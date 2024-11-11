Монахиня Алена Арзамасская: как сражалась и погибла мордовская Жанна Д'Арк

Эта женщина совмещала в себе несопоставимые для XVII века вещи — она была монахиней, бунтовщицей и колдуньей. Она стреляла из лука, лечила людей плесенью и имела среди простых людей невероятный авторитет. Как и многие другие неординарные личности, вышедшие из народа, Алена Арзамасская закончила свою жизнь трагически, но даже ее смерть была особой и назидательной.

© К. Смирнов «Бой Алены Арзамасской»

Спустя три столетия, за право называть Алену Арзамасскую своей, борются три народа: русские, мокшане и эрзяне. Эта женщина родилась в Мордовии в казацкой семье, но стала героиней для всех, кто жил и живет между Окой и Волгой.

Родилась Алена недалеко от Арзамаса в казачьем селе Выездная Слобода. Ни год ее рождения, ни детали юных лет жизни история для потомков не сохранила. Известно лишь то, что Алену очень рано выдали замуж за зажиточного крестьянина, который был гораздо старше ее.

Семейная жизнь девушки длилась недолго — вскоре ее муж заболел и умер. Второй раз выйти замуж в то время было непросто, а жить одной еще хуже, поэтому Алена выбрала для себя простой и достойный путь — ушла в Николаевский монастырь в Арзамасе.

Честно говоря, именно тогда Алена и получила свое имя, под которым мы ее знаем, какое имя дали ей при рождении, никому неизвестно. Жизнь в монастыре пошла казачке на пользу. Там она не только выучилась читать и писать, но и освоила лекарское дело.

В XVII столетии в монастырях лечили травами и молитвами, так как все иное считалось колдовством и порицалось. Но у Алены подход к лечению был особым — она использовала в качестве лекарств синюю плесень, которую собирала в монастырской бане. Мази, изготовленные из субстанции, считавшейся в народе бесполезной и даже вредной, отлично заживляли гнойные раны и кожные болезни.

Местные крестьяне охотно лечились у Алены, но между собой судачили, что без чертовщины ее помощь не обходится. Баня, где брала свое лекарство женщина, традиционно считалась обиталищем нечисти. Но тот факт, что целительница жила в монастыре, несколько успокаивал. Играло свою роль и то, что для многих помощь Алены была последней надеждой на излечение.

Исторические источники говорят о том, что Алена провела в монастыре не менее 20 лет, помогая всем, кто к ней обращался за лечением. Покинуть свою обитель ей она решила по очень необычной причине — прониклась идеями Степана Разина, о котором заговорили в 1667 году.

Решение принять участие в крестьянской войне к монахине Алене пришло в 1669 году. Она взяла лук и стрелы, села на коня и поехала по окрестным деревням собирать ополчение. Авторитет ведуньи позволил ей за короткое время сколотить отряд из 300–400 человек, с которым женщина одержала свои первые победы над царскими войсками.

В 1670 году отряд Алены объединился с группой крестьян Федора Сидорова и его численность составила 700 человек. С этой внушительной по меркам того времени силой она наголову разбила войско арзамасского воеводы Леонтия Шайсукова и захватила город Темников.

Горожане поддержали Алену — ее отряд увеличился до 2 000 человек и получил неплохое вооружение. Это уже было небольшое войско, которое могло воевать не партизанскими методами, а совершенно открыто. Но Алена, не обладая познаниями в военном деле, совершила серьезную ошибку. Она отказалась от ведения мобильной войны и обосновалась со своими людьми в Темникове.

Два месяца бывшая монахиня управляла городом, пока к Темникову не подошел царский воевода Юрий Долгоруков с хорошо обученным и многочисленным войском. После короткого уличного боя рать из крестьян и мещан была разбита и государевы люди стали искать предводительницу мятежников.

Последним оплотом Алены и нескольких ее ближайших соратников стал городской собор с массивными дубовыми дверями. Пока у входа шел бой, Алена поднялась с луком на колокольню и начала одного за другим поражать стрелами царских стрельцов. Стрел хватило на восьмерых, после чего монахиня бросила оружие и ушла вниз к алтарю.

Когда в храм ворвались люди Долгорукова, Алена горячо молилась перед иконами и забрать ее из храма смогли только силой. Женщину, вместе с ее оружием, доставили в ставку воеводы для суда. Легенда гласит, что лук, из которого так ловко пускала стрелы эта женщина, не смог полностью натянуть ни один царский воин и московская рать несколько дней развлекалась, пытаясь из него выстрелить.

© Бой разинцев с правительственными войсками. Н. С. Самокиш. 1937 год

Как и положено, предводительницу восставших пытали каленым железом и дыбой, чтобы получить раскаяние, но не добились в этом деле никаких успехов. Алена постоянно молилась, прерываясь лишь затем, чтобы плюнуть в своих мучителей. Короткое расследование показало, что кроме бунта за беглой монахиней были и другие грехи, в частности, врачевание плесенью.

Это дало отличный повод объявить Алену не только мятежницей, но и ведьмой и приговорить к сожжению. В XVII веке в России редко жгли колдунов у столба — для этого использовали более сложный метод. Сжигали приговоренных в срубе, представлявшем собой колодец из бревен, возвышающийся над уровнем земли.

Сруб был хорош тем, что лишал присутствующих зрелища мучений казнимого, что считалось богоугодным и милосердным. Раскаяние не настигло Алену даже перед лицом смерти — женщина сама вошла в колодец. Пока костер горел, из сруба не донеслось ни единого звука — мужественная монахиня не доставила своим палачам ни единого мгновения торжества.

© Приговоренные к сожжению в срубе

История Алены Арзамасской была настолько необычной, что получила широкую известность не только в России, но и в Европе. Известный немецкий историк XVII века Иоганн Фиш в своей книге описал казнь этой женщины такими словами:

Через несколько дней после казни Разина была сожжена монахиня, которая, находясь с ним заодно, подобно амазонке, превосходила мужчин своей необычной отвагой… Ее мужество проявилось также во время казни, когда она спокойно взошла на край сруба, сооруженного по московскому обычаю из дерева, соломы и других горючих вещей, и, перекрестившись и свершив другие обряды, смело прыгнула в него, захлопнула за собой крышку и, когда все было охвачено пламенем, не издала ни звука.

Несмотря на то, что известно об Алене Арзамасской совсем немного, об этой женщине написаны романы, поэмы и пьесы. Эта мордовская Жанна Д’Арк, боровшаяся за свободу и справедливость, оставила солидный след в истории российского позднего Средневековья и у себя на родине, в Мордовии, почитается до сих пор.