Игра в «крестики-нолики»: почему базовый уровень интеллекта возможен даже у грибов

Исследователи из Университета Тохоку (Япония) пытались ответить на этот вопрос, когда проводили исследование принятия решений у грибов. Хотя это может звучать как научная фантастика, некоторый базовый уровень познания возможен даже у грибов, сообщает iflScience.

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«Вы будете удивлены, узнав, на что способны грибы. У них есть память, они учатся и могут принимать решения. Честно говоря, разница в том, как они решают проблемы по сравнению с людьми, просто поражает», — замечает Ю Фукасава, первый автор исследования, вышедшего в Fungal Ecology.

Грибы растут, выпуская споры, которые могут прорастать и образовывать длинные паутинные нити под землей (мицелий). Обычно мы видим только небольшую часть гриба на поверхности, а под нашими ногами находится обширная сеть взаимосвязанного мицелия. Именно через эту сеть может передаваться информация, что-то вроде нейронных связей в мозге.

В исследовании изучалось, как мицелиальная сеть гриба Phanerochaete velutina, вызывающего гниение древесины реагировала на две разные ситуации: деревянные блоки, размещенные по кругу и в виде креста. Если бы грибы не проявляли навыков принятия решений, они просто распространялись бы из центральной точки, не принимая во внимание положение блоков. Но это было не то, что наблюдали исследователи.

При перекрестном расположении связи были плотнее в четырех самых внешних блоках. Была выдвинута гипотеза, что это связано с тем, что самые внешние блоки могут служить «форпостами» для мицелиальной сети: чтобы отправляться в экспедиции за пропитанием требовались более плотные связи. При круговом расположении степень связи была одинаковой во всех блоках. Однако центр круга оставался пустым. Было высказано предположение, что мицелиальная сеть «не видела выгоды» в расширении в уже густонаселенные области.

Результаты свидетельствуют о том, что мицелиальная сеть способна передавать информацию об окружающей среде по всей сети и соответствующим образом изменять направление своего роста в зависимости от расположения еды.