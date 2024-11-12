Как люди ловили рыбу в доисторическую эпоху

На человеческой стоянке ледникового периода, расположенной на берегу Рейна, обнаружили самые ранние известные изображения рыбалки. Они сохранились на каменных табличках.

© Mir24.TV

Стоянка находится в Геннерсдорфе (Германия), ее возраст оценивается в 15 800 лет. Ранее там нашли сотни небольших сланцевых табличек с выгравированными на них изображениями животных: диких лошадей, шерстистых носорогов, северных оленей и мамонтов. На некоторых также присутствовали изображения людей.

Авторы нового исследования проанализировали таблички с помощью передовых методов визуализации. Это помогло им выявить отдельных художников и идентифицировать их особые стили.

На части табличек специалисты заметили замысловатые фигуры рыб, покрытых сетчатым узором. По их мнению, так изображали рыболовные сети или ловушки. Ученые и раньше знали, что рыба входила в рацион палеолитических охотников-собирателей, но не знали, как именно те ее ловили, сообщает PLOS ONE.

Изображения из Геннерсдорфа представляют собой самые ранние известные изображения ловли рыбы сетями или капканами в доисторическую эпоху. Эта находка показывает, что «рыболовство, возможно, имело символическое значение в позднем верхнем палеолите (около 20 000-14 500 лет назад)», говорится в исследовании.

Ранее ученые нашли останки древнейшего европейца. Он жил на территории современной Испании около 850 тысяч лет назад.