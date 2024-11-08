Какие святые покровительствуют русскому воинству

А вы знали, что есть христианский святой, которого наши предки почитали еще до того, как были крещены? Вот что сообщает "Повесть временных лет" о походе войска легендарного князя Олега на Константинополь в 907 году. "И убояшася греци, и реша: несть се Олег, но святый Димитрий послан на ны от Бога", то есть свое поражение греки приписывали не храбрости Олеговой дружины, а покровительству славянам небесного покровителя воинов-христиан Димитрия Солунского. А уж после Крещения Руси Димитрий Солунский стал одним из самых чтимых святых.

© С. Трофименко «Поход Олега на Царьград»

Сегодня о великомученике, жившем в III веке в Греции, многие знают только в связи с Димитриевской родительской субботой, получившей его имя (об этом чуть позже). Верующие могут еще припомнить, что день памяти небесного покровителя воинов Церковь отмечает 8 ноября. Краеведы уточнят, что город Дмитров Московской области связан со святым: младший сын великого князя Георгия (Юрия) Владимировича Долгорукого Всеволод Большое Гнездо в крещении получил имя Димитрий - в честь великомученика Димитрия Солунского, поэтому и город, основанный Юрием Долгоруким по случаю рождения сына, назвали Дмитров. Вот и все, что мы сегодня помним про святого, некогда очень любимого на Руси. А ведь для наших предков жития Димитрия Солунского были по популярности сопоставимы с Псалтирем - книгой и для богослужений, и для ежедневного чтения, книгой по которой учились грамоте.

Если кратко, то Димитрий родился во второй половине III века в Греции в городе Солунь (современные Салоники) - отсюда имя "Солунский". Греция в то время входила в Римскую империю, а отец Димитрия был римским проконсулом, то есть губернатором Солуни. И при этом тайным христианином - тайным, потому что это было время гонений на христианство. Димитрий родился поздним, долгожданным, вымоленным у Бога ребенком, которого тоже воспитали христианином. Но еще и мужественным воином.

Когда его отец умер, еще совсем молодого Димитрия назначили проконсулом, вменив ему в обязанности защищать Солунь, с чем он успешно справлялся. Но вот когда от императора поступил приказ уничтожать христиан, Димитрий не только отважился его не выполнить, но и, наоборот, стал бороться с язычеством.

Осознавая, что рано или поздно об этом донесут императору, юный Димитрий был готов ко всему, даже к смерти. Так, понимая, что тучи над его головой сгущаются, Димитрий, вернувшись из победоносного похода против сарматов, раздал все свое имущество бедным. Предчувствие не обмануло святого - вскоре его арестовали и бросили в темницу.

В те дни в Салониках римляне развлекали себя гладиаторскими боями, где с одной стороны выступал непобедимый боец Лий по прозвищу Задорный, а в качестве противников ему на высоко поднятые подмостки силой затаскивали избитых и измученных христиан. После быстрой победы над несчастными Лий под улюлюканье и рев озверевших зрителей сбрасывал побежденных на копья стоявших внизу воинов. Зрелище было не просто жестоким - омерзительным. И среди тайных христиан нашелся храбрец, который решился изуверство остановить, бросив Задорному Лию честный вызов. Нестор - а так звали отважного юношу, - решаясь на бой, навестил в темнице Димитрия, прося у него благословения и молитвы. "Ты одержишь победу, но претерпишь муки за Христа!" - предрек смельчаку святой. Так и случилось. Взойдя на помост со словами: "Боже Димитриев, помоги мне с моим противником!", Нестор быстро расправился с Задорным Лием и сбросил его с помоста.

Эта победа стоила Нестору жизни - взбешенный император приказал казнить Нестора, а заодно и того, кто его на этот бой благословил. На рассвете стража, ворвавшись в темницу к Димитрию, пронзила тело святого копьем, а потом выбросила его на съедение зверям. Жители Солуни смогли подобрать останки и предали их земле. Все это произошло в 306 году и почти сразу христиане заметили, что по молитве великомученику происходят чудеса исцелений.

Уже в правление императора Константина Великого (324-337 гг.) над могилой святого воздвигли храм, а через сто лет были обретены его нетленные мощи. Для христиан мощи великомученика Димитрия Солунского - это святыня, поэтому стоит ли удивляться тому, что в начале XIV века в одном из Новгородских храмов святыня уже была - в изящном серебряном мощевике. Позже мощи появились еще в нескольких церквях.

Список чудес, произошедших по молитве святому великомученику и воину Димитрию Солунскому займет не одну газетную страницу, причем многие из них произошли на нашей земле. Пожалуй, главное - победы уже нашего русского святого Димитрия Ивановича, прозванного после победы над войском Мамая Димитрием Донским. Великий князь Московский был назван в честь Димитрия Солунского и почитал святого, например, накануне Куликовской битвы он перенес из Владимира в Москву главную святыню владимирского Димитриевского собора - икону великомученика Димитрия Солунского, написанную на доске гроба святого. И перед ней в судьбоносные для России дни молился и стар и млад. В московском Успенском соборе был устроен придел во имя великомученика Димитрия. А в память о павших на Куликовом поле Димитрий Донской установил Димитриевскую родительскую субботу.

Зимой 2024 года съемочная группа "Спаса" во главе с генеральным директором телекомпании Борисом Корчевниковым и священником Игорем Фоминым крестным ходом провезли частицы мощей великомученика Димитрия Солунского и икону святого Александра Невского с мощами вдоль всей линии боевого соприкосновения зоны СВО. И наши бойцы молились у святынь.

Кстати

Кроме великомученика Димитрия Солунского русские воины издавна считали своими небесными покровителями Архангела Михаила и великомученика Георгия Победоносца. При этом своего святого имел и каждый род войск дореволюционной России. К примеру, артиллеристы считали, что находятся под особой защитой великомученицы Варвары. А моряки в трудную минуту надеялись на помощь святителя Николая Чудотворца и апостола Андрея Первозванного.

И сегодня эта традиция не просто живет, она развивается: канонизируются новые святые, появляются новые рода войск. Например, покровители Военно-морского флота, как и прежде, - апостол Андрей Первозванный и святитель Николай Чудотворец, а кроме них и праведный воин Феодор Ушаков. А великомученица Варвара "приняла под свою опеку" уже Ракетные войска стратегического назначения. У Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск тоже есть свой святой покровитель - пророк Божий Илия. Сухопутные войска и Морская пехота Военно-морского флота особо почитают благоверного князя Александра Невского. А пограничники - преподобного Илию Муромца.