Почему «‎железный хромец»‎ не стал захватывать Русскую землю

После опустошительных походов золотоордынских ханов, русские земли были обескровлены. Они бы не выдержали надвигающегося нашествия Тамерлана. Однако оно так и не состоялось. Попробуем представить, какими бы могли быть результаты похода Железного Хромца на Русь.

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До 6-го климата

Тамерлан (в арабском варианте Тимур) был рожден для завоеваний. Взглянем на его знамя, внутри которого размещались три овала. Говорят, они символизировали части света, покорившиеся завоевателю – Европу, Азию и Африку. Конечно, громко сказано (до Африки он так и не добрался), хотя в амбициях и самонадеянности Тамерлану не откажешь.

Он разгромил сильные армии турецкого султана Баязида и ордынского хана Тохтамыша, воевал на территориях Китая, Персии, Индии и Малой Азии, расширив границы своей империи от Каспийского до Аравийского моря. Придворный летописец Тамерлана Гийассаддин Али утверждал даже, что его повелитель дошел до земель франков.

Другие подданные Тамерлана льстили ему еще больше, уверяя будущих читателей хроник, что в походе на север их правитель достиг «пределов шестого климата». Согласно представлениям исламских ученых, мир разделялся на семь климатов: первым был экватор, седьмым — полюс. Шестой по этой логике должен был соответствовать заполярью.

Реальная картина завоеваний Тамерлана была, видимо, не столь масштабна. Однако историки предполагают, что в условиях войны с Тохтамышем среднеазиатский полководец вполне мог вести военные действия на землях древнерусских княжеств. Намереваясь уничтожить Золотую Орду, Тамерлан наверняка рассчитывал нанести урон и ее даннику – Руси.

На Русь

Мамай, разгромленный Дмитрием Донским, оказался не последним, и не самым страшным врагом Руси. В 1382 году Москву сжег другой ордынский хан – Тохтамыш, снова принудивший московского князя платить дань. Однако здесь на политическую арену вышел Железный Хромец, в планы которого не входило возрождение могущества Золотой Орды.

В 1388 году Тамерлан расправился с мятежным хорезмским городом Ургенч, а через два года направил свое войско навстречу Тохтамышу. Пять лет длилось противостояние властителей двух империй, которое обрамляли битвы 1390 и 1395 года, и в обеих Тамерлан сокрушил Тохтамыша.

Во время войны с золотоордынцами Тамерлан двигался вверх по Волге и, согласно историкам, достиг нынешнего Саратова. На всем пути ордынские земли подвергались опустошению и разорению. Но было ли у среднеазиатского воителя намерение двигаться дальше в сердце русских земель?

Арабские летописи говорят, что Тамерлан пошел дальше и вторгся в пределы Московского княжества. И не просто вторгся, но и разграбил Москву.

«Целыми вьюками блестели бобры, черных соболей также несметное число, горностаев столько связок, что не счесть», – описывает хронист поживу.

Особенно автора поразили русские женщины, которых он сравнил с розами.

После московского погрома, согласно арабскому источнику, завоеватель повернул на юг, грабя на своем пути города и уничтожая иноверцев. Конечным пунктом этого похода стала столица Орды Сарай, заверяет летописец.

Слова арабского писателя историки ставят под большое сомнение, так как не существует других источников, подтверждающих захват Тамерланом Москвы. Полководец действительно намеревался дойти до русской столицы, однако так до нее и не добрался, уверены историки.

Божья воля

Русские летописцы имеют свою точку зрения на эти события. Они сообщают, что грозного завоевателя остановила Владимирская икона Богоматери, которую перед намечающимся походом огромного тюркского войска с крестным ходом принесли в Москву. В летописи говориться, что приснился Тамерлану сон, в котором Богородица призывала его покинуть пределы Русской земли. По другой версии Тамерлан шел на Владимир, однако подобное видение заставило его повернуть назад.

Существует также арабская легенда, где говориться, что Тамерлану явился исламский проповедник Хызр и велел не воевать, а только продемонстрировать свою силу. Согласно легенде, Тамерлан бросил в стену города двухлетнего жеребца, а когда стена рухнула, полководец прокричал так, «что у воинов отнялся язык от страха и бледность страшная всё лицо покрыла».

Впрочем, возможно арабские источники говорят об осаде другого русского города – Ельца, который в то время являлся окраиной рязанских земель. Многотысячная армия Тамерлана без труда овладела слабо защищенной крепостью, после чего осталась стоять на месте под холодными осенними дождями. Только по пришествии двух недель Тамерлан принял решение вернуть войско в Самарканд.

Не войны ради

Историки до сих пор не могут найти однозначное объяснение поступку Тамерлана, однако они практически уверены, что решись он пойти на Русь, последствия для нашего государства могли быть катастрофическими. Учитывая размах и мощь империи Тамерлана мало уступавшей Золотой Орде в период ее расцвета, «великий эмир» мог собрать войско численностью минимум 200 тысяч человек. Именно столько, по словам самого Тамерлана, участвовало в походе на Золотую Орду.

Русское государство, еще не оправившееся от монгольского нашествия и погрязшее в междоусобицах, фактически не имело сил что-либо противопоставить армаде Железного Хромца. Поход Тохтамыша на Москву в августе 1382 года, во время которого хан смог разорить центральные области великого княжения без столкновения с его соединенными силами и затем добиться возобновления его зависимости от Золотой Орды, подтвердил неспособность Русского государства противостоять масштабной агрессии.

Русские княжества никак не угрожали империи Тамерлана, а поэтому у полководца не было необходимости совершать карательные походы. Единственное, что ему было нужно – это средства на содержание многотысячной армии. Арабский хронист Шараф ад-Дин Йазди описывает большую добычу, взятую Тамерланом в русских землях, однако не сообщает о боевых действиях против местного населения, хотя смысл его «Книги побед» («Зафар-наме») – описание подвигов самого Тамерлана и доблести его воинов.

Можно предположить, что дальнейший поход на Русь Тамерлана был бы вызван не желанием доказать свое военное превосходство, а намерением получить богатую добычу. В случае если бы осаждаемый город не капитулировал, то завоеватель вероятно поступил бы с ним, как с покоренным Ургенчем – сравнял с землей, а пустынное место засадил ячменем. Горожан вполне вероятно ждала бы печальная участь жителей иранского Исфахана, часть из которых воины Тамерлана обезглавили, другую часть задавили лошадьми.

Основной удар армии Тамерлана пришелся бы на богатые Московские и Владимирские земли, однако жирный куш в виде Пскова и Новгорода вряд ли бы достался завоевателю. Суровый климат, естественные препятствия в виде лесов и болот преградили бы дорогу армии Железного Хромца так, как полстолетия назад они застопорили продвижение монгольской орды. В результате города Северо-Западной Руси, учитывая ослабевшее Московское княжество, вероятно довольно быстро интегрировались бы в состав Великого княжества Литовского.

Скованный военной кампанией в Китае, Персии, Индии и Малой Азии Тамерлан вряд ли бы стал держать значительные силы в русских землях. Рано или поздно объединившиеся князья дали бы отпор завоевателю. Тамерлана интересовал Великий шелковый путь, проходивший по южным территориям его империи. Именно для удобства контроля за богатыми караванами он уничтожил северную ветвь шелкового пути и перенаправил ее через свои земли. Величие и богатства Самарканда – лучшее свидетельство успеха коммерческого предприятия «великого эмира».