Почему доктор наук бросила медицину и ушла в секс-индустрию

В 2011 году доктор медицинских наук Черри Девиль (настоящее имя — Кэролин Папароцци) решила кардинально изменить свою жизнь, бросить работу врачом и попробовать себя в новом амплуа. Девиль ворвалась в индустрию секс-контента в возрасте 33 лет и не пожалела о принятом решении. Порнозвезда, которой сейчас 46 лет, рассказала, что ее карьера начиналась с обнаженных фотосессий, пока с ней не связался агент порностудии. Звезда фильмов для взрослых сотрудничала с крупнейшими студиями по производству порно, такими как Evil Angel и Penthouse, и на сегодняшний день является эксклюзивной моделью агентства Brazzers. Почему Девиль сменила престижную профессию врача на работу в секс-индустрии и как она оценивает это решение много лет спустя — в материале «Ленты.ру».

© Соцсети

«У меня был страх упущенных возможностей»

До того как стать порноактрисой, Черри Девиль работала физиотерапевтом. В 2011 году друг-фотограф попросил ее побыть его моделью и поучаствовать в съемке в белье. Врач быстро увлеклась новым занятием и часто принимала участие в различных фотосессиях.

Черри Девиль получила докторские степени в области физиотерапии в Университете Хартфорда и Университете Святого Августина и много лет работала физиотерапевтом и клиническим инструктором, путешествуя по США

«Физиотерапевты зарабатывают неплохие деньги, но у меня была потребность тратить больше, и поэтому, честно говоря, я и начала участвовать в супероткровенных съемках, когда у меня были выходные», — рассказала Девиль о начале своей карьеры в секс-индустрии.

«Есть такой веб-сайт Model Mayham, на котором сидят модели и фотографы, но это очень расплывчатые термины, я бы сказала — парни с камерами и голые девушки, готовые на откровенные съемки. Я зарегистрировалась там и зарабатывала несколько сотен баксов в час, сидя с голой задницей в гостиной какого-то незнакомого мне парня и позволяя ему фотографировать себя», — объяснила Девиль.

Поначалу физиотерапевт была убеждена, что ее карьера в индустрии контента для взрослых закончится на нескольких откровенных фотосессиях. Однако вскоре с ней Лос-Анджелес и начать сниматься в порно? И я такая: "Что?" Я даже не была уверена, что мне понравится сниматься в фильмах для взрослых, но я просто не могла отказаться», — рассказывала порноактриса.

У меня был страх упущенных возможностей. Я не хотела в возрасте 90 лет вдруг сказать себе: «Эх, я могла бы сниматься в удивительных эротических фильмах и получить этот невероятный опыт, но я отказалась» Черри Девиль порноактриса

При этом в интервью The Mirror порноактриса рассказала, что ее переход из медицины в индустрию контента для взрослых был постепенным. Она была полностью удовлетворена своей работой физиотерапевтом и не планировала менять профессию.

Как отмечала Девиль, даже после того, как она снялась в первом порнофильме, она была уверена, что скоро откажется от нового хобби. Однако довольно быстро хобби все-таки стало профессией и полностью увлекло женщину. Девиль признавалась, что этому во многом поспособствовало то, что ей понравился сам процесс съемок.

Все происходило очень постепенно. Я не просто однажды решила, что собираюсь бросить работу физиотерапевта и стать порноактрисой. На самом деле мои первые съемки в порно были просто дополнительной работой на выходных Черри Девиль порноактриса

Еще много лет после первой съемки в фильме для взрослых Девиль пыталась совмещать работу физиотерапевтом и съемки в порно. В конечном итоге она бросила медицину, несмотря на то, что когда-то получила докторскую степень.

«Какое-то время я ездила в Лос-Анджелес раз в несколько месяцев, затем раз в месяц. Все дошло до того, что я проводила по две недели каждый месяц в Лос-Анджелесе», — вспомнила порноактриса.

И тогда я сказала себе: «Это больше не подработка» Черри Девиль, порноактриса

В ответ на вопрос о том, узнавали ли ее в медучреждениях, где она работала врачом, порноактриса ответила отрицательно. «Слава богу, на работе меня не узнавали в те ранние годы моей новой карьеры, это было бы весело. Но ты и выглядишь абсолютно по-разному на работе и на съемках: при полном марафете или без макияжа и с пучком на голове», — пояснила она.

«Я бросила физиотерапию»

Окончательно переехав в Лос-Анджелес, Девиль стала работать физиотерапевтом по два дня в неделю. Остальное время она посвящала порнокарьере. Она переехала в дом, где жили другие модели агентства, с которым она подписала контракт. За годы работы в секс-индустрии порноактриса сотрудничала с такими крупнейшими порностудями, как Evil Angel, Girlfriends Films, Penthouse, Jules Jordan Video, MissaX, High Mile, Brazzers.

Когда началась пандемия коронавируса, порнозвезда решила сосредоточиться на онлайн-работе. «Когда мир снова открылся, я была настолько занята развитием своих страниц на онлайн-платформах, что на самом деле у меня не было времени выполнять обе работы. И наконец я бросила физитерапию», — отметила Девиль.

Девиль признавалась, что, несмотря на решение уйти в порноиндустрию и окончательно порвать с медициной, она боялась лишиться лицензии физиотерапевта, однако избежать этого ей помог адвокат. Теперь же она нередко использует образ врача в секс-работе. «Это такая вещь, которая всегда работает», — отметила звезда фильмов для взрослых.

Она добавляет, что никогда не жалела об уходе из медицины. «Моя работа прекрасна, я всегда это говорю, потому что многие любят романтизировать секс-индустрию, но для меня все это действительно замечательно. Я бы никогда не вернулась обратно в физиотерапию», — подчеркнула звезда порно.

Если меня спросят, решилась бы ли я еще раз пройти через это опыт. Однозначно да. Я бы сделала это снова, мне нравится моя работа, мне нравится говорить об этом. Но я знаю многих людей, у которых не получилось добиться успеха в нашей сфере, поэтому я хотела бы сделать оговорку -- это не так уж и просто Черри Девиль порноактриса

«Устала, что политики игнорируют интересы секс-работников»

Сегодня Черри Девиль активно выступает в защиту интересов работников индустрии контента для взрослых. По мнению звезды порно, в США пренебрегают правами секс-работников. Недавно порноактриса выступила в поддержку Erotic Professionals & Allies United (EPA United) и призвала всех представителей сферы контента для взрослых объединиться.

Я так устала от того, что политики игнорируют интересы работников сферы контента для взрослых. Чего они точно не осознают, так это того, что секс-работников — миллионы и фанатов порно — миллионы Черри Девиль порноактриса

По мнению Девиль, если работники порно отдадут голоса в поддержку EPA United, это поможет политикам понять, сколько людей в США заняты в секс-индустрии. «Теперь представители политической системы смогут увидеть, как нас много. Мы требуем место за столом переговоров», — заявила звезда порноиндустрии.

Подписчики Девиль в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в основном согласны с порноактрисой. «Секс-индустрия должна быть декриминализирована, узаконена и защищена! Работники этой сферы нуждаются в доступе к тем же средствам защиты и льготам, как и сотни миллионов других работников», — пишут они.

Однако другие комментаторы настаивают на том, что представители порноиндустрии не несут пользы обществу, поэтому не должны получать поддержку от государства. «Неважно, сколько людей работает в секс-индустрии, политики никогда такое не поддержат», — уверены они.

Сегодня на страницу порноактрисы в Instagram, на которой звезда индустрии называет себя «мачехой интернета», подписано более 4,5 миллиона пользователей. Помимо съемок в фильмах для взрослых, Девиль пишет статьи для таких изданий, как The Daily Beast, The Hill, Yahoo, Rolling Stone, New York Post, Associated Press, Barstool Sports.

46-летняя Черри Девиль также заключила эксклюзивный контракт с канадской порностудией Brazzers, являющейся одноименным порносайтом, предоставляющим платный доступ к порнографическим материалам.