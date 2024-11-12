Самая унизительная профессия: почему в СССР презирали манекенщиц

Недаром персонаж, сыгранный Андреем Мироновым в «Бриллиантовой руке», работает на подиуме – это должно показать низшую степень его морального падения. Профессия манекенщицы в Советском Союзе не была престижной, едва-едва укладывалась в моральные принципы и устои социалистического общества. А уж когда манекенщиком работал мужчина... Предлагаем немного заглянуть в закулисье «красивого бизнеса»

© кадр из фильма

По низшему разряду

Строго говоря, манекенщица – это неофициальное, народное название, связанное с пренебрежением и низведением до уровня живого манекена. Официально профессия именовалась «демонстратор одежды», приравнивалась к самым низшим категориям рабочих профессий. В 60-70-е годы зарплата была порядка 76 рублей в месяц, на уровне уборщицы (на производстве та получала 80 рублей, в административных помещениях от 60 до 70 рублей). Профессия не пользовалась престижем, Журнал «Работница», например, писал осуждающие моральный облик манекенщиц материалы. Никита Михалков, женившись на манекенщице, долго говорил, что жена – переводчик.

В СССР возникновение профессии историк моды Александр Васильев относит к 40-м годам, но расцвет пришёлся на 60-80-е годы. Интересно, что долгое время иллюстрации в советских журналах мод были рисованными и услуги моделей не требовались. Фактически, демонстрация одежды на подиуме была едва ли не единственным занятием советских манекенщиц. В СССР были Дома моды и Дома моделей. Первые – привилегированные ателье индивидуального пошива, вторые – место работы модельеров и манекенщиц, причём их задачей было создание и показ, говоря современным языком прет-а-порте, вещей, которые будут производиться массово. Размеры манекенщиц от 44 до 48, никаких «90-60-90». Как и конкурсов красоты или заманчивых контрактов с зарубежными кутюрье и журналами. Рабочий день манекенщицы мог длиться 8 – 10 часов, без оплаты сверхурочных. Были трудовые книжки, шёл стаж. А вот профсоюза или творческого союза не было. Демонстрировали манекенщицы и нижнее бельё – на закрытых показах для работников швейных предприятий.

При этом у обывателя, видевшего только внешнюю яркую сторону работы манекенщиц, складывалось впечатление об их лёгкой жизни и не менее лёгком поведении. Тем не менее многие советские женщины втайне завидовали манекенщицам – носят красивую одежду, вращаются в высших кругах, да ещё и деньги за это получают!

Сломанные судьбы

Татьяна Михалкова, в девичестве Шигаева – одна из немногих советских манекенщиц, чья судьба сложилась успешно и удачно. Биографии первых красавиц Советского Союза куда трагичнее.

Регина Збарская стала мировой знаменитостью в начале 60-х годов, работала с Пьером Карденом и Кристианом Диором. Её имя окутывали тайны и слухи. Например, так и неизвестно, где именно она родилась и кто её родители. Говорили, что она работает на КГБ или, наоборот, на югославскую разведку. Ей приписывали сногсшибательные романы. Личная жизнь Збарской не сложилась, она несколько раз пыталась покончить с собой, потеряла работу манекенщицы и стала трудиться в доме моделей уборщицей. В итоге она совершила суицид 15 ноября 1987 года. Успела Регина побывать в психлечебнице.

Личная жизнь Валентины Яшиной не сложилась, карьера – тоже. Её называли отечественной Гретой Гарбо, лицом эпохи и одной из красивейших моделей СССР. Умерла Яшина в бедности и одиночестве.

Галина Миловская первой снялась для Vogue и один из снимков, перепечатанный журналом «Америка», стал началом конца её карьеры. На фото Миловская сидит на брусчатке Красной площади, расставив ноги, да еще спиной к Мавзолею! Разразился скандал. После показа коллекции купальников Миловскую выгнали из Щукинского училища. Скандалы продолжались и инстанции посоветовали Миловской эмигрировать, что она и сделала в 1974 году. Сначала она пользовалась успехом, в том числе из-за славы борца с советским режимом. Но шумиха быстро стихла и Миловская сменила профессию, став документалистом.