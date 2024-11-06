Мужчина выходил двухголовую черепаху

В штате Нью-Джерси, США, черепаха, вылупившаяся с двумя головами, дожила до двухмесячного возраста вопреки ожиданиям экспертов. Об этом пишет New York Post.

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Владелец необычного животного Джозеф Морена рассказал, что оно досталось ему от друга. Тот случайно вывел двухголовая черепаху и не знал, что с ней делать. Морена забрал ее домой и попытался выходить. Животному предстояло пережить первые месяцы после появления на свет, которые считаются самыми сложными.

Первая проблема, с которой он столкнулся, заключалась в том, что черепаха отказывалась есть. Мужчина уже начал волноваться, однако более крупная голова стала пробовать предлагаемую пищу, а меньшая последовала ее примеру. Следующей проблемой Морена назвал координацию. Две головы не позволяли черепахе управлять телом так легко, как бы ей хотелось. Однажды она чуть не захлебнулась в воде глубиной 1,2 сантиметра.

Позже оказалось, что черепаха также не могла свободно передвигаться, поскольку питалась только одним видом червей. Их не хватало, чтобы обеспечить животное всеми необходимыми питательными веществами. Морене пришлось использовать специальные добавки, чтобы вызвать у двухголовой черепахи голод искусственно и ускорить ее рост.

По мере взросления черепахе придется преодолеть еще множество трудностей.

«Я не говорю, что ей гарантирована жизнь, но она не сдается, и с каждой неделей ситуация становится все лучше и лучше», — отметил Морена.

Наличие у существа двух голов ученые называют полицефалией. Эта аномалия может встречаться у различных видов животных, включая кошек, коров, коз, свиней, овец, мышей, птиц и черепах, а также у людей. Полицефалия возникает в результате генетической поломки и повреждения нервной системы во время развития эмбрионов. Животные с таким отклонением редко живут дольше нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что в США двухголовой змее сделали экстренную операцию во время турне по штату. Тигровой Лилии удалили аномальные яичники — все прошло успешно.