, что они выиграли конкурс талантов. Автор поста связался с одним из ее музыкантов и попросил отправить композиции группы. Одна из них оказалось той самой загадочной композицией.

Marijn1412 рассказал, что она называется Subways Of Your Mind.

«Думаю, это породит много вопросов и группа сама ответит на них в будущем. Я просто чувствую радость и облегчение, что поиски завершены», — написал автор публикации.

Ранее пользователь Reddit опубликовал фото одного из самых загадочных природных явлений. Комментаторы признались, что увиденное напугало их.