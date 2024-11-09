Как Гитлер мстил кому попало после «атаки века» Маринеско

В конце января 1945 года советская подлодка С-13 под командованием Александра Маринеско торпедировала и потопила немецкий лайнер «Вильгельм Густлофф». На борту судна находились тысячи пассажиров: беженцы, раненые солдаты, курсанты дивизиона подводных лодок, женщины из флотского вспомогательного батальона. Гитлер, узнав о катастрофе, обезумел. Современники вспоминали – после «атаки века» фюрер «сошёл с ума» от ярости и начал мстить кому попало.

© кадр из фильма «Бункер»

Атака века

«Вильгельм Густлофф» был набит под завязку, так как немцы старались покинуть Восточную и Западную Пруссию до прихода Красной Армии. Историки утверждают, что на борту находилось около 9 тысяч гражданских лиц и около 1000 военных. Таким образом, немцы нарушили гуманитарные правила перевозки беженцев, ведь они передвигались на одном корабле с военнослужащими.

Спаслись только 472 человека. После «атаки века» на помощь немецкому лайнеру подоспел миноносец «Леве», который взял на борт пассажиров из шлюпок. Многие погибли от переохлаждения, так как на тот момент на Балтийском море температура воздуха опустилась до 18 градусов мороза. Из воды позже достали ещё примерно две тысячи человек. Выжили они чудом.

В ответ на катастрофу в Германии объявили трёхдневный траур, а Адольф Гитлер судорожно продумывал план мести. Дело в том, что 30 января (день, когда произошла «атака века») 1945 года исполнилось бы 50 лет «мученику НСДАП» Вильгельму Густлоффу. Его в 1936 году в Швейцарии убил сын еврейского раввина.

Око за око

Фюрер незамедлительно отдал приказ расстрелять командира торпедного катера, который должен был обеспечивать безопасность лайнера. Но на этом поиск виновных не завершился. В ночь на 1 февраля 1945 года в районе Пальмникена (в настоящее время – посёлок Янтарный Калининградской области) немцы вывели на морское побережье тысячи измождённых евреев – заключённых концлагеря Штуттхоф.

По приказу Гитлера их планировалось утопить в заброшенной янтарной шахте, но в последний момент было решено устроить «марш смерти». Обречённых погнали через Пальмникен в Пиллау, а затем группами по 50 человек, начали расстреливать. В массовом расстреле участвовали 25 эсэсовцев-немцев, а также 150 эстонских и латышских «легионеров», украинские националисты. Командовавший «маршем смерти» обершарффюрер Фритц Вебер в 1964 году подтвердил на допросе, что расстрел был совершён именно в качестве мести за гибель «Вильгельма Густлоффа». Тогда в начале февраля погибло от 3 до 7 тысяч евреев.

Вероятно, Гитлер планировал и другие карательные акции в отместку за «атаку века», но Красная Армия уже вступила в Бранденбург. Идеологу нацизма стало уже не до мести...