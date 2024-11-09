День хаоса и винного туризма: какие праздники отмечают 9 ноября

В России и в мире в субботу, 9 ноября, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День винного туризма, День вечно живого хаоса и День британского пудинга.

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День винного туризма

Во вторую субботу ноября виноградники, винодельни, винные бары и винные магазины по всему миру организуют различные мероприятия, посвященные Дню винного туризма, также известному как День энотуризма.

Он был основан в 2009 году Европейской сетью винных городов — международной платформой, представляющей союз европейских городов с сильной экономической зависимостью от виноделия. Главной целью праздника было продвижение развивающейся индустрии винного туризма в Европе.

Конечно, лучший способ отпраздновать День винного туризма — это отправиться на винодельню или виноградник, чтобы получить все необходимые впечатления. Однако если у вас нет времени или денег на это, вы можете посетить дегустацию вин или урок сочетания вина и еды рядом с вами, пойти в винный бар с друзьями или купить бутылку вина из страны, продукцию которой вы никогда раньше не пробовали.

День вечно живого хаоса

День вечно живого хаоса — один из самых необычных праздников. Кто и когда его придумал, неизвестно, но с каждым годом все больше людей в мире хотят его отпраздновать. В этот день стоит подумать о том, что хаос является неотъемлемой частью нашей жизни: он олицетворяет собой все несистемное и непознанное, то, что нельзя уложить в привычные рамки. Это антипод упорядоченности. Хаос пугает, но только приняв и примирившись с ним, можно выйти за привычные рамки и познать либо создать что-то новое.

Еще Фридрих Ницше говорил: чтобы «родить танцующую звезду», нужно иметь хаос в себе. И с ним согласны все те люди, которые ежегодно 9 ноября празднуют день вечно живого хаоса: они знают, что неупорядоченность необходима для вдохновения, прорыва и инноваций.

День британского пудинга

У большинства слово «пудинг» ассоциируется с легким десертом на молочной основе, напоминающим заварной крем или мусс. Однако в Великобритании и некоторых странах Британского Содружества это слово используется для описания впечатляющего разнообразия сладких и соленых блюд. День британского пудинга, отмечаемый ежегодно 9 ноября, воздает почести всем этим лакомствам.

Происхождение Дня британского пудинга неясно, но пусть это не мешает вам отмечать этот удивительный праздник. Будь то сладкий или соленый, британский пудинг определенно заслуживает внимания. 9 ноября — идеальный день, чтобы поэкспериментировать с его рецептами и приготовить вкусное блюдо.

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