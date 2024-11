Глобальные «качели»: как Земля превратилась в «планету слякоти»

Завершение глобального ледникового периода повлекло катастрофические последствия для Земли. Она превратилась в «слякотную планету», заявили ученые из Технологического института Вирджинии (США).

© NASA

Глобальный ледниковый период произошел 650-635 миллионов лет назад. Температура на Земле понизилась, а полярные шапки начали «спускаться» в низкие широты. Ледяная поверхность отражала больше солнечного света обратно в космос, что приводило к еще большему похолоданию.

Уровень углекислого газа в атмосфере упал до чрезвычайно низких значений. Однако после того как вся поверхность Мирового океана замерзла, температура перестала опускаться.

Ученые воссоздали происходившие тогда процессы. Они установили, что круговорот воды остановился, практически прекратились испарения и выпадение осадков. Без воды процесс поглощения углекислого газа, называемый химическим выветриванием и сопровождаемый разрушением горных пород, значительно замедлился. Без выветривания и эрозии СО2 начал снова постепенно накапливаться в атмосфере и удерживать тепло.

«Это был всего лишь вопрос времени, когда уровень углекислого газа достигнет достаточного уровня, чтобы разрушить структуру льда. Когда это произошло, это, вероятно, закончилось катастрофой», – отметили авторы научной работы.

По словам ученых, климат изменился быстро и резко. Всего за 10 млн лет температура на планете возросла от минус 45 до плюс 48 градусов Цельсия. При этом процесс таяния льда не был постепенным. Исследование показало, что тогда планета разительно отличалась от нынешней Земли – огромные реки ледниковой воды, как цунами, устремлялись с суши в море и скапливались поверх очень соленой и плотной морской воды, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Наши результаты имеют важное значение для понимания того, как изменился климат Земли и химический состав океана после экстремальных условий последнего глобального ледникового периода», – отметили ученые.

Ранее следы крупнейшего оледенения в истории Земли нашли в скалах Шотландии. Считается, что этот период дал толчок к развитию сложной жизни на планете.