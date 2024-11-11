Избранный президент США Дональд Трамп не раз бывал в России и СССР. В конце 1980-х бизнесмен летал в Ленинград и Москву, надеясь приобрести там землю и построить отель. Что привело Трампа в ярость в Советском Союзе, почему он критиковал Михаила Горбачева и о чем говорил с властями Москвы в середине 1990-х — в материале «Газеты.Ru».

Как Трамп предсказал развал СССР

Впервые Дональд Трамп побывал в Советском Союзе в 1987 году, в разгар перестройки. Журнал Time сообщал, что миллиардер даже читал книгу советского лидера Михаила Горбачева «Перестройка», но нашел ее скучноватой.

В интервью журналу Playboy Трамп рассказывал, как отправился в СССР. Он летел «вскоре после того, как над Россией был сбит корейский самолет» — хотя инцидент с лайнером Boeing авиакомпании Korean Air Lines произошел в 1983 году, за четыре года до поездки бизнесмена в Советский Союз.

«Вот я [сижу] в своем самолете, когда мой пилот объявляет: "Мы летим над Советским Союзом", и я думаю про себя: «Какого черта я здесь делаю?» — рассказывал Дональд Трамп в интервью Playboy.

Посмотрев в иллюминатор, он увидел два советских реактивных истребителя, которые «направляли полет». При этом

Трамп «настоял, чтобы с ним летели два русских полковника», — так он чувствовал себя в большей безопасности, поскольку его пилот не очень хорошо говорил по-русски, а миллиардер «не хотел проблем со связью».

В Москву Трамп отправился, чтобы провести деловые переговоры о строительстве своего «огромного роскошного отеля прямо напротив Кремля». В своей книге «Искусство заключать сделки» он вспоминал, что идея вести бизнес в СССР возникла, когда он оказался соседом советского посла в США Юрия Дубинина на званом вечере.

В поездке в СССР Трампа сопровождала его первая жена Ивана. В Москву супруги прилетели 4 июля и отправились осматривать потенциальные участки для строительства «Трамп Тауэр».

«Меня сильно впечатлил энтузиазм советских представителей и их стремление заключить со мной сделку», — писал впоследствии Дональд Трамп.

Предложение о совместном строительстве отеля исходило от советского Государственного комитета по иностранному туризму – Госкоминтуриста. Трамп еще в 1980-х был известен как владелец крупного гостиничного бизнеса и считался самым богатым предпринимателем на Восточном побережье США.

«Трамп может начать строить отели в СССР», — гласил заголовок в американской газете Philadelphia Inquirer.

Однако переговоры с советскими чиновниками прошли неудачно. Трамп заявил им, что базовая проблема советской системы — невозможность выкупить землю у правительства.

«Какое финансирование вы получите на строительство, где земля принадлежит чертовой родине-матери? Они сказали: "Нет проблем, мистер Трамп. Мы договоримся об аренде"», — рассказывал миллиардер.

Трамп настаивал, что ему нужна собственность на землю, а не аренда. Ему хотели предложить совместное советско-американское предприятие — но будущий президент США не принял это предложение всерьез.

Кроме Москвы Трамп с женой побывали в Ленинграде — посетили Петергоф, прогулялись по Дворцовой площади и зашли в Зимний дворец.

© Миллиардер Дональд Трамп и его супруга Ивана во время посещения Петродворца, 1987 год // Максим Блохин/ТАСС

«Я не был слишком впечатлен [СССР]. Советская система — катастрофа. Скоро вы увидите революцию, все признаки налицо: демонстрации, пикеты», — рассказывал он в 1990 году, за год до распада СССР.

По мнению Трампа, проблемой Горбачева была «недостаточно твердая рука», и Россия «вышла из-под контроля, и руководство СССР понимало это».

В 1990 году Дональд Трамп предсказал, что Михаила Горбачева свергнут, потому что «он проявил необычайную слабость». Однако он был замечательным лидером, полагал Трамп, потому что «разрушал СССР».

Обсуждая возможный проект отеля, Трамп встречался с советскими чиновниками — обычно русские, отметил он, намного жестче и умнее американских должностных лиц. А отвечая на вопрос журналиста Playboy о том, как бы он вел себя на посту президента (еще в 1990 году), Дональд Трамп заявил, что он был бы жестким.

«Жесткость — это систематическая победа. Я бы очень сильно верил в военное превосходство. Я бы никому не доверял. Я бы не доверял русским; я бы не доверял нашим союзникам; у меня был бы огромный военный арсенал, я бы его усовершенствовал, я бы его понимал», — подчеркивал отельер.

Кроме того, Трамп сделал довольно жуткую ремарку о ядерном оружии.

«Я всегда думал о проблеме ядерной войны; это очень важная часть моих мыслей. Это окончательная, окончательная катастрофа, самая большая проблема этого мира, и никто не сосредотачивается на ее сути. Это немного похоже на болезнь. Люди не верят, что заболеют, пока не заболеют. Никто не хочет об этом говорить. Я считаю, что величайшая из всех глупостей — это вера людей в то, что этого никогда не произойдет, потому что все знают, насколько это будет разрушительно, поэтому никто не использует оружие. Что за чушь!»

Как Трамп хотел встретиться с Горбачевым

Газета The New York Times в 1987 году сообщала, что Трамп в Москве встретился с самим Горбачевым.

«В Москве Трамп встретился с советским лидером Михаилом Горбачевым. Предполагаемой темой их встречи было возможное развитие роскошных отелей в Советском Союзе г-ном Трампом. Но и призывы г-на Трампа к ядерному разоружению были также хорошо известны русским», — гласила заметка.

Однако официально о встрече бизнесмена и Генерального секретаря ЦК КПСС ничего не известно. Впрочем, сообщает журнал Time, в 1988 году Горбачев намеревался посетить Нью-Йорк — чтобы встретиться с генсеком ООН, а также президентами Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем — старшим.

В маршруте советского лидера значилась еще одна остановка — Trump Tower. По данным издания, Трамп пригласил Горбачева на ужин в своем небоскребе. Михаил Сергеевич согласился, и супружеские четы Трампов и Горбачевых должны были поужинать вчетвером.

Дональд Трамп заявил тогда Time, что он надеется выступить в качестве «представителя американского народа, показав коммунистическому лидеру все, что может предложить капитализм».

Но миллиардер и последний советский вождь так и не смогли встретиться, поскольку планы Горби поменялись. Впрочем, они увиделись на завтраке, который устроил Госдепартамент США.

Трамп в России 1990-х

Второй визит Дональда Трампа в Россию состоялся в конце 1996 года. Он приехал в Москву с представителями компании US Tobacco, совместно с которой планировал строить в российской столице элитный жилой комплекс для бизнесменов-экспатов.

В декабре Трамп встретился с вице-премьером правительства Москвы Владимиром Ресиным. Они снова обсуждали проект небоскреба Trump Tower — американский предприниматель был готов вложить в проект до $300 млн.

Московские власти предложили Трампу принять участие в готовившейся тогда реконструкции старых советских гостиниц — «Россия» и «Москва». Газета «Коммерсантъ» называла Трампа «строительным гуру и любимцем американской прессы».

«Дональд Трамп как раз знаменит именно своим умением на голом энтузиазме вытягивать «мертвые» проекты. <...> Обдумывать предложение московских властей Трамп будет месяц», — говорилось в заметке. Однако Трамп отказался.

В Москве в 1997 году Дональд встречался также со скульптором Зурабом Церетели. Бизнесмен хотел заказать у Церетели гигантскую статую Христофора Колумба и поставить ее на Гудзоне в Нью-Йорке. Стоить 22-метровая статуя должна была $10 млн.

Нью-йоркский мэр Руди Джулиани заявил, что «считает своей обязанностью предотвратить «церетелизацию» Нью-Йорка».

© Дональд Трамп и обладательница титула «Мисс Вселенная – 2012» Оливия Калпо в Крокус Сити Холле в Москве // Екатерина Чеснокова/РИА Новости

А в 2013 году Трамп прилетал в Москву на конкурс «Мисс Вселенная» к своим партнерам Аразу и Эмину Агаларовым и выступал в Крокус Сити Холле. Но это уже совсем другая история.