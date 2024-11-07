Недостижимый идеал: порномодель рассказала, чего ждет от будущего бойфренда

Шотландская порномодель с двумя детьми объяснила, что она ждет от своего будущего бойфренда. Об этом пишет издание The Sun.

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По словам 29-летней Меган Луизы, ее гламурный и дерзкий образ создает о ней неправильное впечатление. Как рассказывает женщина, часто окружающее думают, что ей никогда не сможет понравиться обычный парень. Однако это, по ее словам, не так.

Луиза призналась, что ее всегда привлекали парни с нормальной работой, без выраженной мускулатуры и с нежными руками. Порномодели важно, чтобы ее будущий партнер любил ее детей, обладал моральными принципами и имел доброе сердце. Хотя ей и нравятся мужчины, следящие за собой, она подчеркивает, что внешность для нее не является основным критерием.

Луизу расстраивает, что ее почти никто не приглашает на свидание. Знакомый бухгалтер уверяет, что ее просто боятся. Однако она хочет, чтобы мужчины вокруг понимали, что публикация эротического контента для нее — лишь способ заработка на будущее ее детей.

Ранее сообщалось, что порнозвезда из Австралии не может найти достойного романтического партнера из-за своего большего заработка. По ее словам, мужчины чувствуют себя ущемленными рядом с ней, поскольку не могут обладать финансовой властью в отношениях.