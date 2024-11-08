Грузия, Эстония, Армения: почему в этих республиках СССР жилось лучше всего

После распада Союза бывшим советским гражданам стала доступна засекреченная ранее статистика производства и потребления товаров разными регионами. Из нее явно видно, насколько большая пропасть отделяла одних «равных» граждан СССР от других.

На первом месте стоит Грузинская ССР, родина Иосифа Виссарионовича Сталина. Она производила ВВП на душу населения на сумму $10,6 тысяч/год, а потребляла $41,9 тысяч. Существенная разница в $33,3 тысяч допоставлялась от других союзных республик.

Второе место поделили между собой Эстония и Армения. В первой производилось ВВП на $15,8 тысяч, потреблялось на $35,8 тысяч. Армения, соответственно: $9,5 и $29,5 тысяч. Прирост ВВП за счет «союзных сестер», таким образом, составлял $20 тысяч/год на одного человека.

На четвертом месте уверено держалась Латвия, производившая на $16,5, а потреблявшая $26,9 тысяч на душу населения. У нее прирост составлял $13,1 тысячу. Чуть ниже по списку: Узбекистан, Литва, Таджикистан и Азербайджан. Самыми бедными в Советском Союзе были Молдавия, Киргизия, Туркмения, Украина, Белоруссия и Россия.

Интересно, Россия и Белоруссия имели прирост ВВП и вовсе отрицательный: -$5,7 и -$3,6 тысяч соответственно. На счет Белоруссии никто и спорить бы не стал. Относительно РСФСР все не так однозначно. Не стоит забывать, какая громадная территория у этой бывшей уже советской республики. Если в Москве и Ленинграде люди в какой-то степени даже «шиковали», то в глубинке России жили более чем скромно.