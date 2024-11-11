Почему церковь порицает кресты с крышей

На старых кладбищах еще можно встретить непривычные нашему глазу кресты, покрытые небольшими крышами. Постепенно их все меньше и меньше, ведь старым уже по две-три сотни лет, а новых давно уже не ставят. В древности на Руси такие кровельки были на всех крестах, а до этого ими снабжали столбы на языческих захоронениях. Называлась эта нехитрая конструкция «голубцом», и церковь уже давно порицает ее использование.

© В. Перов «Сцена на могиле», 1859

Почему современное духовенство так невзлюбило безобидный старый обычай? Начнем с самого начала. «Толковый словарь» Даля утверждает, что «голубец», или правильнее «голбец», — это сооружение, примыкающее к русской печи и выглядевшее как ступени на полати. Еще голбец закрывал собой вход в подпол, где семья хранила припасы.

Языковед Макс Фасмер утверждал, что название это произошло от слова «golf», пришедшего в славянские языки из древнескандинавских. В оригинале оно обозначало «яма» и «глубина». В народе верили, что голбец — это место жительства домового, а кроме этого, многие были уверены, что оно как-то связывает реальный мир с загробным.

Словом этим называли и могильные столбы с крышей, предшественники крестов. Голбец, кроме ямы, означал еще и могилу, поэтому ничего странного в этом не было. Лев Даль, сын известного русского лингвиста, утверждал, что эти памятники произошли от придорожных столбов, на которые в древности ставили емкости с прахом покойников.

Позднее голбцы, с крышами, украшенными резьбой, нередко ярко раскрашенные, начали устанавливать сначала на могилах особенно почитаемых покойников, а затем и на всех остальных. Со временем обычай делать небольшую крышу на могильном знаке перешел к христианам, которые начали устанавливать кладбищенские и поклонные кресты с двумя скатами.

Даль-младший исследовал этот вопрос и пришел к выводу, что именно языческое происхождение голбцов заставило церковь на них ополчиться. Традиция, которой насчитывалась не одно столетие, искоренялась очень тяжело и кое-где такие кресты ставили еще в начале XX века. В наши дни встретить голбец можно на кладбищах русского севера — в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, в некоторых регионах Сибири.

Православные священники не хотят видеть на наших кладбищах пережитки язычества. А вот на кладбище румынского города Сапанта никто не возмущается при виде необычных и совсем не вызывающих скорбь памятников.