История АК-47: как создавалось самое популярное оружие в мире

Принцип работы автомата Калашникова прост, его считают безотказным и надежным в использовании, а по версии Книги рекордов Гиннесса он является самым распространенным стрелковым оружием в мире. Об истории создания знаменитого автомата Калашникова и причинах его популярности — в материале ТАСС.

Создание промежуточного патрона

Во время Великой Отечественной войны Красная армия активно использовала пистолеты-пулеметы и винтовки. В это же время оружие воюющих стран быстро модернизировалось: к 1943 году в США и Германии разработали автоматы и самозарядные карабины, рассчитанные на промежуточные патроны — боеприпасы для стрелкового оружия мощнее пистолетных патронов, но слабее винтовочных.

В ходе боевых действий состоятельность концепции стрелкового оружия под промежуточный патрон подтвердилась. После изучения трофейных немецких автоматов и полученных в рамках ленд-лиза американских карабинов в 1943 году в Советском Союзе начали обсуждать необходимость создания такого вооружения.

15 июля 1943 года Наркомат обороны СССР принял решение о создании патрона уменьшенной мощности калибром 7,62 мм и автомата под него. Так началась история известного в будущем АК-47.

Первые автоматы под промежуточный патрон

Уже в ноябре 1943 года Главное Артиллерийское управление СССР объявило о первом конкурсе на разработку оружия под новый боеприпас. В нем приняли участие многие известные конструкторы того времени, в том числе Федор Токарев, Василий Дегтярев, Георгий Шпагин, Алексей Судаев и Сергей Симонов.

Фаворитом первого тура конкурса стал модернизированный образец АС-44, созданный конструктором Алексеем Судаевым, но комиссия не рекомендовала проект к изготовлению серии опытных образцов и дальнейшим войсковым испытаниям. Предварительные заводские тесты показали, что при ведении огня лежа с упора кучность стрельбы у АС-44 была недостаточной из-за сильной отдачи, а некоторые детали оружия — ненадежными.

Комиссия отправила образец Судаева на доработку, но улучшить автомат не удалось: конструктор умер в августе 1946 года. Испытания модернизированного АС-44 прекратили, и проблема создания нового типа вооружения осталась нерешенной.

Создание АК

В 1946 году Главное артиллерийское управление СССР объявило новый конкурс на проектирование автомата под патрон 7,62 мм. Комиссия в первую очередь учитывала следующие критерии опытных образцов:

маневренность;

скорострельность;

меткость стрельбы.

В конкурсе принял участие впоследствии всемирно известный конструктор Михаил Калашников с проектом АК-46. Образец был одобрен комиссией, но проект Калашникова, как и автоматы других конструкторов, не соответствовал требованиям конкурса по кучности стрельбы и надежности. Участникам предложили внести изменения в оружие и представить переделанные образцы к концу мая 1947 года.

На испытаниях в мае — июне 1947 года опытные автоматы всех конкурентов вновь потерпели неудачу. Комиссия снова предложила конструкторам доработать оружие, устранить выявленные недостатки и представить их к августу. В ходе этих тестов проект Михаила Калашникова не имел решающего преимущества перед другими образцами. К тому же из-за особенностей конструкции у автомата возникали задержки при стрельбе.

Перед инженером особенно остро встал вопрос о качественной переработке оружия. Пришлось полностью переделывать конструкцию автомата, и новый образец, АК-47, был готов к ноябрю 1947 года. Несмотря на то что правилами конкурса кардинальная перекомпоновка была запрещена, Калашникова ждал успех: на испытаниях в декабре новая версия не только не уступала конкурентам по параметру кучности стрельбы, но и показала лучшие результаты по надежности деталей.

В январе 1948 года комиссия конкурса приняла решение о выпуске первой опытной партии автомата Калашникова. Уже в июне того же года образцы АК-47 поступили в ряды армии для войсковых испытаний, и, несмотря на некоторые замечания, в 1949 году автомат приняли на вооружение под обозначением "7,62-мм автомат Калашникова (АК)".

В том же году после изобретения культового автомата Калашников получил Сталинскую премию I степени за вклад в укрепление обороноспособности страны.

Серийное производство АК

В августе 1949 года Совет Министров СССР принял решение о необходимости массового производства вооружения нового типа. В 1951–1955 годах планировалось изготовить не менее 4,4 млн автоматов Калашникова и самозарядных карабинов Симонова: из них чуть менее 60% приходилось на АК. Ижевский завод №74, одно из крупнейших оружейных предприятий СССР, наладил выпуск автоматов к 1949 году.

Несмотря на усилия конструкторов, автомат Калашникова все еще требовал доработок и корректировок для доведения оружия под необходимые параметры. В начале 1950-х, когда началось серийное производство АК, в его конструкцию внесли 228 корректировок и еще 214 доработок, которые упрощали технологию изготовления автомата.

Характеристики автомата

Боевые характеристики автомата Калашникова модели 1947 года:

длина: 870 мм;

масса с магазином без патронов и принадлежностей: 4,3 кг;

калибр: 7,62×39 мм;

темп стрельбы: 600 выстрелов в минуту;

емкость магазина: 30 патронов.

Модификации автомата Калашникова

С начала серийного производства в 1949 году автомат Калашникова постоянно дорабатывали. Уже к 1954 году благодаря совершенствованию технических характеристик себестоимость оружия снизилась практически в три раза: с 2 002 до 676 рублей. Уменьшился также расход металла и масса самого автомата.

К 1959 году выпустили модернизированную версию автомата — АКМ — и его вариант со складным прикладом — АКМС. Именно эти версии АК, принятые на вооружение Советской армии в апреле 1959 года, стали самыми массовыми образцами автомата под патрон 7,62 мм. Эти модели, их копии и вариации выпускали не только в СССР, но и в других странах: Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Египте, Китае, Румынии, Сербии. Эти модели и сейчас используют по всему миру.

За вклад в укрепление обороноспособности страны в 1958 году Михаил Калашников был удостоен звания Героя Социалистического труда, тогда же ему вручили медаль "Серп и Молот" и орден Ленина.

К 1974 году был разработан АК-74 под патрон меньшего калибра — 5,45 мм. Использование такого боеприпаса обеспечивало ряд преимуществ, в том числе:

меньшую отдачу при ведении огня;

повышение эффективности стрельбы;

уменьшение рассеивания огня при стрельбе очередями.

Новый образец АК минимум на треть превосходил версии автоматов под старый калибр по числу успешно пораженных целей при одинаковом расходе патронов — АК-74 испытывали в ходе стрельб в приближенных к боевым условиям. Это решение позволило увеличить боекомплект пехоты при той же массе снаряжения. Позже появился и укороченный вариант АК-74 — АКС-74У, которым оснащали экипажи моторизованных подразделений Советской армии.

Производство четвертого поколения автоматов Калашникова началось с модернизированной версии АК-74 — АК-74М. Эта версия поступила на вооружение армии в начале 1990-х годов. У модели появился приклад из полимерных материалов, тогда как у прошлых версий АК он был деревянным. На основе АК-74М создавалась "сотая" серия автоматов, предназначавшаяся в том числе на экспорт. Она разрабатывалась под наиболее популярные калибры боеприпасов, которые в том числе используют вооруженные силы стран НАТО.

В 2008–2009 годах началась разработка автоматов нового поколения — "двухсотой" серии. Модель АК-12 создавалась в свете необходимости снизить массу оружия с учетом дополнительного снаряжения, улучшить точность и кучность стрельбы. Версия автомата Калашникова стала основой для дальнейшего развития производимого концерном оружия: на его основе был создан ручной пулемет РПК-16, а также автомат АК-19 под калибр 5,56х45 мм — его впервые показали на форуме "Армия-2020".

Всего на основе АК было разработано более 100 модификаций стрелкового оружия. На сегодняшний день в России и за рубежом производится большое количество разных версий автомата Калашникова. Новые модели сохранили основные черты первых АК, но некоторые из них обладают и новыми конструктивными особенностями, такими как:

узел крепления для подствольных гранатометов;

складывающийся приклад;

полимерные детали вместо деревянных;

узлы крепления для установки оптических и ночных прицелов;

узел крепления под цевьем для установки тактических блоков, лазерных целеуказателей и рукоятей;

подвижная система автоматики меньшей массы;

дульный тормоз-компенсатор, обеспечивающий меньший импульс отдачи, повышенную устойчивость оружия и улучшенную кучность стрельбы.

Самый популярный автомат в мире

Простота и надежность автомата, основа которого была спроектирована Михаилом Калашниковым еще в 1947 году, сделали его самым распространенным стрелковым оружием на планете: всего в мире выпущено более 75 млн штук разных версий АК, а по некоторым данным — более 100 млн. Для многих стран автомат Калашникова является символом борьбы за независимость: он изображен на гербах Восточного Тимора и Зимбабве, а также на гербе и флаге Мозамбика.