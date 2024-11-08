Как имя Иван стало самым популярным среди русских

Само имя Иоанн впервые встречается в Новом Завете — его носит предшественник Христа, «предуготовляющий ему пути» пророк Иоанн-Предтеча. Второй человек, носящий такое же имя, замыкает своим повествованием Новы Завет, – это автор «Откровения» Иоанн -Богослов.

Имя распространялось постепенно, например, в литературных источниках начала XI века встречается Иван Козарин — воевода князя Святополка, воеводу киевского князя Владимира II Мономаха звали Иоанн Войтешич, его тезкой был воевода киевского князя Всеволода Ольговича; в 1115 году жил черниговский боярин Иван Чудинович, одного из сыновей полоцкого князя Рогволода звали Иваном; это имя встречается у галицких князей, в Новгороде, где одного из посадников звали Иванька Павлович, наконец, Иваном именовали князя Звенигородского и Галицкого Берладника; князь Туровский, сын Юрия Ярославича тоже был Иваном.

Иоанны бывают разными

Долго время имя оставалось мало распространенным, что странно, ведь в Святом писании оно встречалось в чаще других имен: в Реймском Евангелие упоминается два праздничных дня Иоанна Предтечи, еще два праздника в честь Иоанна Златоуста, один праздник посвящен – мученику Иоанну, а всего же имя Иоанн упоминается 49 раз, а имя, например, Павла, только 26.

Каждый святой Иоанн отвечал за конкретную область жизни христианина. Иоанна-воина молили о сохранении от убийц и грабителей, Дамаскина – от болезней ног, Богослова просили о сохранении чистоты, Иоанна Милостивого — об избавлении от нищеты.

В начале 12-го века на Руси были поставлено всего несколько церквей во имя Иоаннов — одна в Киеве, одна в Новгороде, одна в Переяславле. И все-таки имя Иван стало популярным на Руси после 12 века. Что же произошло в это время?

Новые святые

На рубеже 11 и 12 века в Мстиславовом Евангелии добавляется еще семь имен святых Иоаннов. Если до этого были известны Иоанн Постник, Иоанн Дамаскин, святой Иоанн, сын Ксенофонта, Иоанн бессребреник и Иоанн III Схоластик, то теперь к ним добавились Иоанн Милостивый, прп. Иоанн Кущник, Лествичник, юродивый Иоанн, Иоанн-воин.

Иван Калита

Распространение имени Иван связывают с жизнью Ивана I Даниловича Калиты, князя Московского, Великого князя Новгородского и Владимирского, итогом правления которого стала спокойная жизнь Московского княжества (Иван Калита сумел наладить отношения с ордынскими ханами), рост благосостояния населения, отсутствие войн и набегов, усиление влияния Москвы на северные земли и присоединение новых земель путем обмена и династических браков дочерей.

Правильное родовое имя

Московский историк и генеалог Максим Оленев, связывает распространение имени Иван на Руси с родовыми именами князей. Он указывает, что московские князья никогда не называли детей именами соперников, то есть в Москве не могло появиться князя Михаила, Константина или Олега – такие имена в XII—XIII веках носили князья в Твери. Кроме этого, давая наследнику имя, князья часто давали понять, что ждут от ребенка. Отец Ивана Калиты назвал старших родовыми именами Юрий, Александр (в честь деда Александра Невского) и Борисом, четвертого назвал Иваном, а младшего и вовсе — Афанасием. Свою роль в выборе имени сыграла и церковь Иоанна Предтечи, которая была возведена на территории Кремля в XII веке, в честь которого и крестили Калиту. К слову сказать, московские князья — единственные, кто с XII века стал давать сыновьям церковные имена.

Почитание Иоанна Лествичника

В 1326 году у Калиты родился сын, которого нарекли Иваном в честь Иоанна Лествичника, и в честь покровителя сына Калита воздвиг в Москве первый храм с колокольней. Церковь была прозвана Ивановской и надолго стала памятником семье Калиты — освятили храм в день Симеона Столпника, который был святым второго сына Калиты – Семена.

Так Иван Калита положил начало почитанию Иоанна Лествичника — автора знаменитой «Лествицы» — руководства к нравственному совершенствованию христианина. С именем этого святого и с потомками Калиты связывают распространение на Руси имени Иван.

Откровения Иоанна Богослова

Есть еще одна версия распространения имени Иван, которую связывают со списками Откровения Иоанна Богослова. Само Откровение было переведено на церковно-славянский в IX веке. Как пишет историк Анатолий Шевеленко, списки обычно дополнялись толкованиями Андрея Кесарийского или других авторов, часто в текст включали и житие апостола Иоанна. К несчастью, грамотных иереев в те времена было мало, бывало, что «Откровение» толковали кто как хотел, что способствовало появлению лже-проповедиков и появлению сект, ждущих конца света. Именно с влиянием «Откровения», быть может, часто искажавшегося при частых переписываниях, связывают распространение на Руси имени Иоанн. Популярность имени Иван стала падать в России с приходом к власти большевиков. Если до революции на тысячу младенцев имя Иван давали 246 детям, то в 1920 году на тысячу детей было уже только восемнадцать Иванов, а в 1960 году — шесть.