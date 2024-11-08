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Грузия, Эстония, Армения: почему в этих республиках СССР жилось лучше всего

После распада Союза бывшим советским гражданам стала доступна засекреченная ранее статистика производства и потребления товаров разными регионами. Из нее явно видно, насколько большая пропасть отделяла одних «равных» граждан СССР от других.

Грузия, Эстония, Армения: почему в этих республиках СССР жилось лучше всего
© globallookpress.com

На первом месте стоит Грузинская ССР, родина Иосифа Виссарионовича Сталина. Она производила ВВП на душу населения на сумму $10,6 тысяч/год, а потребляла $41,9 тысяч. Существенная разница в $33,3 тысяч допоставлялась от других союзных республик.

Второе место поделили между собой Эстония и Армения. В первой производилось ВВП на $15,8 тысяч, потреблялось на $35,8 тысяч. Армения, соответственно: $9,5 и $29,5 тысяч. Прирост ВВП за счет «союзных сестер», таким образом, составлял $20 тысяч/год на одного человека.

На четвертом месте уверено держалась Латвия, производившая на $16,5, а потреблявшая $26,9 тысяч на душу населения. У нее прирост составлял $13,1 тысячу. Чуть ниже по списку: Узбекистан, Литва, Таджикистан и Азербайджан. Самыми бедными в Советском Союзе были Молдавия, Киргизия, Туркмения, Украина, Белоруссия и Россия.

Интересно, Россия и Белоруссия имели прирост ВВП и вовсе отрицательный: -$5,7 и -$3,6 тысяч соответственно. На счет Белоруссии никто и спорить бы не стал. Относительно РСФСР все не так однозначно. Не стоит забывать, какая громадная территория у этой бывшей уже советской республики. Если в Москве и Ленинграде люди в какой-то степени даже «шиковали», то в глубинке России жили более чем скромно.