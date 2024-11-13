Свои, приемный и «бастарды»: как сложились судьбы детей Иосифа Сталина?

Счастье это или проклятье, когда твой отец – не просто знаменитость, а самый влиятельный человек в стране, лидер огромного государства и вождь народов? Как известно, у Иосифа Сталина было трое «официальных» детей и один приемный ребенок. При этом во многих источниках есть упоминания о еще двоих внебрачных сыновьях генсека. Все шестеро наследников носили разные фамилии, да и судьбы у них тоже сложились по-разному. Как именно? Рассказываем в материале MIR24.TV.

Яков Джугашвили: трагедия нелюбимого сына

История старшего сына – Якова Джугашвили – крайне печальна. Он родился в 1907 году в Грузии, и уже в полуторагодовалом возрасте потерял маму. Екатерина Сванидзе, первая жена Сталина, умерла от туберкулеза. Поскольку отец мальчика с головой ушел в революционную деятельность, воспитанием ребенка занимались родственники по материнской линии.

В 14 лет Яков переехал в Москву учиться и поселился в квартире с папой и его новой семьей. Теплых отношений между двумя родными людьми не сложилось. Сталин не скрывал своей неприязни к сыну, считал его бездарем и лентяем, называл «диким волчонком» из-за стеснительного характера.

В 1941 году старший лейтенант Яков Джугашвили ушел на фронт и в первый же месяц попал в плен. По легенде, Сталину предлагали обменять сына на пленного генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, на что получили ответ: «Солдат на фельдмаршалов не меняют».

Спустя полтора года Яков был убит в концлагере «Заксенхаузен» при попытке к бегству. У него осталось двое детей: сын Евгений, ставший ученым-инженером, и дочь Галина, освоившая профессию филолога.

Василий Сталин: кремлевский хулиган

Средний сын Сталина родился во втором браке с Надеждой Аллилуевой. Но и на этот раз семейное счастье продлилось недолго. Когда Васе было 12 лет, его мать покончила с собой. Великий вождь тяжело переносил утрату и постепенно отдалился от сына. Воспитанием подростка занимались помощники, которые часто жалели его и во многом потакали капризам привилегированного отпрыска. В результате парень вырос избалованным и своенравным, рано пристрастился к выпивке и прослыл любителем женщин.

Несмотря на кажущуюся легкомысленность, Василий очень уважительно относился к отцу и всегда старался доказать ему, что тоже чего-то стоит. Еще в юности он решил, что хочет стать летчиком. Так и получилось. Сразу после окончания авиационной школы он попал на фронт. Именитый наследник прослыл бесстрашным пилотом, принимая активное участие в боевых действиях и лично сбив несколько вражеских самолетов.

Его карьера развивалась стремительно – к 28-ми годам он уже стал генерал-лейтенантом и командовал воздушными войсками Московского округа. Но если в небе он был настоящим асом и виртуозом своего дела, то на земле Василий снова возвращался к пагубным привычкам. О гулянках сына Сталина шепталась вся столица.

Возможно, таким образом он пытался подавить свои страхи. Нередко от бойкого летчика можно было услышать фразу: «Я живу, пока жив отец». Предчувствия его не подвели. После смерти Иосифа Сталина вспыльчивый Василий стал публично заявлять о том, что его отца отравили. За это его обвинили в «антисоветской пропаганде» и дали 8 лет заключения. Освободившись, он продолжил вести себя вызывающе и снова угодил в тюрьму. Кроме того, потомка всесильного вождя вынудили отказаться от звучной фамилии – так он стал Джугашвили. Младший сын Сталина пережил своего отца меньше, чем на 10 лет. Василия не стало на 41-м году жизни. Официальной причиной смерти стала интоксикация вследствие алкогольного отравления.

Светлана Аллилуева: единственная и любимая дочь

В браке с Надеждой Аллилуевой у Сталина появилась единственная дочка. Света была младше Васи на пять лет. Отец обожал ее больше всех. Девочка не доставляла семье никаких хлопот. Домочадцы играли с ней, ласкали и баловали ее, угождали и восхищались ею. Любимицу даже старались уберечь от лишних переживаний – о реальной причине смерти матери Светлана узнала, только став взрослой. В свою очередь дочь генсека всегда отличалась тихим и скромным нравом, училась «на одни пятерки», легко закончила истфак МГУ.

Проблемы начались, когда девушка стала проявлять чрезмерную любвеобильность к противоположному полу. Для Сталина многочисленные романы дочери оказались настоящей головной болью. Он то и дело получал доклады об амурных похождениях наследницы. Если учитывать только зарегистрированные и гражданские отношения, то на счету Светланы было пять мужей, но увлечений в ее жизни было невероятное количество.

Она легко меняла не только мужчин, но и места жительства. Так, в возрасте 40 лет Аллилуева отправилась в Индию, чтобы захоронить прах своего очередного возлюбленного, на сей раз индуса. А затем вместо возвращения на родину пришла в американское посольство и попросила политического убежища.

Женщину даже не смутило, что СССР остались двое ее детей от предыдущих браков. Так она оказалась в США. Это был невероятный скандал, который принес дочери Сталина звание самой знаменитой «невозвращенки».

Спустя несколько лет Светлана в последний раз вышла замуж за американского предпринимателя. В этом браке она сменила имя и стала Ланой Питерс, а еще родила дочь Ольгу. Впрочем, и эта любовная история закончилась разводом. После расставания бывшая гражданка Советского Союза отдала ребенка в интернат и отправилась путешествовать по миру одна. Она постоянно переезжала, меняла штат за штатом, богатела, разорялась и так по кругу. В финале своей бурной жизни любимая дочь Сталина оказалась в доме престарелых, где умерла в полном одиночестве.

Артем Сергеев: приемный сын по завещанию друга

В 1921 году произошла трагедия, которая принесла семье «отца народов» неожиданное пополнение. В результате железнодорожной катастрофы не стало известного революционера Федора Сергеева – ближайшего друга Сталина. За некоторое время до этого, будто предчувствуя беду, тот просил товарища присмотреть за своей семьей в случае чего. Иосиф Виссарионович сдержал свое обещание и взял под опеку трехмесячного сына погибшего. Его звали Артем, и он прожил в семье генсека до одиннадцати лет.

«Я воспринимал Артема как брата. То, что он был не родным сыном отца, а приемным, ничего не меняло. Мы выросли вместе, дружили с детства, доверяли друг другу. Отец очень любил Артема, ставил мне его в пример», – писал Василий Сталин.

Как и другие мужчины в семье Сталина, Сергеев выбрал карьеру военного. Правда, его судьба сложилась удачнее, чем у родных сыновей вождя. Он стал артиллеристом, прошел всю войну, бежал из немецкого плена, примкнул к партизанскому отряду. К окончанию Великой Отечественной Артем Сергеев был кавалером восьми боевых орденов. В отставку он ушел только в 1981 году в звании генерал-майора артиллерии. Артем Сергеев дожил до 87 лет и всегда с уважением и благодарностью говорил об обоих своих отцах.

Константин Кузаков: история ссыльного романа

О внебрачных детях Иосифа Сталина стало известно уже после его смерти. Источники указывают на то, что глава советского правительства лично интересовался судьбами «незаконнорожденных» отпрысков и даже предлагал им свое покровительство. Стоит отметить, что все публикации на эту тему являются лишь гипотезами. И хоть все они кажутся весьма вероятными и подтвержденными различными свидетельствами, но все-таки их нельзя назвать абсолютно достоверными.

Одним из найденных сыновей Сталина оказался Константин Кузаков. Он родился в 1911 году в Сольвычегодске (Архангельская область). Там революционер Джугашвили отбывал свою ссылку. Он поселился в доме молодой вдовы Марии Кузаковой и завязал с ней романтические отношения. Спустя несколько месяцев у женщины появился мальчик, которого она записала по отчеству своего мужа, погибшего за два года до его появления на свет. Сам ссыльный ухажер от женитьбы уклонился, чтобы продолжить свой коммунистический путь.

Историю своего рождения Константин узнал уже во взрослом возрасте, но публично заявлять о себе он никогда не стремился. Напротив, парень проявлял большую осторожность и даже специально сбривал усы, чтобы лишний раз не подчеркивать свое сходство с отцом.

За всю жизнь он ни разу не поговорил со Сталиным, однако его стремительный карьерный взлет для многих является доказательством их родственной связи. Уроженец самого северного региона страны всего за несколько лет превратился из обычного университетского преподавателя в заместителя заведующего отделом агитации ЦК ВКПБ, а затем получил должность заместителя министра кинематографа СССР.

Александр Давыдов: почтальон из Сибири

Еще одним неофициальным наследником генсека является сибиряк Александр Давыдов. По данным историков, он родился во время последней туруханской ссылки будущего «отца народов». Его мать – крестьянка-сирота из Курейки Лидия Перепрыгина. Считается, что она родила от Сталина, когда ей было всего 14 лет. Позже юная мама стала парикмахером в Игарке, вышла замуж за местного рыбака Якова Давыдова, который и усыновил ее мальчика.

Разумеется, эту историю тщательно скрывали. Александр и сам узнал, что он сын самого «вождя народов», лишь когда его вызвали в Красноярск. В 1935 году он подписал бумагу, где обещал не говорить никогда о своем происхождении.

Александр Давыдов работал почтальоном, во время войны ушел на фронт, откуда вернулся в звании майора. Женился, воспитал троих детей. Вел ничем не примечательную жизнь, занимая должность директора столовой в Новокузнецке. Лишь спустя годы он раскрыл своим сыновьям семейную тайну о давнем революционном романе.