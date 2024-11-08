Московский сленг: как в народе называют популярные места столицы

"Внучка", "Шарик" и "Белка" - о чем идет речь, скорее всего, догадается любой москвич, да и немосквич тоже. А вот что значит "На Твербуле у Пампуша", "Встретимся у шашлыка", "Быстро едем на Курок" - это уже расшифруют далеко не все. Корреспондент "РГ" изучил московский сленг и выбрал из него самое интересное - главным образом народные названия популярных мест, от станций метро до вузов.

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Битлотека имени Леннона

Начнем, пожалуй, с метро, где у части станций можно найти народные названия. Например, "Алексеевскую" местные обычно называют Лешкой или Алешей. И это притом что официальное название станция меняла дважды - сначала вообще называлась "Мир", потом "Щербаковской" в честь советского партийца Александра Щербакова и уже с 1990 года стала тем самым Алешей. Фраза "Встретимся на Алеше" популярна еще и потому, что у станции всего один выход на поверхность - разминуться трудно.

В остальном народные названия устроены похожим образом - это созвучное с оригиналом и при этом короткое слово. Не "Бабушкинская", а "Бабка", не "Белорусская", а "Белка", не "Библиотека имени Ленина", а просто "Библиотека". Есть, впрочем, и не столь очевидные аналогии. Например, "Бульвар Подбельского" называют "Подбелкой". А еще можно встретить ироничные прозвища - ту же "Библиотеку имени Ленина" еще в советские времена называли "Битлотека имени Леннона", "Маяковская" была "Маньяковской", а "Площадь Ильича" - "Лошадь Кузьмича".

Впрочем, другие транспортные объекты тоже имеют народные названия. Расположенный рядом с редакцией "РГ" Савеловский вокзал мы с коллегами называем обычно "Савок" или "Савелий", как и большинство местных. Так и с остальными: "Кивок" - Киевский вокзал, "Белка" - Белорусский, "Павелюга" - Павелецкий, "Курок" - Курский. "Шарик", "Домик" и "Внучка" - это соответственно аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

А вот у Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов, а заодно у Комсомольской площади самое популярное прозвище одно на всех - "Площадь трех вокзалов". В реальности площадь между вокзалами называется Комсомольская, однако еще Высоцкий пел: "Кончился коньяк - не пропадем. Съездим к трем вокзалам и возьмем". Название так далеко пошло в народ, что местную станцию МЦД назвали "Площадь трех вокзалов (Каланчевская)".

Пешков-стрит

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Монумент "Дружба навеки" похож на шампур с мясом, поэтому его прозвали "шашлыком" // АГН Москва

Коснулся городской сленг, конечно, и названий улиц. Ту же Тверскую как только ни называли. Например, пока она официально именовалась улицей Горького, стиляги называли ее "Бродвеем" и "Бродом", а еще в ходу было "Пешков-стрит". Пешков - это настоящая фамилия Горького. Был даже анекдот:

- Милок, как пройти на улицу Горького? - Ты что, бабка? Так сейчас никто не говорит. Нужно спрашивать: "Как бросить кости на "Пешков-стрит"?"

Большинство москвичей наверняка смогут расшифровать и фразу "На Твербуле у Пампуша". Она упоминается у Михаила Булгакова в фельетоне "Похождения Чичикова" и означает популярное место для свиданий - Тверской бульвар, памятник Пушкину. В книге Корнея Чуковского "Живой как жизнь" утверждается, что в 1920-х годах в Москве существовало двустишье:

На Твербуле у Пампуша Ждет меня миленок Груша.

Памятник, правда, с Тверского бульвара давно перенесли на расположенную рядом Пушкинскую площадь, которую москвичи обычно называют "Пушкой".

У других улиц тоже есть народные названия. Например, Новый Арбат еще при строительстве окрестили Вставной челюстью Москвы и Аэродинамической трубой. В первом случае имя дали из-за высоток среди малоэтажной застройки, во втором - из-за гуляющих сильных ветров. Коровинское шоссе называли "Му-му", а улицу Маршала Катукова именовали "Кишлак". Всему виной расположенный на ней кинотеатр "Таджикистан".

На этих примерах, кстати, легко заметить, что сленг не всегда долговечен. Ту же Тверскую сейчас обычно так и называют - никаких тебе прозвищ. Да и Новый Арбат тоже. А уж сколько было прозвищ у популярных в свое время пивных, рюмочных и прочих! Однако они канули в Лету вместе с заведениями.

А вот иные прозвища прошли через столетия и стали вполне официальными названиями. Например, считается, что улица Большая Ордынка так называется потому, что еще во времена Московского княжества отсюда начиналась дорога на Золотую Орду. Место в народе называли Ордынкой. А, например, приход великомученицы Варвары превратился в Варварку.

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Улица Новый Арбат

Кстати

Мама говорила: "Учись!"

Отдельная тема - народные названия вузов. Студенты - народ ироничный, поэтому и прозвища своим альма-матер дают соответствующие. Вы как думаете, "Мама Говорила: "Учись!" - это про что? Между прочим, про МГУ - альтернативная расшифровка аббревиатуры. У МАИ (Московский авиационный институт) похожая ситуация - его называют "Московский алкогольный институт". Бауманка - это понятно, МГТУ имени Баумана, а вот "Лумумбарий" - это РУДН имени Патриса Лумумбы. Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина среди студентов называют "Керосинкой", а учащихся там - керосинщиками.