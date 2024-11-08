Как провалился «Пивной путч» нацистов в Мюнхене

Приход к власти нацистов в Германии стал поворотной точкой в истории XX века. Разразившаяся вследствие этого Вторая мировая война унесла жизни десятков миллионов людей, навсегда изменила ход истории. А началось всё ровно 100 лет назад, 8 и 9 ноября 1923 года, когда Гитлер и его сторонники в Мюнхене устроили попытку переворота, который получил название «Пивной путч».

© «Пивной путч» в Мюнхене (Германия), 1923

Вообще правильно его называть «Путч пивного зала» — Beer Holl Putsch. Именно под этим названием он известен в самой Германии и более точно отражает суть. Никакого моря пива и пьяных бюргеров в шортах на лямках не было. А был большой зал в пивной, который традиционно использовался для политических собраний, в том числе и власти. Но одна кружка пива все же в этой драме присутствовала.

Германия после поражения в войне и падения монархии переживала не самые лучшие времена. Экономика была в руинах, гигантская инфляция, а правительство социал-демократов не очень справлялось с этими бедствиями.

Политическую ситуацию стабильной назвать было нельзя – разного рода путчи так и сыпались. Многие регионы проявляли признаки сепаратизма, особенно это было заметно в Баварии. Там у власти оказались сторонники отделения и восстановления власти баварских королей династии Виттельсбахов. Возглавлял их комиссар Баварии Густав фон Кар, который сосредоточил в своих руках всю власть.

В этих условиях на свет божий повылезали всякого рода мелкие партии и авантюристы, которые вполне могли надеяться на успех. Одной из таких партий оказалась национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) Гитлера. Как видим, в самом названии намешено все что можно, лишь бы привлечь внимание и симпатии.

За пределами Баварии о НСДАП никто толком не знал, но там она была уже довольно заметной. Всего же к 1923 году по всей стране партия насчитывала около 50 тысяч членов и это немало. Но самое главное – ее связи с баварской властью и поддержка видных немецких генералов.

Так фон Кар отказался выполнить требование Берлина распустить НСДАП и закрыть ее газету. Сторонником новой фашистской партии выступил генерал-полковник Вильгельм Людендорф. Это была очень мощная поддержка – генерал в 1916–1918 годах был фактическим главнокомандующим германской армии. И ярым националистом.

О Гитлере же на тот момент кроме упомянутых персон и его сторонников не знал никто. Вся его аудитория – посетители мюнхенских пивных, да и то они приходили не послушать, а выпить пива. Это его сильно беспокоило.

Но захват власти Муссолини в Италии в 1922 году, его марш на Рим, вдохновлял на действия. Будущий фюрер мечтал о таком же марше на Берлин и предложил совместные действия фон Кару.

Центральные власти, после его отказа распустить НСДАП, уже заявили, что сделают это сами с помощью военной силы – все путчи им уже осточертели. Главком сухопутных войск Ханс фон Сект начал подготовку. В этих условиях фон Кар сообщил Гитлеру, что пока нет никакой возможности поддержать его марш на столицу.

Вечером 8 ноября в зале пивной «Бюргербраукеллер» собралось три тысячи человек, чтобы послушать главу правительства фон Кара. Там также были командующий вооруженными силами в Баварии генерал Отто фон Лоссов и начальник полиции полковник Ханс фон Зайссер.

Гитлер стоял в дверях в плаще, шляпе и с кружкой пива в руке. Около девяти вечера он внезапно разбил кружку, растолкал сидящих и взобрался на стол. После чего как в кино выстрелил из пистолета в потолок и заявил: «Национальная революция началась!».

Не моргнув глазом, насочинял собравшимся, что военные казармы и здание полиции захвачены, а солдаты и сами полицейские уже присоединились к нему. Правительство объявил низложенным. К нему присоединился Людендорф, который ничего не знал о путче, но поддержал его.

Когда в зале начала подниматься волна возмущения, то Гитлер сообщил, что 600 штурмовиков с пулеметами окружили пивную и если они не утихнут, то пулемет установят и в галерее зала. Тут он не соврал.

Тем временем солдаты и полиция и не думали вставать под флаги со свастикой. Верные правительству войска начали стягиваться к пивной. Около 22 часов Гитлер вышел, чтобы попытаться уладить назревавшую стычку между ними и его штурмовиками, которых возглавлял Рём.

Этим воспользовались Кар, Лоссов и Зайссер, которые под различными предлогами под честное слово отпросились выйти из зала. Кому-то надо было родным позвонить, у кого-то живот свело и потребовалось срочно в туалет. И втихаря удрали. Оказавшись на свободе фон Кар немедленно объявил Гитлера и НСДАП вне закона.

Понимая, что инициатива уходит у него из рук, Гитлер утром 9 ноября во главе колонны штурмовиков двинулся на одну из центральных площадей Мюнхена – Мариенплац. Во главе колонны шли Гитлер, Людендорф, Штрейхер и такие видные впоследствии нацисты, как Геринг и Гесс.

Перед входом на площадь стоял заслон из сотни вооруженных полицейских. Против 600 штурмовиков СА. Полицию попытались уговорить перейти на сторону путчистов, но те отказались. Начался штурм.

Какая сторона первой выстрелила неизвестно. Но полиция не стала миндальничать и открыла огонь. Один из основателей и финансист НСДАП Шобнер-Рихтер был убит, застрелили еще несколько человек. Геринг получил рану в ногу, с которой потом промучился до того момента как его повесили.

При первых выстрелах Гитлер и Люденсдорф немедленно залегли – сказывался опыт, полученный на войне. Это спасло нациста и, как понимаем сейчас, стало трагедией для остального мира. Шальная пуля попала в стоявшего следом Шобнер-Рихтера.

После этого будущий фюрер начал на корячках отползать в сторону и убежал с Мариенплац. Сторонники затолкали пятившегося задом вождя в машину и увезли. Люденсдорф впоследствии называл Гитлера трусом, ведь даже идти маршем его заставил генерал. Он отойдет от политики и ударится в религию.

А Гитлера и его сторонников все же арестуют, он получит пять лет тюрьмы. Однако условия содержания будут очень комфортными, нацистам даже разрешат собираться за одним столом и обсуждать будущий захват мира. Именно в тюрьме он напишет свою программную книгу «Моя борьба».

И сделает главный вывод – с помощью революции правительства не свергают, они лишь способ сбросить напряжение масс, сопутствующее основным процессам. Надо договариваться с элитой и финансовыми воротилами. Они потом и приведут его к власти в 1933 году. К величайшей трагедии всего мира.