Приметы и поверья на 11 ноября: что нельзя делать на Аврамий Овчар

11 ноября по народному календарю отмечают день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. На Руси Анастасию считали покровительницей овец, а Авраамия заступником овчаров. Женщины пекли вкусные пироги и угощали ими пастухов. Верили, что благодаря этому они будут лучше следить за стадом. Православные в этот день вспоминают святую Анастасию и преподобного Аврамия.

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В старину считалось, что 11 ноября ни в коем случае нельзя надевать одежду из овечьей шерсти. Якобы из-за этого человек притянет к себе многие беды. Такие вещи необходимо было развешивать на свежем воздухе, тогда ветер и «выдувал» из них все болезни. Также строго-настрого запрещалось стирать белье. Из-за этого в семье могли начаться скандалы. Незамужние девушки не должны были накрывать на стол 11 ноября. Как гласила давняя примета, нарушившая данное правило красавица еще долго не могла встретить свою любовь.

Супругам в этот день не рекомендуется спорить и выяснять отношения, ничем хорошим это не закончится. Если произойдет ссора, то муж и жена могут даже разойтись. Из-за козней нечисти не рекомендуется пускать к себе в жилище незнакомцев. Если дать им переступить порог, они могут наслать на домочадцев морок или порчу.

День можно посвятить заготовке продуктов на зиму. 11 ноября подходит для встреч с близкими и обсуждения планов на зиму. Также можно помириться со старым другом. Если в прошлом у вас были какие-то разногласия, сейчас самое время забыть о них и возобновить общение.

Согласно приметам, если 11 ноября пошел дождь – целую неделю будет тепло. Низкие облака закрыли небо – к похолоданию. Птицы беспокойно себя ведут – к ночным морозам, клюют кору деревьев – к дождям. Сильный снег – к резкой смене погоды. Алое небо на закате – к ветреному дню.