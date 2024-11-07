Почему матросы времен революции обвязывались пулеметными лентами

Образ матроса, опоясанного пулемётными лентами, стал чуть ли не главным визуальным символом Гражданской войны. Сохранились снимки, подтверждающие такую «моду». Но для чего матросы так делали?

Ответная реакция

Одна из причин, объясняющая такой внешний вид, относится к области психологии. Якобы матросы хотели с помощью лент подчеркнуть свою крутость, и с первого взгляда вселить неуверенность в противника.

Некоторые историки предполагают, что в период Первой мировой войны матросам пришлось использовать пулемёты «Максим», которые устанавливали на кораблях российского императорского флота для защиты от немецкой авиации.

Добраться до таких пулемётных гнёзд можно было по узким скобкам, расположенным на палубных надстройках. Следовательно, тащить в одной руке короб с патронами весом 10 кг неудобно. Выход был найден – пулемётные ленты начали обвязывать вокруг туловища.

Всегда под рукой

В Гражданскую войну матросам часто приходилось доставлять патроны на берег. Так как высадка происходила в воду, то существовал риск, что короб выскользнет. Также подносчика могли убить. Распределение пулемётных лент на большое количество людей решало перечисленные проблемы. Ещё одно преимущество необычного способа – сокращение веса.

Короба были объëмными и металлическими, что не способствовало мобильности матросов. На своём корпусе без дополнительных затрат удавалось перенести куда больше боепитания. В условиях ожесточённых боёв, когда подмога с ценным грузом не всегда поспевала вовремя, это играло чуть ли не решающее значение.

Военные эксперты обращали внимание и на то, что пулемётные ленты можно было использовать как вместительный патронташ для патронов к винтовкам Мосина. В них винтовочные патроны калибра 7,62 мм сидели как влитые, а поэтому риск их потерять при передвижении сводился к минимуму.