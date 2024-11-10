Свой праздник 2 ноября отметили хакеры. Если верить зарубежным СМИ, то все победы «неугодных» американских президентов — дело рук российских компьютерных взломщиков.

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Конечно, влияние наших кибервзломщиков на голосования в Штатах — выдумка Демократической партии США. Но русские хакеры действительно наделали шороху во всем мире!

Банк США в его руках

Один из «пионеров» русского хакерства — Владимир Левин. Еще в 1994 году, когда интернет был редкой игрушкой, 30-летний житель Санкт-Петербурга взломал систему Citibank и перевел на свои счета более 10 миллионов долларов (почти 800 миллионов рублей по сегодняшнему курсу)! Левин перехватывал пароли от учетных записей клиентов и использовал их для доступа к счетам. Хакера арестовали в Лондоне, когда тот пытался снять деньги. Левин был экстрадирован в США. Там его осудили на три года тюрьмы и выписали штраф в 240 тысяч долларов (примерно 23,5 миллиона рублей).

Привет Илону Маску

Василий Горшков и Алексей Иванов родились в 1980 году в Челябинске. Они с детства увлекались программированием, и в 1999–2000 годах взломали более 40 компаний США. Они похищали пароли и другие данные, а также требовали выкуп за невредимость информации. Они также попытались взломать компанию X.com, которая принадлежала Илону Маску. Но — не вышло. Агенты ФБР, предложив работу, выманили их в США, здесь хакеры получили сроки.

Ответ негодяям

Русские хакеры всегда отличались патриотизмом. В 2007 году 19-летний Дмитрий Галушкевич решил отомстить Эстонии за снос Бронзового солдата — памятника освободителям Прибалтики от фашистов. В ходе кибератаки он парализовал сайты парламента Эстонии, целого ряда местных банков и СМИ.

В конце 2015 года, когда СВО еще не началась, но ВСУ уже вовсю обстреливали Донецк, хакеры из России оставили без света Ивано-Франковск и часть Прикарпатья.

А 15 марта 2022 года российская группировка XakNet взломала крупнейший украинский платежный сервис NovaPay и сервис экспресс-доставок «Нова Пошта». Хакеры потребовали от украинских властей и местных взломщиков прекратить атаки на российскую инфраструктуру и деятельность информационных центров по распространению фейков.

«Согласно статье 61 Конституции РФ, гражданин России не может быть выдан другому государству. Поэтому российские хакеры, как правило, совершают преступления в отношении других стран и крайне редко — в отношении россиян, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Мищенко. — Опасность им грозит при выезде из России».

Прямая речь

Захар Прилепин, писатель: