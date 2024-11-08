На каких знаменитых российских зданиях изображены символы масонов

Масоны – всемирный орден, появившийся ещё в XVIII веке во Франции на основе союзов профессиональных строителей и архитекторов, унаследовавших ценные знания времён Римской империи, а следственно всего античного мира: Древней Греции, Египта и даже Вавилона. На сегодняшний день данное общество является, наверное, самым закрытым, но при этом о его существовании многие знают. Свидетельством этого можно считать масонский символ – треугольник, внутри которого изображается открытый глаз («Лучезарная дельта»), изображённый на российских зданиях. Но на каких именно?

Церковь Троицы Живоначальной в Серебряниках

Этот московский храм, построенный в конце XVIII века, наиболее яркий пример масонской архитектуры. Церковь неоднократно перестраивалась, но оригинальные масонские элементы никуда не делись с фасада.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Масоны оставили свой след и в самом популярном месте Северной столицы. «Лучезарная дельта» располагается на центральном портике Исаакиевского собора. Он был построен в честь победы над Наполеоном архитектором Монферраном.

Центральный фасад института Склифосовского

Считается, что масонский символ на здании подчёркивает связь ордена со строителями легендарного храма Соломона в Иерусалиме и последующим появлением христианства. Именно данная религия стала философской базой для идеологии всего движения.

Дом страхового общества «Россия»

На Чистопрудном бульваре в Москве располагается Дом страхового общества «Россия». Этот особняк тоже имеет «масонскую отметину». Якобы в нём располагались конспиративные квартиры московских масонов, где и проходили общие таинственные собрания.