Когда кладбища стали делиться на элитные и прочие, и где сейчас хоронят простых москвичей

Много веков подряд в Москве хоронили по статусу: царей и князей до Петра I - в Архангельском соборе Московского Кремля, дворян - в Донском и ряде других монастырей, крестьян - на сельских погостах. В 1771 году из-за чумы Екатерина II запретила хоронить покойников в городской черте, так появились "чумные" кладбища - Ваганьковское, Миусское, Калитниковское и другие.

© Рогожское старообрядческое кладбище / РИА Новости

В ХХ веке кладбища стали делиться на элитные, творческие и другие. Почему так произошло и где сейчас хоронят простых москвичей?

Грозная кровь

Самое известное в наши дни элитное кладбище - Новодевичье. Впервые оно появилось вместе с монастырем, который в 1525 году построил царь Василий III в память о победе в честь взятия Смоленска. Похоронены здесь Анна - дочь Ивана Грозного, Софья - дочь Алексея Михайловича и сестра Петра I. Похоронен здесь Денис Давыдов, поэт времен Отечественной войны 1812 года.

В начале прошлого века тут обрел покой Антон Чехов. До 1920-х годов хоронили и простых москвичей. Элитным, сначала негласно, а потом и официально, Новодевичье стало в 1932 году, после похорон Надежды Аллилуевой, супруги Сталина. Лазарь Каганович, бывший в ту пору первым секретарем Московского городского комитета ВКП(б), распорядился спрятать ее подальше, поскольку вождь назвал жену предательницей. Одновременно, чтобы придать больший вес месту, сюда начали перезахоранивать останки известных людей. Например, прах Николая Гоголя перенесли вместе с памятником в 1952 году.

Из руководителей страны тут покоятся первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, первый президент России Борис Ельцин. А из творческой элиты можно увидеть памятники композитору Дмитрию Шостаковичу, артисту Юрию Никулину.

Филиал Новодевичьего - Троекуровское кладбище

Это был маленький сельский погост. Но в 1962 году его расширили и облагородили, чтобы сделать филиалом Новодевичьего. Хоронили тут тоже заслуженных людей, но рангом пониже. Уже в наше время последний покой здесь обрели Борис Немцов, Леонид Куравлев и Наталья Гундарева, Эдуард Успенский.

По фотографиям можно узнать и знакомые лица известных телевизионщиков - например, Сергея Доренко. А кто не знает дядю Вову со Степашкой и Хрюшей? Здесь же покоятся главные редакторы "КП" и "АиФ" Владимир Сунгоркин и Владислав Старков.

Последний приют творцов

На Ваганьковском холме с XV века был потешный великокняжеский двор. Рядом с ним селились шуты, скоморохи. Так и возникло село Новое Ваганьково с мини-кладбищем актеров. В конце XVIII века его расширили, и продолжили хоронить "ваганов" - артистов, а позже и известных художников Василия Тропинина, Алексея Саврасова, Василия Сурикова, литератора Владимира Даля. В ХХ веке здесь похоронили актеров Владимира Высоцкого и Андрея Миронова.

Адрес: ул Сергея Макеева, 15.

Маленькое и секретное

Мало кто знает, что есть в столице и кладбище преподавателей. Расположено оно рядом с Тимирязевской сельхозакадемией, на Пасечной улице. Называется Тимирязевским кладбищем.

Создали его во время Великой Отечественной войны. Здесь покоятся селекционер профессор Сергей Жегалов, микробиолог Николай Худяков, академик Петр Лисицын. Площадка этого миниатюрного склепа ухожена.

Адрес: парк Тимирязевской сельхозакадемии.

Спит в Донском монастыре русское дворянство

Эти строчки песни Александра Городницкого знают многие. Это единственное московское кладбище с сохранившимися захоронениями XVII-XIX веков. Но его нынешняя планировка не оригинальна. Тут похоронены писатель Василий Ключевский, мыслитель Александр Чаадаев, писатель Александр Солженицын. В октябре 2005 года здесь перезахоронили останки генералов Владимира Каппеля и Антона Деникина, философа Ивана Ильина.

Рогожское кладбище

Это еще одно бывшее "чумное" кладбище. Все надгробия были выполнены в одном стиле - в виде гранитных саркофагов. В годы строительства метрополитена этот гранит использовали для отделки центральных станций.

Здесь находится родовой склеп купцов Морозовых, похоронены представители староверского духовенства, купцы.

Адрес: Старообрядческая, 31 А.

А где хоронят сейчас?

Почти все столичные кладбища считаются закрытыми. В гробах на них хоронят только по специальному решению департамента торговли и услуг Москвы. Но родственников подхоранивают даже на закрытые кладбища. На самом большом и еще недавно также открытом Перепечинском кладбище сейчас можно купить участок под семейно-родовое захоронение. Участок размером 1,80 х 2 м, например, стоит 2,5 млн руб.

Для москвичей сейчас открыты два кладбища - Домодедовское и Ястребковское в Одинцовском районе (50 км от Москвы).