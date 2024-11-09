Что должно было случиться с воротами Спасской башни

Ждать Апокалипсиса нам не впервой. За многовековую историю наши суеверные сограждане - как всеобщую кару или как личное спасение - ждали Апокалипсис, по меньшей мере, семь раз. Впрочем, не чаще, чем их европейские соседи.

1037. Первое Второе пришествие

Первое из вторых пришествий Христа планировалось в Европе на 1000-й год. На Руси, как известно, в то время было летоисчисление от Сотворения Мира, да и православие ещё не распространилось повсеместно, поэтому тот конец света мы пропустили. Зато вместе с европейцами ждали его в 1037-м году, не через тысячу лет после Рождения Иисуса Христа, а через тысячу лет после его смерти. Считалось, что в 1033-м году придёт Антихрист и будет править три с половиной года. Но ни Антихриста, ни Апокалипсиса в тот раз не случилось.

1492. Седьмой день Творения

В следующий раз русичи решили, что конец света случится в 1492-м году, то есть в 7000-м году от Сотворения Мира. Семь тысяч лет были семью днями творения. Православная церковь не стала рассчитывать Пасхалии на следующий, 1493-й год, а крестьяне почти не засевали поля – за ненадобностью. А ворота Спасской башни, построенной в 6999-м году (в 1491-м от Рождества Христова), должны были спать воротами Входа Господня. Но пришло 1-е сентября, наступил новый год. Конец света снова был отложен. Попам пришлось рассчитать Пасхалии на тысячу лет вперёд, а жителям страны затянуть потуже пояса: пустые поля не могли принести урожай, и наступил голод. Тот конец света ждали в 7007-м, 7070-м и 7077-м годах – но тщетно.

1666. Антихрист Никон

В 1666-м году не случился, пожалуй, самый известный конец света в российской истории. Впрочем, не только в российской: конца света ждала вся Европа. На Руси же все - от простого крестьянина до царя - были уверены в приближающемся конце времён. Именно об этом событии должен был возвестить царь-колокол. Люди, ища спасения, соблюдали полный пост, то есть отказывались от пищи и умирали с голоду. Другие очищались от грехов огнём: запирались в срубах, поджигали их и сгорали. Те, кто не готов был во спасение души накладывать на себя руки, просто ложились в гробы. Весомый вклад в рост апокалипсических настроений внесла церковная реформа патриарха Никона, которого, к слову, в том же 1666-м году лишили патриаршего сана и отправили в Ферапонтов Белозерский монастырь.

1691/1692. Четвёртый конец света

Следующая эпидемия эсхатологической паники пришлась на начало 19-го века. Впервые в истории она носила скорее светский, чем религиозный характер, по крайней мере, в высших слоях общества. В моде тогда было масонство. Сам император Александр Первый был членом масонского ордена. И, когда Наполеон Буонапарте, которым так восхищались российские либералы на рубеже веков, напал на Россию в 1812-м, общество было готово объявить его Антихристом. Тем более, что русские церковники врагом рода человеческого его называли и раньше, во время войны 1806-1807-го годов. С Тильзитским миром эти речи на время затихли – но только для того, чтобы с новой силой разгореться в 1812-м году. Священники снова стали проклинать Наполеона с амвонов, отечественные журналы соревновались в карикатурах на императора Франции, а петербуржский свет высчитал, что значение букв в словосочетании «l’Empereur Napoleon» составляет 666, число зверя. Тем радостнее для русского сердца было изгнать Антихриста из страны и спасти от него всю Европу, весь мир.

1999-2000. Миллениум. Всемирный конец света

Свидетелями этого конца света было большинство из нас. В 1999-м году всякий уважающий себя пророк предрекал конец света. Впрочем, многие из них начали заранее, с конца восьмидесятых – начала девяностых годов. В 1999-м или 2000-м году конец света должен был наступить, потому что: астероид столкнётся с Землёй в районе Донбасса, землян уничтожит взрастившая их цивилизация планеты Трон, состоится всеобщее жертвоприношение в виде ядерной войны, Земля перейдёт в новое измерение, произойдёт крупное солнечное затмение, комета упадёт в Атлантический океан, взорвётся сверхновая звезда, на землю явится Антихрист, появится вторая Луна у Земли, состоится парад планет, Землю всосёт в чёрную дыру. Впрочем, последнее предсказание приходилось уже на 2001-й год.

"Мавзолейный" конец света

15 мая 2013 года был временно перенесен еще один «русский конец света». В этот день стал открыт для посетителей мавзолей Ленина, который был закрыт на ремонт с сентября 2012 года. Все это время ходили слухи, что ремонт специально затеян, чтобы вынести тело вождя Октябрьской революции. А некоторые верующие вспомнили пророчество некоего старца монаха-схимника Иоанна, который еще в прошлом веке писал: «В апреле, когда вынесут «лысого» из Мавзолея, произойдёт провал Москвы в соленые воды и мало что от Москвы останется. Грешники будут ещё долго плавать в соленой воде, но спасать их будет некому. Они все погибнут. Поэтому тем из вас, кто работает в Москве, рекомендую работать там до апреля месяца. Будет затоплена Астраханская, Воронежская область. Будет затоплен Ленинград. Город Жуковский (Московская обл., 30 км. от столицы) будет частично разрушен»... Слава Богу, все обошлось.