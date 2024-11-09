Пять экспедиций, которые закончились катастрофой

Представляя искателей приключений и первопроходцев, мы вспоминаем имена вроде Христофора Колумба, Давида Ливингстона или Индианы Джонса. Великие люди или вымышленные, но яркие образы. В любом случае примеры, достойные подражания, совершающие подвиги, живущие уж точно не ради денег. Однако на каждого удачного исследователя, оставившего след в учебниках истории, найдутся сотни имен, о которых никто не слышал. Они были так же храбры и самоотверженны, но имели недостаточный запас удачи.

Мунго Парк, исследование Нигера

Окончив Эдинбургский университет, Мунго Парк стал ассистентом судового врача на паруснике Worcester, который направлялся к острову Суматра. После этой поездки молодой человек заручился поддержкой Королевского общества по развитию знаний о природе. Следующую экспедицию Мунго Парк вел уже лично, её целью стала долина реки Нигер. Группа состояла всего из четырех человек: сам Парк, мальчик-слуга Демба, местный кузнец Юмбо и бывший американский раб Джонсон. В Мавритании путешественники были ограблены, а потом пленены. Через несколько недель Мунго Парку удается бежать. Добравшись до реки, он решает продолжить исследование, но заболевает лихорадкой. Обратный путь пришлось проделать пешком, что заняло более двух месяцев. В 1797 году искатель приключений вернулся в Шотландию, где мирно жил и писал мемуары следующие 6 лет.

Осенью 1803-го Мунго Парк получил новое предложение и согласился возглавить более подготовленную и лучше оснащенную экспедицию в ту же долину Нигера. Он попросил год на подготовку, стал изучать арабский язык и более тщательно подошел к подбору спутников. В этот раз финансирование было на совершенно ином уровне. Хорошо вооруженная группа из 40 человек высадилась на побережье Атлантического океана и направилась вглубь континента. О последующих событиях стало известно благодаря немногочисленным записям из сохранившегося дневника. Спустя полгода в живых остались всего 11 человек. Остальные погибли в стычках с местным населением и от болезней. Несмотря на такое неудачное начало, Парк проявлял настойчивость и вел группу дальше. Спасаясь от очередной атаки, путешественник прыгнул в реку, надеясь добраться до лодки, но течение унесло его прочь. 22 года спустя на поиски Парка отправился его сын, который так же навсегда остался в долине Нигера.

Жан-Франсуа де Лаперуз, кругосветное путешествие

В 1785-м Жан-Франсуа де Гало вышел на двух фрегатах в открытое море. Ему предстояло совершить пускай и не первое в истории, но все еще крайне опасное кругосветное путешествие. Перед экспедицией стояло множество задач, включая картографирование Западного побережья Америки, обследование малых островов Тихого океана и посещение Австралии. Два года спустя корабли бросили якоря в Петропавловске. Лаперуз так писал о приеме в гарнизоне порта:

Я не мог бы в собственной стране у моих лучших друзей встретить более теплый прием, чем здесь, на Камчатке.

Между Сахалином и Хоккайдо находится пролив Лаперуза, названный так в честь первооткрывателя. В России остались и другие вечные следы той экспедиции, например мыс Крильон. 24 января 1788-го французские фрегаты прибыли в Австралию, где встретили Первый флот Великобритании. Англичане только начинали осваивать новый континент. Пополнив запас воды, Лаперуз двинулся к Соломоновым островам. С тех пор его никто не видел. За следующие 35 лет предпринималось несколько попыток найти пропавшую экспедицию. Положительных результатов добился английский капитан Питер Диллон, обнаруживший следы кораблекрушения у побережья острова Ваникоро. По останкам оборудования удалось установить, что это действительно французские корабли. Судьба команды остается неизвестной. Местное население делилось легендой, согласно которой белые люди попали в шторм, часть из них осталась жить на острове до самой смерти, другие починили один из кораблей и отправились в море.

Рене-Робер Кавелье де Ла Саль, основание колонии

9 апреля 1682-го, спустившись по Миссисипи, Ла Саль сошел с лодки в Мексиканском заливе и торжественно объявил все открытые территории новыми владениями короля. На бумаге Франция получала огромную область, названную Луизианой. В действительности эти земли никто не контролировал. Позже Наполеон I продаст их Соединенным Штатам по цене 7 центов за гектар. Сделка выглядит еще менее выгодной, чем продажа Аляски. Впрочем, в начале XIX века, ни одна европейская держава не сумела бы удержать Луизиану. Америка была все так же слишком далекой, а США стали уже достаточно сильными.

Несмотря на личный успех, Ла Саль считал, что для закрепления французского владычества в Луизиане требуется основать новую колонию в устье Миссисипи. Отсюда планировалось наступление на тогда еще испанский Техас. Король Людовик XIV одобрил план и распорядился о выделении необходимой суммы. 24 июля 1684 года Ла Саль с четырьмя кораблями отбыл из Франции. Почти сразу начались конфликты с капитанами сопровождающих судов. Они были намного старше и опытнее, потому воспринимали Рене как авантюриста и выскочку. Уже на подходе к Мексиканскому заливу, один корабль будет захвачен пиратами, второй потерпит крушение, а третий решит уходить обратно во Францию. Таким образом, до пункта назначения доберется лишь один фрегат. Однако проблемы лишь усугубятся. Из-за неточных карт экспедиция высадилась на 800 километров севернее. Ла Саль считал, что сумеет достичь Миссисипи по суше, но и этот план провалился. Следующей целью стала Новая Франция (в Канаде). На все эти метания по сторонам ушло более двух лет. В итоге выжившие члены отряда взбунтовались и убили своего командира.

Саломон Август Андре, Арктическая экспедиция

Северный полюс и сегодня остается одним из самых труднодоступных мест в мире. В конце XIX века экспедиция в Арктику была смертельно опасным мероприятием. Однако у шведского инженера Саломона Августа возникла уникальная идея. Вместо кораблей с многочисленной командой, можно использовать воздушный шар. Главное преимущество аэростата — относительная независимость от времени года. Проще говоря, дрейфующие льды ему не помеха, можно двигаться кратчайшим путем по прямой линии.

По расчетам Саломона, от точки старта в Шпицбергене до полюса следовало преодолеть 1 200 километров. Планировалось покрыть это расстояние за двое суток, еще столько же отводилось на полет до Аляски или Чукотки. Реальность внесла свои корректировки. За 48 часов аэростат прошел всего 250 километров. Ветер сдувал шар на Юг, не позволяя приблизиться к цели. На третий день путешественники были вынуждены приземлиться на лед. От заранее сброшенных припасов их отделяли 160 километров заснеженной пустыни. За 20 дней пешего марша группа преодолела лишь четверть пути. Выживать позволяла охота на белых медведей. 5 октября 1987-го, спустя почти три месяца от даты посадки, экспедиция добралась до юго-западной оконечности острова Белый, где на свободном ото льда участке разбила лагерь. В течение следующих нескольких дней все путешественники скончались по неустановленной причине. Дневник и останки Саломона Августа были обнаружены только в 1930 году.

Джордж Басс, неудачный торговый путь

Джордж Басс был профессионалом своего дела, и до поры до времени ему явно благоволила удача. Достаточно отметить, что Бассу удалось обследовать значительную часть Австралийского побережья на весельной лодке. Вместе с командой из шести добровольцев он обнаружил и пленил группу беглых каторжан. Обогнул остров Тасмания и создал первую карту данного региона. Кроме этого, первооткрыватель совершил ряд походов вглубь самой Тасмании, поднимаясь на лодках по немногочисленным рекам. Тогда же состоялся и официальный, то есть задокументированный, контакт европейцев с островитянами. Сегодня на картах можно найти Бассов пролив, расположенный между Австралией и Тасманией.

К тридцати годам Джордж Басс израсходовал запас здоровья и был вынужден отказаться от дальнейших поисков приключений. Оставив службу в военном флоте, Басс стал торговцем. В 1803 году с товаром на сумму 10 000 фунтов отправился из Англии в Сидней. Где-то здесь удача отвернулась от него. Прибыв в Австралию, Басс не сумел реализовать продукцию из-за слишком низкой покупательской способности немногочисленных колонистов. В конце февраля того же года разочарованный и почти разоренный Басс отправился к Южной Америке, где надеялся продать товар. Судно скрылось за горизонтом, и больше Джорджа никто не видел. До сих пор неизвестно, что стало с кораблем и командой.