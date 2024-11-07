В канадском озере нашли 26-летнее послание в бутылке

Маленький мальчик нашел в озере Сент-Клэр, Канада, бутылку с 26-летним посланием внутри. Об этом сообщает CBC.ca.

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Воспитанник детского сада Ривер Ванденберг заметил у пристани бутылку, когда гулял возле озера. Свою находку он принес бабушке Мишель. В письме было сказано, что его написала Маккензи Моррис — ученица четвертого класса школы святого Иоанна Крестителя. Девочка кратко пересказала на бумаге сюжет детской книги «Греби к морю» и поделилась тем, что не так давно узнала на уроках.

«В школе я узнала, что вода должна проходить различные водные циклы, чтобы выводить все вредные вещества, такие как микробы и многое другое. Вода существует с тех пор, как Бог сотворил мир. Разве не забавно думать, что вы, возможно, пьете ту же воду, что и Иисус?» — Маккензи Моррис, письмо в бутылке 1998 года.

Мишель обратилась в школу cвятого Иоанна Крестителя и узнала, что Моррис написала это письмо в 1998 году. Узнав, что ее давнее послание нашли, Моррис рассказала его историю. Когда она была в четвертом классе, весь класс отправилял подобные послания в море. Эта идея принадлежала их учителю Ролану Сен-Пьеру. Когда ему рассказали о находке, он не мог поверить, что бутылка осталась цела спустя столько времени.

По словам Моррис, она до сих пор помнит, как писала это письмо и запечатывала бутылку.

«Это было незабываемо — сделать что-то подобное, выбросить и подумать, что, может быть, кто-нибудь найдет это позже», — объяснила женщина.

Ранее сообщалось, что во Франции студенты-волонтеры, помогающие археологам в раскопках на юге страны, обнаружили письмо в бутылке от коллеги из XIX века. Автором оказалась местная знаменитость — археолог Фере.