Самый загадочный русский призрак: девочка-фантом из Красноярска

В 2015 году научные сотрудники Красноярского краевого краеведческого музея по запросу частной компании подняли из архива фотографии достопримечательностей Красноярска в период правления Николая II. Работников музея поразил один факт: на заднем плане около 20 фото была замечена одна и та же девочка.

Первые сведения о призраке

В 2015 году научные сотрудники красноярского краевого музея по запросу частной компании подняли из архива фотографии достопримечательностей в период правления Николая II. Впервые на заднем плане около 20 фото той эпохи была замечена одна и та же девочка.

Внешность девочки

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Ребенок на фото возрастом 8-10 лет, всегда в шляпе, с зонтом. Судя по дорогому наряду, девушка из богатой семьи. Прическа у юной леди одна и та же: длинная коса с лентой темного цвета, расположенная на плече справа; одета в светлое пальто, из-под которого выглядывает темное платье. Однако благодаря многократному увеличению фотоснимков эксперты заметили, что некоторые детали одежды меняются. Отличиями в ее образе стали разные чулки, сапоги.

На всех снимках есть нечто общее: угрюмое выражение лица девочки, а также то, что она не является центральным объектом на фото, а только присутствует на них.

Девочка на фотографиях: кто она?

На сегодня существует несколько версий того, кем могла бы быть девочка на фотоснимках. Эта история не привлекла такого внимания общественности, если бы не главное противоречие. Снимки были сделаны в разный период: с 1906 по 1908 г. За эти несколько лет возрастные изменения ребенка были бы невероятно заметными. Однако на всех фотографиях девочка одного и того же возраста.

Основные версии определения личности ребенка: