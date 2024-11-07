Почему греческая мифология полна секса, жестокости и предательства

Греческая мифология полна секса, жестокости и невероятных хитросплетений сюжетов. Кроме беспорядочных половых связей там есть место и предательству, и зоофилии. Чего только стоит история критского царя Миноса, который не уважал богов, в наказание его жена родила от быка Минотавра

© В. Серов «Похищение Европы», 1910

Многие считают, что великий изменщик Зевс был просто слабоволен и не мог сдержать свои порывы, тогда как на деле каждый его любовный акт имел за собой великую цель.

Именно поэтому после рождения Геракла, героя, который победил несокрушимых для бога, но уязвимых для смертного гигантов, Зевс перестал изменять Гере. И начались измены Зевса тоже из-за и для Геракла — с Ио, которая дала начало роду великих героев, среди ее потомков был и Геракл, и прекрасная Европа, сестра Кадма.

И потомков Кадма соблазнил Зевс, так, именно внуком Кадма является Дионис; но также Зевс похитил и Европу в образе быка. Он отвез ее на Крит и там предался с ней любви, познал ее. От этого союза родились три брата: Минос, Сарпедон и Радамант. Зевс после того, как возлюбил Европу, покинул ее, однако Астерий, царь Крита, взял ее в жены и усыновил ее детей.

© Минос — судья в христианском аду

После его смерти братья кое-как поделили власть: все себе забрал Минос, а с братьями разобрался.

Миноса любили боги — Посейдон из моря выпустил ослепительного быка, которого полагалось принести в жертву. Но так красив был этот бык, что пожалел его Минос и вместо него пожертвовал морскому богу другого.

© Геракл сокрушает быка

Разгневался Посейдон и решил отомстить царю. Обычно этот миф этим и заканчивают: сошел с ума бык, начал разорять окрестности, затем пришел Геракл и победил быка, заставил перевезти себя через море.

Отпустил Геракл быка, конец же безумной скотине положил Тесей. Но в этом сюжете вырезана важная часть, которая заставляла стыдиться кое-каких мифологов.

Откуда взялся Минотавр, пасынок царя Крита, сын его жены Пасифаи, но ему не сын? Посейдон сперва куда суровее наказал Миноса: он влюбил Пасифаю в быка.

© Влюбленная Пасифая

Томилась царица, не зная, как ей добиться взаимности от бездумной скотины. Наконец, помог ей мастер Дедал: он соорудил механическое чучело коровы, в которое и поместилась Пасифая, после чего стала дожидаться, пока чучело заметит бык Посейдона.

Он заметил. Когда у Пасифаи родился Минотавр, Минос велел Дедалу выстроить огромный Лабиринт, в который и заключил жену с пасынком. Каждые 9 лет Минотавр требовал себе жертв.

Это продолжалось, пока не положил этому — как и самому Минотавру — конец герой Тесей. Дедал же впал в немилость за свою помощь Пасифае. Пришлось мастеру бежать от Миноса, соорудив огромные крылья.

В пути погиб его сын Икар, взлетев на крыльях слишком близко к солнцу. Преследовал Минос Дедала, но так любили этого мастера его новые хозяева, что умертвили Миноса.