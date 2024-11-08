Как «Инспектор ГАИ» стал первым фильмом о «новых русских»

«Новые русские» – этот термин появился в 1990-е. Сначала он имел положительное значение. Так описывали зарождавшийся в стране слой людей, которые преуспели в новой реальности. Представители этого нового класса были материально обеспеченными, образованными, обладали иным, чем все остальные, менталитетом и, как следствие, иным стилем жизни. Но скоро под новыми русскими стали понимать людей с совсем другими качествами: наглых и властных, которые считали себя хозяевами жизни и делали деньги на чем угодно, без оглядки на закон.

© Как из фильма «Инспектор ГАИ», 1982 г.

Одним из первых фильмов, в которых был показан менталитет этого нового класса людей, стала лента «Инспектор ГАИ» режиссера Эльдора Уразбаева. Интересно, что этот фильм вышел на экраны в далеком 1982 году, то есть за целых десять лет до того, как речь зашла о таком явлении, как появление в нашей стране новых русских. Значит, уже тогда в нашей стране формировались предпосылки для этого.

Роль принципиального и прямолинейного инспектора ГАИ Петра Зыкина сыграл в этом фильме молодой Сергей Никоненко. Режиссер изначально видел в этой роли именно его, поскольку за три года до того Никоненко сыграл сотрудника ГАИ в фильме «Тема» режиссера Глеба Панфилова. И Уразбаев попросил актера: просто сыграй то же самое! Никоненко такое признание его работы было очень приятно, и он сделал все, что от него зависело.

Кинокритики не раз отмечали, что в Сергее Никоненко было поразительно успешное сочетание почти есенинского лиризма наивного парня и смелой бескомпромиссности правдоруба. Эта особенность позволила актеру сыграть очень много ролей людей в погонах.

Вот и в фильме «Инспектор ГАИ» его герой Петр Зыкин не стал покрывать нарушителя ПДД. Он отбирает права у очень влиятельного человека – начальника станции технического обслуживания Трунова. Этот персонаж пользуется покровительством сразу нескольких важных людей из числа городских управленцев, которые «по блату» чинят у него свои авто.

Трунова в фильме сыграл актер и режиссер Никита Михалков. В образе хозяина жизни он смотрится очень органично. Лощеный, хорошо одетый, нахальный, его герой – один из тех, кому даже в голову не приходит, что законы написаны для всех людей. Необходимость соблюдать их к нему лично не относится, и это норма жизни. Иногда даже вообразить сложно, насколько далеко может зайти человеческая уверенность в своей избранности и безнаказанности. Все это герой в исполнении Михалкова щедро транслирует в фильме.

Конечно, несгибаемая принципиальность молодого инспектора ГАИ может для него плохо кончиться, но даже прямой начальник Зыкина не может вразумить своего подчиненного. В дело идут угрозы и шантаж, но главный герой продолжает стоять на своем.

© Кадр из фильма «Инспектор ГАИ», 1982 г.

Инспектор ГАИ в исполнении Сергея Никоненко получился настолько смелым, искренне отстаивающим правду, что после выхода фильма на экран он стал своеобразным эталоном поведения для сотрудников ГАИ. Актер Александр Пашутин рассказывал в одном из своих интервью такую историю.

Как-то у Никоненко были две съемки в один день. В пути с одной съемочной площадки на другую его остановил за превышение скорости гаишник, который узнал артиста и был очень удивлен.