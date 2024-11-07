Как аристократы, купцы, студенты и офицеры прожигали жизнь в московских ресторанах

До революции 1917 года в Москве и Санкт-Петербурге работали рестораны, где кутили аристократы и купцы, студенты, поэты и офицеры. Заведения славились своей кухней, изысканными деликатесами и роскошными интерьерами. Как это цветущее многообразие кануло в небытие и как русскую ресторанную культуру уничтожила Октябрьская революция, вспоминает в ее годовщину «Газета.Ru».

© Газета.Ru // Банкет в ресторане «Контан», 1913 г.

Старорежимное питание

В Москве с пушкинских времен было принято среди поэтов, аристократов и офицеров (а также богатых купцов и высокопоставленных чиновников) обедать и ужинать в знаменитом ресторане «Яр». Журналист Владимир Гиляровский называл «Яр» «великолепным храмом разгула прожигателей жизни», находившемся в роскошном каменном дворце.

© Старое деревянное здание московского ресторана «Яр» на почтовой открытке конца 19 - начала 20 веков. Из архива Музея истории Москвы // РИА Новости

В 1910 году, когда ресторан открывали при новом владельце Алексее Судакове, впервые исполняли известный впоследствии романс:

Что так грустно… Взять гитару Запеть песню про любовь Иль поехать лучше к «Яру» Разогреть шампанским кровь? Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»! Эх, лошадей, брат, не жалей! Тройку ты запряг — не пару, Так вези, брат, поскорей! Автор неизвестен

Так описывал «Яр» великий русский бас Федор Шаляпин, нередко там выступавший с концертами:

«Вот, например, встреча Нового года в ресторане «Яръ», среди африканского великолепия. Горы фруктов, все сорта балыка, семги, икры, все марки шампанского и все человекоподобные — во фраках. Некоторые уже пьяны, хотя двенадцати часов еще нет. Но после двенадцати пьяны все поголовно».

Разгул царил и в ресторане гостиницы «Метрополь». Там в 1910-х годах можно было забронировать столик по телефону, там в предреволюционные годы устраивались роскошные вечера и вернисажи, там прожигали жизнь биржевые маклеры и поэты Валерий Брюсов и Константин Бальмонт, Андрей Белый и Михаил Кузмин.

© Зал ресторана «Метрополь», 1905 год

«Вечер, которым он объявился, меня ужаснул, ведь еще не дохлопали выстрелы ; а зала «Метрополя» огласилась хлопаньем пробок; художники в обнимку с сынками миллионеров сразу перепились среди груд хрусталей и золотоголовых бутылок; я вынужденно лишил себя этого неаппетитного зрелища, поспешив удалиться, — еще и потому, что известная художница, имевшая в Париже салон, под влиянием винного возбуждения неожиданно уселась ко мне на колени; и — не желала сходить», — писал Андрей Белый.

Другим не менее популярным рестораном в Москве в конце XIX – начале XX вв. был «Славянский базар».

Московский «Славянский базар» был первым рестораном русской кухни — с 1873 года. Располагался он в отдельном большом здании на Никольской улице, где была одноименная гостиница. Визиткой ресторана, куда пускали только прилично одетую публику, был коньяк в закупоренном графинчике с золотыми журавлями — его подавали в конце трапезы гостям. А официанты обслуживали посетителей, будучи наряженными во фраки и белые перчатки — в отличие от половых из московских трактиров, обыкновенно носивших белые брюки и рубашки.

К тому же, только в «Славянском базаре» дамы могли пообедать без сопровождения мужчин, не нарушая светский этикет.

Писатель Петр Боборыкин так описывал залу ресторана «Славянский базар» днем:

«Это был час биржевых маклеров и «зайцев» почище, час ранних обедов для приезжих «из губернии» и поздних завтраков для тех, кто любит проводить целые дни за трактирной скатертью. Немцев и евреев сейчас можно было признать по носам, цвету волос, коротким бакенбардам, конторской франтоватости. <...> За большим столом, около самого бассейна, поместилось дворянское семейство, только что приехавшее: отец при солдатском Георгии на коричневом пиджаке, с двойным подбородком, мать — в туалете, гувернантка, штук пять подростков, родственница-девица, бойкая и сердитая, успевшая уже наговорить неприятностей суетливому лакею, тыча ему в нос местоимение «вы», к которому, видимо, не была привычна с прислугою» Петр Боборыкин, литератор

Антон Чехов описывал суету московских ресторанов в одном из фельетонов, посвященном студенческому празднику — Дню святой Татьяны:

«Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкая жарили «Gaudeamus», горла надрывались и хрипли… Тройки и лихачи всю ночь не переставая летали от Москвы к «Яру», от «Яра» в «Стрельну», из «Стрельны» в «Ливадию». Было так весело, что один студиоз от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают натрускинские стерляди».

Откуда взялись венские сосиски

В имперской столице петербуржцы старались ходить в рестораны «Палкин» и «Медведь», и множество других ресторанов и кафе. В гостинице «Астория» на завтрак в 1913 году можно было заказать модную новинку из сегодняшних кофеен — фильтр-кофе.

Ресторан «Палкин», располагавшийся на углу Невского и Владимирского проспектов, отличался от московского «Столичного базара» тем, что в его залах официанты, наоборот, нарочно были одеты под простых половых из обычной русской чайной. «Палкина» посещали Николай Гоголь и Федор Достоевский, поэты Бальмонт и Кузмин, Блок и Куприн, Чехов и Репин, Чайковский и Римский-Корсаков.

Самым литературным рестораном Санкт-Петербурга была «Вена» на углу Малой Морской и Гороховой улиц. Утром 31 мая 1903 года перед открытием был отслужен молебен, для проведения которого был приглашен сам отец Иоанн Кронштадтский. В день открытия каждого гостя бесплатно угощали завтраком.

Повара «Вены» творили не по меню, а по желанию гостей — и могли приготовить все, что душе гостя будет угодно. Были у «Вены» и специалитеты — венский пунш со льдом и венские сосиски. Подавали в ресторане и австрийский майтранк — белое сухое вино, настоянное на огородной зелени, а также немецкие сорта пива «Шпатен» и «Левенбрау».

Дореволюционные рестораны отличались обширными залами. Для примера, в «Вене» каждый день обедало до 600 гостей.

Этот ресторан считается центром литературной жизни Петербурга Серебряного века. Вслед за писателями и поэтами, которые были героями светской хроники, в «Вену» тянулись журналисты и «любители» печатного слова. Основатель и хозяин ресторана Иван Соколов понимал это и способствовал созданию культа «Вены» — просил деятелей пера оставлять автографы и даже сочинять что-нибудь для его ресторана «по случаю». Взамен же предоставляет посетителям скидки и кредиты.

Примечательно, что Соколов был по происхождению из крестьян, начинал свою карьеру простым помощником полового и к концу жизни добился положения крупного столичного ресторатора. Схожая история была и у Алексея Судакова — хозяина другого первоклассного ресторана Петербурга — «Медведя», и московского «Яра». Он был тоже выходцем из ярославских крестьян.

В «Медведе» в 1906 году открылся первый в России «американский» бар, где подавали коктейли — «Манхэттен», «Кларет», «Пик ми ап», виски и шерри~. Офицер Семеновского полка Юрий Макаров писал: «Пришли к «Медведю», взобрались на стулья, получили по высокому стакану со льдом и с очень вкусным и пьяным снадобьем, выпили и повторили. На душе стало легче».

И все это веселье — под шум оркестров, цыганских и венгерских хоров, танцы и пьяные выходки загулявших посетителей, звон бьющейся посуды и хохот.

Интерьеры дореволюционных ресторанов славились своей роскошью, их богато украшали цветами, посуда была стильной и изящной, в них выступали лучшие артисты империи и приглашенные из-за границы «этуали» — звезды эстрады. Для буржуа питаться в ресторанах и кафе было нормой жизни.

Все изменилось в 1917 году, когда на четвертый год Мировой войны сначала произошла Февральская революция, а 7 ноября — Октябрьский переворот.

Бутлегеры, запрет музыки, реквизиции

Историк, сооснователь журнала «Петрополь» Семен Попов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что закат ресторанной культуры начался еще в годы Первой Мировой войны — когда был введен сухой закон.

«Сначала были запрещены крепкие напитки, а затем вино и шампанское. Большинство ресторанов в тайне нарушало этот запрет — за что получали штрафы. Некоторым в качестве санкции запрещали музыку. Доходило и до закрытий», — рассказывает историк.

После Февральской революции в ресторанах стали возникать комитеты — наподобие солдатских. Фактически, добавляет Попов, многие рестораторы теряли полный контроль над заведением — например, некоторые вопросы кухни выносились на решение в поварские комитеты.

«Постоянные митинги и демонстрации после февральской революции привлекли и служащих ресторанов — выходили с лозунгами об уважении к обслуживающему персоналу и даже с требованием отменить чаевые «подачки» — основной источник дохода официантов», — добавил историк.

После октября 1917 года советская власть стала закрывать рестораны и реквизировать их имущество: мебель, сервизы, съестные припасы и алкоголь. Часть ресторанов перешла буквально на нелегальное положение.

«Работали для своих постоянных гостей — среди некоторых из них были и высшие руководители большевиков, которые оказывали патронаж таким местам. В 1918-м из-за фактического голода в Петрограде закрылись и они. Некоторые рестораны впоследствии ненадолго снова открылись в эпоху НЭПа под старыми названиями, но это продлилось недолго», — подытожил Семен Попов.

Колчак, ханжа и кокаинчик с артиллерией

Историк и экскурсовод, сооснователь «Петрополя» Артемий Пигарев напомнил, что кроме ресторанов до октября 1917 года была развита культура кабаре — вроде «Бродячей собаки», где собирались поэты-футуристы и другие представители богемы.

© Кабаре «Бродячая собака»

Когда «Собака» закрылась, владелец кабаре открыл «Приют комедианта» на Марсовом поле. Там за одним и тем же столиком бывали Колчак, Савинков и Троцкий, а также все представители петербургской богемы, мигрировавшие из «Бродячей собаки».

Петербургским «Яром» считалось кабаре «Вилла Родэ», где бывали Ленин и балтийские матросы, рассказывает Пигарев. Заведение находилось возле метро «Черная речка».

«Там можно было встретить и проституток, и офицеров, и разных революционных деятелей», — отмечает он.

«На фоне сухого закона в России развилось бутлегерство — подпольное самогоноварение. Варили ханжу, варево на основе политуры, на основе каких-то продуктов кустарных водочных промыслов. Разливать их начинали даже зачастую в чайных, прямо в чайники — а чайные вроде бы были сделаны для внедрения трезвости. В чайных же рассыпали кокаинчик», — продолжает историк.

Портвейн и коньяк подавали уже только в закрытых кабинетах «проверенным людям». А кроме того, рассказывает Артемий Пигарев, в 1917 году из-за подорожания алкоголя начало расти употребление наркотиков, которые тогда можно было просто купить в аптеке.

Примечательно, что бороться с алкоголем продолжали и после революции. В качестве примера Пигарев привел выдержку из газеты «Петроградский голос» от 20 (7) марта 1918 года:

В итоге красногвардейцы взорвали стену подвала ресторана бомбами и нашли 10 тыс. бутылок спиртного. Спиртное реквизировали, из кассы конфисковали 175 тыс. рублей, бриллианты жены владельца, а также всю столовую посуду и продукты с кухни. Их увезли в Смольный институт, где, по-видимому, богатства Родэ пошли на снабжение большевистских властей Петербурга.

Сам ресторатор был арестован. В начале 1920-х Адольф Родэ смог с помощью Максима Горького устроиться завхозом в «Дом ученых», был снова арестован ЧК — и дальше его следы теряются. То ли он был убит, то ли бежал во Францию.

Рестораны «Яр» и «Медведь» после Октябрьской революции закрыли и национализировали. Их владелец Алексей Судаков был арестован, а после — вышел на свободу и уехал в родную деревню под Ярославль. По легенде, в советское время он приходил в Москве смотреть на здание «Яра», вспоминал былую жизнь и горько плакал.

В «Славянском базаре» в октябре 1917 года устроили штаб красногвардейцы; в «Метрополе» оборонялись юнкера и члены антибольшевистских дружин — студенты и офицеры. Здание гостиницы было серьезно повреждено артиллерийскими снарядами и пулями. В «Палкине» устроили столовую для рабочих.

Из-за голода и проблем с подвозом в города продовольствия ни о какой роскоши и деликатесах «старого режима» в сфере питания не могло быть и речи. Впрочем, бывали и исключения.