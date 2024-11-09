Тайна пропажи головы Гоголя: кто мог ее похитить из могилы

Среди классиков русской литературы отдельного внимания заслуживает Николай Гоголь. Он не только автор произведений, связанных со смертью и загробными ужасами, но и сам мог стать героем жутковатой истории. Якобы череп Николай Васильевича похитили из могилы.

Не на своём месте

В 1931 году в Свято-Даниловом монастыре, возле которого был захоронен прах Гоголя, планировалось устроить колонию для малолетних преступников. Останки писателя решили перенести на Новодевичье кладбище. На церемонию перезахоронения собрались многие видные советские литераторы, которые и стали свидетелями неприятной картины – в гробу голова лежала отдельно от скелета.

По следам черепа

Есть и другая версия – якобы в гробу головы и вовсе не было. Профессор Литературного института, писатель В.Г. Лидин, участвовавший во вскрытии могилы, в своих воспоминаниях отмечал – останки Гоголя начинались с шейных позвонков. Он также писал, ссылаясь на рассказы монахов Свято-Данилова монастыря, что череп мог забрать московский коллекционер Алексей Бахрушин, основатель Театрального музея, участвовавший в реставрации могилы писателя накануне столетия со дня его рождения в 1909 году.

Версия причастности Бахрушина к похищению черепа Гоголя породила множество слухов. То и дело появлялись люди, которые видели череп писателя Бахрушинском музее. Одни уверяли, что он лежал в кожаном медицинском саквояже для анатомических инструментов, другие – в палисандровом ларце со стеклянным оконцем. Лидин же добавлял – мол, в Музее Бахрушина хранился череп ещё и актёра Михаила Щепкина.

Из музея череп Гоголя перекочевал к внучатому племяннику Гоголя – Яновскому. Его добровольно передал Бахрушин, у которого дела с музеем шли не важно. Поговаривают, что после этого проблем у коллекционера стало меньше.

Правда, едва ли Бахрушин мог так поступить с останками. Скорее всего, это сделал кто-то другой. Так, известно, что при перезахоронении директор кладбища Аракчеев снял с Гоголя сапоги, а Лидин оторвал лоскут от жилета покойного литератора.