Лев Троцкий: за что был выслан и убит архитектор Октябрьской революции

«24 октября 1917 года по призыву и под руководством пар­тии большевиков петроградский пролетариат, матросы и сол­даты с оружием в руках восстали против Временного прави­тельства» – эта цитата принадлежит академику К.В. Островитянову.

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Примерно тоже написано во всех советских школьных и вузовских учебниках истории.

А вот ещё цитата:

«Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета товарища Троцкого».

И кому верить? С точки зрения здравого смысла прав второй автор. Восстание может быть стихийным, но управлять им целая партия физически не может. Нужен руководитель. А главное то, что автор второй цитаты – И.В. Сталин. А статья напечатана в газете «Правда» № 241 за 6 ноября 1918 года. Понятно, что за год великий вождь мог разобраться в событиях 24 октября. Тем более, что сам он в момент переворота находился в штабе большевиков.

4 (17) мая 1917 года поезд с лидером социал-демократов из фракции «межрайонцев» Л.Д. Троцким прибывает на Финляндский вокзал, где его встречают толпы людей. Среди встречавших был председатель II Интернационала Эмиль Вандервельде, от межрайонцев – Моисей Урицкий, а от большевиков – один из руководителей Петроградского комитета Григорий Фёдоров.

Сразу по прибытии в Петроград Троцкий поддержал тезис Ленина «Мир без аннексий и контрибуций». Ленину нужен был Троцкий, а Троцкому – Ленин. С 26 июля (3 августа) 1917 года в Петрограде полулегально прошёл VI съезд партии большевиков. В это время Ленин и Зиновьев прятались в шалаше в Разливе, а Троцкий и Каменев сидели в тюрьме.

Съездом руководили Свердлов и Сталин. По предложению Сталина в ЦК партии большевиков были введены два «межрайонца» – Троцкий и Урицкий.

3 сентября Троцкий покинул тюрьму «Кресты», где он сидел дважды – в 1905 и 1917 годах. Керенский выпустил его под залог 3 тысячи рублей. Эх, Сашка, как продешевил!

Через 53 дня председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Лев Троцкий сверг Временное правительство. И только вечером 25 октября на политическую сцену из подполья вернулся Ленин и вновь реально стал управлять партией.

По одной версии Ленин предложил Троцкому стать председателем Совнаркома, но тот отказался из-за своей национальности – в советское время его фамилия Бронштейн как-то не скрывалась, но особо и не выпячивалась. Тогда Ленин дал ему пост наркома иностранных дел.

Троцкий со своим лозунгом «Ни мира, ни войны» провалил мирные переговоры с немцами в Бресте. 13 марта 1918 года Троцкий подал в отставку с поста наркома иностранных дел. Но на следующий день Ленин дал ему пост наркома по военным делам. Можно предположить, что этим Ленин лишил возможности Троцкого выступить против заключения «похабного» Брестского мира.

1 августа 1918 года восставшие чехословаки вместе с белогвардейцами подошли к Казани. В Москве началась паника. И тут настал звёздный час Льва Троцкого.

7 августа из Москвы в Казань вышел «секретный» поезд. В нём находились председатель Реввоенсовета Троцкий, его штаб и многочисленная охрана. Уже в пути Лев Давидович узнал о падении Казани и приказал остановиться в Свияжске – на последней крупной железнодорожной станции перед Казанью.

Увиденное в Свияжске потрясло Троцкого. Вместо армии были отдельные отряды красноармейцев, бежавшие от противника, состоявшего из кадровых военных – белых офицеров и чехословаков.

«Нельзя строить армию без репрессий, – писал Лев Давидович. – Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни».

Под Свияжском Троцкий ввёл первые заградительные отряды, позже успешно использованные Сталиным.

До 1991 года служивые историки помалкивали о том, что Троцкий остановил в Свияжске наступление белочехов, а затем либералы с чувством расписывали зверства Троцкого, придумывая фантастические истории о том, как он приказал бросать в воду красноармейцев, а затем кромсать их винтами моторных катеров. Как это сделать технически, скудоумные либералы, естественно, не представляли.

Я же напомню, как генерал Бонапарт по прибытии в Итальянскую армию, тоже обнаружил там полнейший бардак и через три дня писал Директории:

«Приходится много расстреливать».

А далее было, как писал Стефан Цвейг, «шесть дней – шесть побед».

В 7 ч. 30 мин. утра 27 августа к Свияжску подошли балтийские миноносцы «Прочный», «Прыткий» и «Ретивый», отправленные на Волгу по приказу Ленина. Троцкий немедленно поднял свой флаг на «Прочном», и уже в 16 ч. 30 мин. три миноносца пошли к деревне Моркваши.

Ночью миноносцы атаковали Казань. У причала была подбита баржа с топливом, осветившая причал и берег. Комендоры били без промаха. В Казани началась паника. Белые даже не открыли огонь, хотя на «Прочном» почти на час вышла из строя машина, и он был неподвижен.

10 сентября части Красной Армии и десант матросов Волжской военной флотилии взяли Казань. Через два дня был взят Симбирск.

А далее по всем фронтам Гражданской войны понёсся поезд Троцкого, который белые называли «красным ковчегом». С 8 августа 1918 года по конец 1920 года «ковчег» прошёл около 150 тысяч километров, то есть по сути 3,5 раза обогнул земной шар.

Первоначально поезд состоял из 15 вагонов, которые везли два паровоза. Часть вагонов была бронированной. Поезд охраняли 232 красноармейца, в основном латыши и эстонцы.

Поезд был оснащён сверхмощной по тому времени радиостанцией, принимавшей на ходу не только Москву, но и Париж, и Берлин. На станциях подключали поездной телеграф. Троцкий круглосуточно мониторил боевые действия на фронтах Гражданской войны.

Кстати, в квартире Ленина в Кремле было шесть телефонных аппаратов, а в коридоре квартиры у двух аппаратов круглосуточно дежурили телеграфисты – Ильич часто вставал среди ночи и диктовал телеграммы. Для сравнения, у Николая II в Ливадии и в Царском Селе был только один телефонный аппарат, да и тот спрятанный в шкаф в прихожей.

В поезде Троцкого для разъездов имелось от пяти до восьми автомобилей, шесть мотоциклов и два аэроплана. Предвоенсовета на автомобилях удалялся от поезда на десятки километров до самых окопов. А мотоциклы и аэропланы использовались для дальней разведки.

Троцкий был техническим архитектором победы, а идеологию и общее руководство страной вёл Ленин.

Как мог человек, не имевший военного образования и ни дня не прослуживший в армии, разгромить белых генералов и их подельников от Антанты? Просто это была не Первая и не Вторая мировая, а Гражданская война, которая велась вопреки всем канонам военного искусства.

Первое появление белогвардейских танков Mk.VI под Царицыным привело к бегству красных рот. Но при этом и белые роты побежали, но в другую сторону. В конце апреля 1920 года четыре красных бронепоезда обратили в бегство всю мусаватистскую армию и взяли Баку.

А кто были великими стратегами Гражданской войны? У красных – Чапаев, Котовский, Фрунзе, Тухачевский... А у белых – Колчак, Шкуро (настоящая фамилия – Шкура), Махно, Петлюра...

Кстати, даже великие профессионалы типа Корнилова, Деникина, Юденича, Миллера тоже не блистали. Они за 15 лет ухитрились проиграть три большие войны: японцам, немцам и собственному народу.

По всей Советской России были развешены два больших портрета любимых вождей – Ленина и Троцкого. В честь Троцкого уже в 1918-1920 годах названы два города, десятки бронепоездов и боевых кораблей.

Понятно, что «культ личности» Троцкого вызвал серьёзную озабоченность всех остальных красных вождей. В итоге, объединившись, им удалось снять Троцкого со всех постов. Посадить в тюрьму или казнить его они не решились – столь был велик авторитет Льва Давидовича.

И вот 12 февраля 1929 года пароход «Ильич» (бывший «Николай II») доставил в Стамбул секретного пассажира по фамилии Седов. Так было страшно имя Троцкого, что агенты ОГПУ передали его турецкой полиции под чужой фамилией.

А затем у Троцкого были годы скитаний до 20 августа 1940 года, когда на своей вилле в Мексике он получил удар ледорубом от агента НКВД Рамона Меркадера.

Роман «Война и мир» начинается со сцены в салоне Анны Павловны Шерер, где петербургская элита возмущается расстрелом герцога Энгиенского, совершённого по приказу Наполеона. И лишь любимый герой Толстого добрейший Пьер Безухов выносит вердикт:

«Это была государственная необходимость».

В 1938 году в пику III Интернационалу Ленина Лев Давидович создаёт свой троцкистский IV Интернационал. В начале 1940 года финские власти собиралось создать «российское правительство в изгнании». Обсуждались две кандидатуры – Керенский и Троцкий. Керенский к этому времени был никто, а Лев Давидович – «на коне и при сабле».

21 июля 1940 года германские генералы начали планировать нападение на СССР. И через месяц последовал удар ледорубом. Может, это и совпадение - покушение готовилось достаточно долго.

Грустный постскриптум

Троцкистский IV Интернационал пережил и III Интернационал, и СССР. Однако он по-прежнему представляет из себя совокупность нескольких десятков малочисленных, но крайне крикливых группировок.

Зато основополагающая идея Троцкого о перманентной революции была взята на вооружение правящей элитой США. Они со времён президента Обамы начали перманентную борьбу за «новый мировой порядок». Как и у Троцкого, борьба у них – не средство достижения цели, которая толком и не объявлена, а самоцель. Речь идёт о разжигании локальных войн в разных регионах земного шара, разрушении семьи, религии, зомбировании населения и т.д.

Однако это тема совсем другого рассказа.