Какие изобретения Михаила Калашникова остались в тени его легендарного автомата

105 лет назад, 10 ноября 1919 года, родился конструктор Михаил Калашников. Он известен во всем мире как создатель непревзойденного АК-47. Однако Михаил Тимофеевич разработал немало других образцов оружия, о которых сейчас вспомнят лишь немногие специалисты. «Лента.ру» рассказывает, какие изобретения Калашникова остались в тени его легендарного АК-47.

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«В глазах вспыхнул необычайно яркий свет...»

Лето и осень 1941 года стали особенно тяжелыми для советской армии. Гитлеровские орды перешли в широкомасштабное наступление и рвались к Москве. Танки Гудериана шли на Москву, Гитлер считал, что блицкриг у него в кармане и нацисты вскоре учредят рейхскомиссариат Московия. Немецкие военные, получив особые распоряжения от вышестоящего начальства, жгли деревни и безжалостно расправлялись с гражданским населением на оккупированных территориях. На первый взгляд, складывалась безнадежная ситуация, но русские солдаты, несмотря на это, мужественно сражались, понимая, что отступать некуда — позади Москва.

Войска вермахта пересекают границы Советского Союза, 22 июня 1941 года

На сформированный в августе Брянский фронт возлагалась сверхчеловеческая задача: не только уберечь Брянск, но и остановить наступление врага на столицу. Скорее всего, ценой жизни защитников, так как техники, которой можно было бы заткнуть пасть гитлеровскому молоху, мучительно не хватало.

Среди военного хаоса оказался и двадцатидвухлетний старший сержант Михаил Калашников. Сказать, что это был простой танкист, нельзя: он был знаком с Жуковым — как раз потому, что отметился как изобретатель счетчика моторесурса танка. В один из сентябрьских дней его рота получила приказ занять исходный рубеж в густой роще, замаскироваться и быть готовыми к контратаке. Немец подошел слишком быстро. Калашникова попросили забраться на дерево и посмотреть, далеко ли враг. Оказалось, что он настолько близко, что дозорного сразу засекли и открыли по нему огонь.

Пули засвистели рядом с Калашниковым, срезая ветки и осыпая листву. Он спрыгнул с дерева. Неприятно ощущать себя живой мишенью, все-таки безопасней и уверенней чувствуешь себя в танке. Но что же делать пехоте?

Танкист Михаил Калашников (первый справа) на учебных стрельбах, 1940 год

На первых порах большинство военных РККА вооружались пистолетами, трехлинейками Мосина, а то и винтовками Лебеля времен Первой мировой. У счастливчиков были пистолеты-пулеметы Дегтярева (ППД), но, во-первых, их не хватало, а во-вторых, танкистам такого оружия не полагалось.

Одиночные выстрелы русских мосинок и лебелей были слабым ответом на свинцовые дожди, лившиеся из немецких пистолетов-пулеметов и автоматов МР 38 (Maschinenpistole), в просторечье — шмайссеров.

В автобиографии Калашников вспоминает, как они с лейтенантом попали в засаду:

Вдруг с той стороны, где осталась машина, мы услышали звуки выстрелов. Помню, лейтенант, скрипя зубами, прошептал: «Из шмайссеров лупят, сволочи. А нам хоть бы парочку автоматов…»

Пройдет немного времени, и в РККА массово начнут поступать пистолеты-пулеметы конструкции Шпагина (ППШ) и Дегтярева (ППД). Это изменит ситуацию к лучшему, но для «человека в мясорубке» даже минута, даже миг — слишком много, что уже говорить о каких-то месяцах! А речь о Калашникове, который на своей шкуре прочувствовал, что такое идти против шмайссеров с «трехлинеечкой родной».

В начале октября Калашникова тяжело контузило и ранило в плечо. Тот самый миг, вырывающий из грязной и кровавой рутины войны — на тот свет, либо в госпиталь, как повезет.

Случилось это в одной из многочисленных контратак, когда наша рота, заходя во фланг противнику, нарвалась на вражескую артиллерийскую батарею. Первым загорелся танк командира роты. Потом вдруг гулкое эхо ударило мне в уши, на мгновение в глазах вспыхнул необычайно яркий свет Михаил Калашников «Записки конструктора-оружейника»

Также он вспоминал: «Сколько находился без сознания, не знаю. Наверное, довольно продолжительное время, потому что очнулся, когда рота уже вышла из боя. Кто-то пытался расстегнуть на мне комбинезон. Левое плечо, рука казались чужими. Как сквозь сон услышал: "Чудом уцелел парень"».

Военный парадокс: это ранение, едва не приведшее к гибели, не только спасло сержанта Калашникова, но и определило развитие автоматического оружия на ближайшие десятилетия.

«За дезертира, оказывается, принял…»

Невозможно здесь рассказать обо всем, что пришлось пережить Михаилу Калашникову в промежуток между ранением и госпиталем. Брянский фронт рассыпался, уцелевшие бесконечно отступали, эвакуировать раненых попросту не успевали, да и делать это приходилось под пулями и ударами вражеской артиллерии.

Старший сержант Михаил Калашников во время работы над проектом автомата АК-47

Отступление уцелевших, разговоры — пристрелить или не пристрелить тяжелораненого сержанта, который вроде как обуза в такой ситуации. Ведь договаривались так поступать, но как можно? Это же Калашников, светлая голова. Потом они отстали от своих: он — и доброволец, вызвавшийся тащить его на себе.

Рука висит плетью. Нагноение раны, рискующее перейти в сепсис. Потом какой-то селянин приютил, не побоявшись оккупантов-карателей, что расстреливают и за меньшее. По счастью, он врач, подлечил рану, дал немного хлеба и картошки. Долгий путь к своим. Потом — госпиталь в Ельце.

Едва придя в себя, Калашников вспомнил главную досаду. Нет, не рана, а нехватка автоматического оружия на фронте, вот это досада. Его настроение разделяла большая часть сопалатников — тех, кто в состоянии был вообще думать. Все они мучительно переживали свой боевой опыт, многие сокрушались, что не было в руке автомата или пистолета-пулемета.

Но мысль создать собственное автоматическое оружие пришла в голову именно Калашникову. Первые неказистые наброски пистолета-пулемета, штудирование госпитальной библиотеки, общение с подкованными старшими товарищами. Теперь все работало на идею, хотя большинство воспринимало ее как утопию — почти как много лет назад, когда маленький Калашников мастерил вечный двигатель. Тогда никто не верил в него, кроме старого учителя, который называл его по имени-отчеству и как-то раз сказал: «Лучшие мировые умы уже давно сошлись на том, что создание вечного двигателя невозможно. Но ты так убедительно доказываешь обратное!»

В госпитале пролежал всего месяц. Рука ожила, раны стали затягиваться. Дали полгода отпуска. Вместо того чтобы поехать домой, к родным, Калашников отправился в Казахстан, на станцию Матай. В местном депо до войны он работал учетчиком.

Там и родился первый вариант пистолета-пулемета. Ему помогали местные токари, слесари и другие специалисты. Затем с чертежами и кустарно собранным пистолетом-пулеметом, который он прижимал к сердцу как самую дорогую вещь, поехал в Алма-Ату. Там его идею должны были рассмотреть серьезные люди. В дорогу парня собирало все депо. Проезд был бесплатный, на пропитание дали, собирали с миру по нитке.

«Прибыл в Алма-Ату. В военкомате — очередь. Дождался приема у очень важного молодого адъютанта военкома. Он мне: "Ты по какому вопросу?" — "Хочу показать областному военкому новый пистолет-пулемет". — "А где он?" — "У меня под шубой висит". Он вызывает солдат, и меня — на гауптвахту. За дезертира, оказывается, принял», — передает Александр Ужанов в своей книге воспоминания Калашникова.

В суровое военное время могли или расстрелять или посадить на долгие годы. Вспомнил Калашников, как постоянно доставалось ему и его семье от властей. В годы коллективизации его семью раскулачили. Потом, еще ребенком, он бежал от преследований, жизнь спасала бумажка, по которой он не враг народа. И в случае с «дезертиром» помогла справка и протекция нужных людей. Если точнее — Иосифа Коптева, давнего знакомого по политотделу в довоенном Матае.

Из застенков выпустили, проект пистолета-пулемета рассмотрели. Направили в мастерские факультета стрелково-пушечного вооружения авиации в Алма-Ате, куда эвакуировался Московский авиационный институт имени Орджоникидзе. Там его под свое шефство взял военный инженер второго ранга Андрей Иванович Казаков.

В мастерских эвакуированного МАИ состоялось первое серьезное знакомство Калашникова с техникой проектирования, черчением и инженерными расчетами.

Здание МАИ в Алма-Ате

Были и другие люди, сыгравшие роль в становлении Калашникова как оружейника. Со своим пистолетом-пулеметом он курсировал по маршруту Матай — Алма-Ата — Ташкент — Самарканд — Москва — Щурово — Москва. На полигоне в Щурово он проведет в общей сложности более пяти лет и к моменту появления АК-47 станет матерым конструктором. Так что миф о полуграмотном самоучке рассыпается в прах.

Но сейчас речь о пистолете-пулемете ППК-20. К началу 1943 года он был готов. На нем он прошел оружейную школу, тем более что в процессе работы его направили в Ижевск, где оружейник Симонов посоветовал пособирать-поразбирать чужие образцы, чтобы почувствовать материал и воспитать в себе дотошность.

Конкурс на лучший пистолет-пулемет он проиграл, уступив Судаеву. Но в целом это была победа, ведь без нее не было бы оружейника Калашникова.

Механизм пистолета-пулемета Калашникова не похож ни на какую другую конструкцию. Это наглядное свидетельство его инженерного таланта, интуиции и творческой смелости. Не имея специального образования и даже необходимой литературы (долгие годы ее просто не было в свободном обращении), он сумел привнести и даже воплотить в металле новую техническую идею Виктор Мясников, эксперт по автоматическому оружию

ППК-20 образца 1942 года

Характеристики ППК-20 Патрон — 7,62x25 (ТТ обр. 1930 г.). Масса без патронов — 2,9 кг. Длина ствола — 250 мм, общая длина — 535/750 мм. Прицельная дальность — 500 м. Емкость магазина — 20/32 патрона

Период с 1941 по 1943 года стали квинтэссенцией его школы оружейного мастерства. Они дали ему не только ППК-20, но и понимание, как делать оригинальное оружие в принципе. В наши дни ППК-20 хранится в коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Да, конец 1940-х станет для Калашникова временем триумфа и вознесет на недосягаемую высоту. Но перед этим был еще один интересный опыт.

Симонов, наставник и конкурент

Однажды в 1942-м, в пору мытарств с ППК-20, Калашников ехал на полигон Щурово, и ехал не один. Его попутчиком оказался известный в то время конструктор Сергей Симонов. Симонову было тогда под 50, и 23-летний Калашников справедливо считал его небожителем. Симонов тогда вовсю работал над необходимыми фронту ручными и станковыми пулеметами. Однако же заветной мечтой Сергея Гавриловича был самозарядный карабин.

Калашников и Симонов быстро нашли общие темы, нащупали переклички в судьбе. Ранний опыт в кузнице, поэзия металла, дотошность в деталях, присущие обоим пытливость и мечтательность. Кто бы мог подумать, что уже через год Калашников и Симонов станут конкурентами!

Столкнули их внешние обстоятельства. Дело в том, что в 1943 году в руках немецкой армии, воевавшей на Восточном фронте, появился автоматический карабин, ранняя штурмовая винтовка Maschinenkarabiner — MKb.42(H). И поначалу советское оружейное начальство запаниковало, что этот карабин даст вермахту некие преимущества.

И вот захвачены первые трофеи и патроны к ним. Опробованы на полигоне. Комиссия в горячке решила, что MKb.42(H) заменит немцам пистолет-пулемет, ручной пулемет и винтовку:

Пехота, сплошь вооруженная таким видом оружия, безусловно будет обладать огневым преимуществом перед пехотой, снабженной винтовкой, пистолетом-пулеметом и ручным пулеметом Из отчета Главного артиллерийского управления и Народного комиссариата вооружений

В связи с этим Артиллерийский комитет ГАУ объявил конкурс на создание автоматического карабина под промежуточный патрон. Потерпевший фиаско с ППК-20 Калашников решил снова попытать счастья.

Самозарядные карабины под новый патрон образца 1943 года Симонова и Калашникова были представлены одной и той же комиссии. Победил Симонов со своим 7,62-миллиметровым СКС-45 (самозарядный карабин Симонова). И много лет с этим оружием кремлевские часовые заступали на пост №1 к Мавзолею Ленина.

Эксперты отмечают, что у Калашникова тогда просто не было шансов. У Симонова имелись еще довоенные наработки, которые он в середине войны усовершенствовал в свободное от разработки пулеметов время. С более перспективной моделью участвовал в конкурсе и талантливый конструктор Николай Рукавишников, создатель противотанкового ружья, увы, не пошедшего в массовое производство.

А для Михаила Калашникова работа над автоматическим карабином, который он создавал на пару с конструктором Петровым, стала вехой внутренней эволюции.

Вот тогда-то, когда Сергей Гаврилович уже окончательно доводил свой карабин, взялся и я изготовить такое же оружие своей конструкции под новый патрон образца 1943 года. Работал с интересом, с огромным увлечением. До сих пор помню, как протирал резинкой ватман до дырок, искал свое решение автоматики, крепления и отделения обоймы, размещения рукоятки перезаряжания Михаил Калашников «Записки конструктора-оружейника»

По признанию Калашникова, при создании этого карабина он вдохновлялся примером американской винтовки M1 Garand и позаимствовал у нее некоторые решения, которые в последующие годы развил. Это система заряжания, общее компоновочное решение механизма запирания, система ударно-спускового механизма (УСМ). И еще интересный момент: здесь появляется фирменная калашниковская система запирания, характерная для АК-47. Единственный сохранившийся экземпляр карабина Калашникова-Петрова хранится в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Характеристики самозарядного карабина Калашникова Патрон — 7,62x41. Масса без патронов — 3,9 кг. Длина общая с откинутым штыком — 1430 мм. Длина общая со сложенным штыком — 1130 мм. Длина ствола — 558 мм. Прицельная дальность — 900 м. Скорость пули — 830 м/с. Емкость магазина — 10 патронов.

Существует версия 1944 года с дополнениями, 1946-го — с укороченным стволом, иным устройством магазина и ударно-спусковым механизмом. В 1948 году Михаил Калашников предпринял попытку усовершенствовать свой карабин. Для этого он отказался от пачечного заряжания в пользу заряжания из обойм. Также изменилась форма ложи, предохранителя, газовой камеры и ствольной накладки. А ударно-спусковой механизм сделан по схеме чехословацкой винтовки ZH-29. Кроме того, ствол укорочен на 40 миллиметров, упрощен прицел, вследствие чего прицельная дальность уменьшена до 800 метров.

Существуют два варианта самозарядного карабина Калашникова образца 1948 года: первый и основной — с нормальным расположением газового двигателя на стволе; у второго газовый двигатель сдвинут назад — к казенной части ствола. Эти варианты также различаются формой ложи. Кроме того, первый вариант карабина оснащен игольчатым и клинковым штыком.

В ходе работы над этим оружием конструктор совершенствовал свой фирменный принцип упрощения. Поскольку карабин срезался на испытаниях с повышенной нагрузкой, не выдержал грязи и пыли, Калашников сделал определенные выводы в сторону «чем проще, тем лучше».

Калашников против Стечкина

В конце 1945 года ГАУ РККА выпустило тактико-технические требования на новые пистолеты и патроны под них, основанные на опыте минувшей войны. Требовалось создать пригодные для танкистов, артиллеристов и летчиков. Среди проектов был и запрос на автоматический пистолет. Как же не хватало Калашникову такого оружия осенью 1941-го! Поэтому он без раздумий принял вызов, хотя сегодня этот факт забыт, остался в тени славы АК-47.

Какие требования предъявляло ГАУ к новому оружию? Во-первых, создавался новый патрон девятимиллиметрового калибра с гильзой длиной восемнадцать миллиметров. Патрон разработан Борисом Семиным в ОКБ-44 (ныне ЦНИИТОЧМАШ), первую партию передали на испытания в 1947 году.

Автоматический пистолет Калашникова 1950 года

К 1950 году Калашников создал пистолет, использующий автоматику со свободным затвором. Возвратная пружина располагалась вокруг неподвижного ствола, курковый УСМ — несамовзводный. А расположенный слева предохранитель-переводчик режимов огня предусматривал стрельбу и очередями, и одиночными выстрелами.

В магазине восемнадцать патронов. На рукоятке — паз для деревянной кобуры-приклада. Без патронов и кобуры пистолет Калашникова весил 1,25 килограмма, с кобурой — 1,7 килограмма. По итогам испытаний в 1951 году появилась модернизированная версия с увеличенным до двадцати патронов магазином. Также появился новый прицел, изменено расположение переводчика-предохранителя.

Это соревнование Калашников проиграл, не дойдя до полигонных испытаний, уступив Игорю Стечкину. С учетом того, что его больше волновала судьба длинноствольного оружия, он не сильно расстроился. Это был полезный опыт. Автоматический же пистолет Стечкина (АПС), как и АК-47, обрел бессмертие и используется до сих пор.

9-миллиметровый автоматический пистолет Стечкина АПС

Калашников против Драгунова

С Драгуновым связана одна интересная история. Имя Калашникова как отца АК-47 рассекретили в середине 1950-х. Это совпало плюс-минус с XX съездом КПСС, осудившим культ личности Сталина. Михаил Тимофеевич невольно попал под раздачу, был обвинен коллегами в культе собственной личности, ему вменялось высокомерное отношение к коллегам и подчиненным. Одним из инициаторов — нельзя сказать травли, но критики — стал Евгений Драгунов.

И хотя они не были с Калашниковым друзьями, но работали бок о бок. И Калашников страшно удивился.

В конце 1950-х они стали конкурентами. Дело в том, что в 1958 году ГАУ объявило новый конкурс на создание самозарядной снайперской винтовки. В конкурсе участвовали изделия Евгения Драгунова, Александра Константинова — многолетнего соперника Калашникова, а также Сергея Симонова, с которым Михаилу Тимофеевичу уже доводилось соперничать.

Калашников тоже включился в «эту драчку». В 1959 году его конструкторский коллектив выдвинул опытный вариант самозарядной снайперской винтовки.

Винтовка Калашникова хотя и выигрывала по массо-габаритным показателям у винтовки Драгунова СВД-40, не удовлетворила требованиям по кучности стрельбы и осталась опытной.

Снайперская винтовка Калашникова 1959 года

Что можно сказать о снайперской винтовке Калашникова? По некоторым признакам она, как и СВД-40, напоминала АК-47. Кстати, Драгунов ранее участвовал в постановке на конвейер Ижевского машиностроительного производства АК-47, то есть был досконально знаком с этим автоматом. С АК-47 снайперскую винтовку Калашникова роднил газовый двигатель автоматики, запирание ствола поворотом затвора. Однако газовый поршень, объединенный со штоком, имел короткий ход и не соединялся с затворной рамой.

Предохранитель-переводчик режимов стрельбы в винтовке Калашникова расположен на правой стороне ствольной коробки. Питание производится из отъемного коробчатого магазина емкостью в десять патронов. Короткая крышка ствольной коробки и пазы в передней части затворной рамы позволяли снаряжать присоединенный магазин из обоймы. Ствольная коробка оснащена кронштейном типа «ласточкин хвост» — специально для крепления оптического прицела. Снайперская винтовка Калашникова имела разрезную ложу, состоявшую из деревянного приклада с полупистолетной шейкой и упором для щеки, цевья и ствольной накладки.

Солдат с СВД в Афганистане

Комиссия признала СВД-40 лучшей, и она обессмертила своего создателя. Евгений Драгунов ушел из жизни в 1991 году, Калашников присутствовал на его похоронах и сказал в прощальной речи:

Смерть не щадит ни талантливых, ни лучших

Впоследствии сыновья Калашникова и Драгунова — Виктор и Алексей — работали вместе, создав портативный автомат-огнетушитель.

***

Можно еще долго говорить о разноплановости Калашникова как конструктора. Часто упускается тот факт, что в юности у него были и другие устремления. В школе и армии он показал себя подающим надежды поэтом, а еще не раз говорил, что если бы не война, он, скорее всего, стал бы конструктором сельскохозяйственной техники. О переломном моменте в судьбе Калашникова было немало сказано в начале данного материала. На самом деле таких переломных моментов в его жизни было гораздо больше.

Можно обратить внимание, что к автоматическому оружию Калашников пришел не сразу. Годы срочной службы, начавшейся для него в 1938 году в Киевском особом военном округе, он начал с того, что изобрел приспособление к пистолету ТТ для стрельбы из щели в башне танка, приделал к тому же оружию магазин с увеличенным количеством патронов. Официально это первое его изобретение. Потом были счетчики выстрелов из пушки, а также для учета моторесурсов. Но это все были поиски.

Личный пистолет ТТ Михаила Калашникова

В шестидесятые, на пике карьеры, он создал немало различных пулеметов. Это ПК 1961 года, пулемет Калашникова со станком Саможенкова (ПКС) 1961 года, модернизированный пулемет Калашникова (ПКМ) 1969 года, пулемет Калашникова модернизированный в станковом варианте (ПКМС). Последний был принят на вооружение в 1969 году.

Также Калашникову принадлежит танковый пулемет (ПКТ) и его модернизированная модификация ПКТМ. В послужной список входят и бронетранспортерные пулеметы ПКБ и ПКМБ калибра 7,62 миллиметра. В 1970-е годы конструкторский коллектив Калашникова представил 5,45-миллиметровый ручной пулемет, пришедший на замену пулемету РПК под патрон 7,62×39 миллиметра в рамках системы стрелкового оружия под малоимпульсный патрон 5,45×39 миллиметра. Эксперты отмечают, что освоение 5,45-миллиметрового оружия стало непростой задачей в технологическом плане, тем не менее все удалось довести до массового производства.

Боец сил самообороны Нагорного Карабаха с танковым пулеметом ПКТ

На базе автомата Калашникова создано семейство охотничьих карабинов «Сайга». Такое название карабин получил потому, что в 1970-х первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана обратился к генсеку ЦК КПСС Брежневу с просьбой создать специальное охотничье оружие для отстрела диких сайгаков. Коллектив Калашникова снова пришел на помощь.

Но к этому времени уже бессмысленно было говорить о Калашникове как о конструкторе в одном лице. Если в 1941 году он в одиночку мучился над проектом нового автоматического оружия, за последующие десятилетия сотни специалистов поверили в его гений и присоединились к нему.

И как бы он ни отпирался, имя «Калашников» в любом случае стало нарицательным, поселилось не только в коллективном сознании всего мира, но и в его коллективном бессознательном (известны африканские мистические культы на базе поклонения АК-47). Имя стало нарицательным, выражающим идею простоты и надежности, идет ли речь о самом известном автомате или о самом конструкторе Калашникове. Это и называется войти в историю, которая никогда не заканчивается.