Самый загадочный русский призрак: девочка-фантом из Красноярска

Самый загадочный русский призрак: что не так с девочкой-фантомом из Красноярска
В 2015 году научные сотрудники Красноярского краевого краеведческого музея по запросу частной компании подняли из архива фотографии достопримечательностей Красноярска в период правления Николая II. Работников музея поразил один факт: на заднем плане около 20 фото была замечена одна и та же девочка.
Первые сведения о призраке
В 2015 году научные сотрудники красноярского краевого музея по запросу частной компании подняли из архива фотографии достопримечательностей в период правления Николая II. Впервые на заднем плане около 20 фото той эпохи была замечена одна и та же девочка.
Внешность девочки
Ребенок на фото возрастом 8-10 лет, всегда в шляпе, с зонтом. Судя по дорогому наряду, девушка из богатой семьи. Прическа у юной леди одна и та же: длинная коса с лентой темного цвета, расположенная на плече справа; одета в светлое пальто, из-под которого выглядывает темное платье. Однако благодаря многократному увеличению фотоснимков эксперты заметили, что некоторые детали одежды меняются. Отличиями в ее образе стали разные чулки, сапоги.
На всех снимках есть нечто общее: угрюмое выражение лица девочки, а также то, что она не является центральным объектом на фото, а только присутствует на них.
Девочка на фотографиях: кто она?
На сегодня существует несколько версий того, кем могла бы быть девочка на фотоснимках. Эта история не привлекла такого внимания общественности, если бы не главное противоречие. Снимки были сделаны в разный период: с 1906 по 1908 г. За эти несколько лет возрастные изменения ребенка были бы невероятно заметными. Однако на всех фотографиях девочка одного и того же возраста.
Основные версии определения личности ребенка:
- Фейк, подделка профессионалов. Многих исследователей удивил тот факт, что на протяжении столетия никто не заинтересовался присутствием девочки на снимках. Возможно, девочка появилась на них уже после того, как они были сделаны. Данную теорию сразу опровергли, так как на 4 стеклянных негативах девочка также была обнаружена. Тем более, что эксперты доказали подлинность фото, отсутствие монтажа и других манипуляций с изображением.
- Призрак, нестареющий фантом. Девочка на 20-ти фотографиях, сделанных в разные годы, абсолютно не поменялась. Так, как данную особенность невозможно объяснить с научной точки зрения.
- Реальный ребенок. Эту версию поддерживает Илья Куклинский - старший научный сотрудник красноярского музея, который активно занимается поиском разгадки. Он считает, что девочка не может быть призраком, так как она присутствует на негативах.
- Дочь или родственница фотографа. Снимки сделаны совершенно разными фотографами, судя по надписям на них. Авторство некоторых из них до сих пор не определено из-за присутствия анаграммы Ф.Е.А.
- Душа Красноярска. Серия современных открыток для туристов спровоцировала появление еще одной версии. Многие, ознакомившись с изображениями, утверждают, что юная леди – живая и сейчас, гуляет в окрестностях современного города, замечена в тех же местах, что и на фото. Никаких доказательств присутствия ребенка в современном мире нет.
- Паранормальное явление. Некоторые ясновидящие предполагают, что на фотографии присутствует неупокоенная душа девочки, которая умерла вследствие удушья или повешения. По сей день, из-за наличия множества противоречивых деталей, разгадка не найдена.