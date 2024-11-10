Приметы и поверья на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы-Пятницы

10 ноября по народному календарю отмечают день Параскевы-Пятницы. На Руси в этот день запрещалось смеяться. Причина проста: за веселье последует расплата – целый год переживаний и слез. Также в старину в это время не ходили в баню, так как верили, что из-за этого можно тяжело заболеть и потерять память. Православные в этот день вспоминают великомученицу Параскеву.

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Не разрешалось на Параскеву-Пятницу и заниматься рукоделием. Считалось, что если случайно пораниться иголкой или спицей, то о мире в семье можно забыть на долгие месяцы. Особый запрет существовал и для женщин: им не советовали стирать мужские вещи. Наказание за непослушание – супружеская неверность.

Следует быть осторожнее, общаясь с друзьями и знакомыми. Неосторожное слово может привести к крупной ссоре. Даже если не дойдет до драки, отношения будут испорчены. Женщинам не рекомендуется 10 ноября делать яркий макияж и надевать откровенную одежду.

В этот день можно отправиться в гости или пригласить родственников и друзей к себе. 10 ноября подходящее время для того, чтобы избавиться от вещей, которые не используются. Можно разобраться в шкафах и на полках: возможно, освободить место для чего-то действительно нужного.

Согласно приметам, если снег уже выпал, а на вишне еще держатся листья, то снежный покров быстро растает. Круг около луны – к буре. Быстрая оттепель – к затяжным морозам. Если утром спокойная погода, небольшой туман застилает землю, то в ближайшие дни погода будет такой же тихой.