Почему летом 1945 года не началась Третья мировая война

Третья мировая война, о которой говорят последнее время, могла начаться уже летом 1945 года. Противостоять друг другу должны были СССР и США, Великобритания вместе с разгромленной Германией. Главным идеологом нового противостояния стал Уинстон Черчилль, который, правда, позже отказался от реализации своего безрассудного плана.

Один на один

Черчилль видел в Советском Союзе угрозу всему Западу. Он опасался, что Иосиф Сталин после победы над Германией продолжит насаждать коммунистическую идеологию капиталистическим странам.

Чтобы избежать агрессии со стороны Москвы, политик поручил британским аналитикам разработать экстренный план будущей войны с бывшим союзником. Он получил название «Операция Немыслимое» и был готов уже 22 мая 1945 года.

Создатели плана рассматривали вариант заключения союза между СССР и Японией, после чего 1 июля 1945 года должны начаться боевые действия. Наступление предполагалось осуществить с Польши.

При этом одолеть врага планировалось силами исключительно США и Великобритании. Остальным европейским государствам Черчилль не доверял. К их помощи следовало прибегнуть только в крайнем случае – если после первых поражений на фронте СССР не пойдёт на уступки.

Но не все из окружения Черчилля разделяли его порывы. Командование английских войск было уверено что противостояние с коммунистами будет долгим и тотальным. Они также рассматривали вариант, при котором американцы могли оставить Великобританию один на один с русской армией. В таком случае ничего хорошего британцам ожидать не следовало.

Черчилль не исключал и такого поворота событий, поэтому поручил разработать план обороны острова от «советской агрессии». Документ, предполагающий использование авиации и флота, приняли 11 июля 1945 года.

Советский ответ

По мнению профессора Эриксона из университета Эдинбурга, Сталин знал о планах Черчилля. По этой причине он приказал Георгию Жуков провести перегруппировку советских войск в Европе и укрепить оборону линии разграничения. Данные действия можно рассматривать не только как стратегические, но и показательные. Таким образом Кремль дал понять, что связываться с СССР – «самоубийство Запада».

На тот период у Красной Армии в Европе находились 11 миллионов солдат, 20 тысяч танков и самоходных орудий. Союзники же не обладали и половиной от указанного. Без особого труда Сталин мог бы оккупировать многие европейские страны и Турцию, а заключение союза с Японией только бы расширило театр военных действий, что на руку Черчиллю не шло. Поэтому «Операция Немыслимое» так и осталась немыслимой.