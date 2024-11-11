Как в закрытом городе на Енисее создавали спутники связи и систему ГЛОНАСС

У всех, кто садится за руль и включает по привычке спутниковую навигацию, не говоря уже о пилотах и мореплавателях, всегда есть повод вспомнить добрым словом Михаила Федоровича Решетнева - ученого, изобретателя, руководителя конструкторского бюро и тесно связанного с ним производства, откуда вышли советские спутники связи "Молния", низколетящие аппараты "Гонец" и вся нынешняя система ГЛОНАСС.

© Михаил Решетнев и Сергей Королев / АО «Решетнев»

10 ноября 2024 года исполняется 100 лет со дня рождения академика, Героя социалистического труда, лауреата Государственной премии М.Ф. Решетнева.

А те из нас, кто задолго до появления мобильных телефонов радовался первым цветным картинкам на своем телеэкране и помнит яркие репортажи с Московской олимпиады, имеют право знать: такое стало возможно благодаря серии спутников "Экран".

Спутник серии «Молниия» / АО «Решетнев»

Их сконструировали, произвели и сопроводили на орбиту в организации, которая в разные годы именовалась по-разному: восточный филиал ОКБ-1, ОКБ-10, Конструкторское бюро прикладной механики (КБПМ), Научно-производственное объединение прикладной механики (НПО ПМ). Ныне это АО "Решетнев" - ведущее предприятие Роскосмоса и России по разработке и изготовлению спутников связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии.

С конца 50-х местом его прописки стал закрытый от посторонних глаз город на Енисее под зашифрованным в то время названием Красноярск-26. Ныне - Железногорск Красноярского края, профилем своих предприятий и КБ прямо связанный и с Роскосмосом, и с Росатомом.

В 1959 году, когда Михаилу Решетневу еще не исполнилось тридцати, а он уже был заместителем Сергея Королева, его из Подлипок делегировали на Енисей: назначили главным конструктором и начальником восточного филиала ОКБ-1.

Михаил Решетнев с коллегами / АО «Решетнев»

Спустя два года, в ноябре 1962-го, молодой конструкторский коллектив под руководством Решетнева получил задачу создать на основе боевой баллистической ракеты Р-14 (рождена в конструкторском бюро М.К. Янгеля) универсальную ракету-носитель "Космос". И такая ракета была создана: уже в августе 1964 года с ее помощью были выведены на орбиту первые спутники серии "Молния".

Академик Борис Черток, работавший рядом с Королевым в Подлипках, в мемуарах "Ракеты и люди" о том периоде вспоминает так:

"Летом 1960 года Королев вместе с Ниной Ивановной уже побывали на Енисее. Город имел еще не столь законченный вид, каким я его увидел спустя восемь лет, но удивил даже много повидавшего Королева. Он провел несколько дней в этом настоящем "атомграде". Имея возможность своими глазами увидеть условия жизни и работы коллектива филиала № 2, Королев окончательно уверился в правильности своего решения по выбору места и времени создания новой организации и убедился, что не ошибся в назначении ее руководителя…"

М. Решетнев / АО «Решетнев»

Под руководством Михаила Решетнева в Красноярске-26 было разработано около 30 типов космических комплексов и систем. Среди них - ракета-носитель легкого класса "Космос-3" и ее модификация "Космос-3М", спутники связи и телерадиовещания "Молния", "Радуга", "Экран", "Горизонт", навигационные аппараты "Циклон", "Цикада" и другие.

Михаила Решетнева не стало в 1996-м. Но еще при жизни, в 1984 году, он был удостоен звания Почетный гражданин Железногорска. И в том же 84-м был избран действительным членом Академии наук СССР.

Сейчас его имя носят лицей № 102, улица и площадь в Железногорске, авиалайнер Ил-96 авиакомпании "КрасЭйр", малая планета № 7046 (Reshetnev). В 2004 году в Железногорске открыли памятник Михаилу Решетневу, на фасаде административного корпуса АО "Решетнев" и на доме, где жил конструктор, установлены мемориальные доски.

Памятник М. Решетневу в Железногорске / АО «Решетнев»

Федерация космонавтики России учредила медаль имени академика М. Ф. Решетнева, а Сибирское отделение РАН присуждает премию его имени для молодых ученых - за работы в области механики и космического машиностроения. Решением администрации Красноярского края установлены именные стипендии имени М. Ф. Решетнева студентам вузов Красноярского края - за достижения в области инженерного дела, технологий и технических наук. С 1997 года в Красноярске и Железногорске ежегодно проводятся научные "Решетневские чтения".