Как создавали советский самосвал-тяжеловес, который стал одним из «героев» фильма «Мимино»

КрАЗ-256Б1. Именно этот легендарный «советский самосвал» и «тяжеловес» прославился в нашей стране и за рубежом. И именно этот солидный по своим размерам грузовик становится «супергероем» в известном фильме «Мимино». Как создавался самосвал и когда «вышел на пенсию» – читайте в материале MIR24.TV.

По сюжету провинциальный пилот Валико Мизандари (Вахтанг Кикабидзе) по прозвищу Мимино (что значит «сокол») занимается вертолетными перевозками. Но случайная встреча с приятелем меняет всю его жизнь. Мимино отправляется в Москву подавать документы на переобучение. В гостинице он знакомится с водителем из Дилижана Рубиком Хачикяном (Фрунзик Мкртчян). Эти двое героев в дальнейшем решают жизненно важные вопросы, катаясь по Москве на «советском самосвале» КрАЗ-256Б1.

Государственный Знак качества

Советский тяжелый карьерный самосвал КрАЗ-256Б Кременчугский автомобильный завод стал выпускать в 1966 году. Предназначен он был для эксплуатации на дорогах первой и второй категорий, а также для работы в карьерах. Работал исполин действительно мощно: заявил в дальнейшем о себе и на Дальнем Севере, и даже при строительстве туннеля под Ла-Маншем.

Разработка этого самосвала – на замену КрАЗ-222 «Днепр» – стартовала в середине 1960-х. Специалисты трудились быстро: всего за два года был готов проект. У новенького самосвала были унифицированы рулевой механизм, рессоры и элементы системы электрооборудования. К слову, над созданием шасси трудились лучшие специалисты Минского автозавода.

О мощностях «стального коня» знали не только в нашей стране, но и за границей. Самосвал экспортировался более чем в 30 стран мира. Интересная деталь: машины, проданные в 1971-1979 годах через автоэкспорт британской компании, поступали в Великобританию под другим названием – BelAZ-256. А все потому, что для более требовательных британских водителей была доработана кабина: сидения заменены на более удобные, улучшена шумоизоляция, надеты мягкие накладки на торпеду. До начала 1990-х в Великобританию было поставлено около 440 машин.

КрАЗ-256Б. Это, конечно, было настоящее советское качество. Автозавод за разработку самосвала наградили Дипломом II степени ВДНХ СССР. Кроме того, отметили и золотой медалью на международной ярмарке в Пловдиве (второй по величине город Болгарии).

Спустя несколько лет после выпуска первого самосвала – в 1974 году – КрАЗ-256Б был удостоен Государственного Знака качества СССР. Напомним, что награду ввели 20 апреля 1967 года с целью стимулирования повышения качества и эффективности общественного производства. Официально использование Знака качества СССР было прекращено с распадом Советского Союза, однако некоторые производители продолжали наносить его на свою продукцию вплоть до 1993-1994 годов.

Время диктовало свои правила, машиностроители не стояли на месте. В 1977-м КрАЗ-256Б оборудовали новой двухконтурной тормозной системой. Новая модификация получила обозначение – КрАЗ-256Б1. Именно эта модель появляется в фильме «Мимино». Кстати, колесо этого исполина весило 142 килограмма, а мотор имел мощность 240 лошадиных сил.

Самосвалы Кременчугского автомобильного завода были хоть и суровой, но очень надежной техникой, при этом качество их постоянно росло.

Экспериментальные исследования

Тогда же – в 1970-х – разработчики взялись за унификацию самосвала. Уже к началу 1975 года электрооборудование КрАЗ-256Б было объединено с электрооборудованием других выпускавшихся грузовых автомашин СССР на 71%. Но потом было принято решение повысить уровень унификации до 75%. Этот показатель достигался за счет объединения выключателей и предохранителей КрАЗ-256Б с применяемыми в грузовиках МАЗ и установки новой стандартизованной модели звукового сигнала.

В конце 1970-х на Кременчугском автомобильном заводе стали осваивать изготовление узлов платформ и кабины автомобилей-самосвалов КрАЗ-256Б с использованием дуговой точечной сварки. К десятой пятилетке (1976-1980 годы) 66% материалов, использованных в платформе КрАЗ-256Б1, составляли гнутые профили, а применение низколегированных сталей сократилось примерно до 25%.

С течением времени ресурс выпускаемых КрАЗ-256Б увеличивался. Если до 1970 года он составлял 100 тысяч километров, то у выпущенных в 1970-1976 годы – 150 тысяч километров, а у выпущенных в 1977-1982 годы уже 160 тысяч километров. Благодаря совершенствованию конструкции к 1985 году ресурс серийных КрАЗ-256Б1 был увеличен до 165 тысяч километров.

Практическая грузоподъемность КрАЗ-256Б тоже существенно превышала заявленные показатели. Рекордные результаты дважды получил водитель Андижанского автомобильного комбината С. Абдулаев – в 1979 году и в 1981 году. А в 1984-м он стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1987 году коллектив «Челябинскавтотранс» построил и использовал для доставки хлеба на хлебоприемные пункты автопоезд грузоподъемностью 50 тонн в составе самосвала КрАЗ-256Б1 и трех полуприцепов ЗП8С-12.

Специалисты Центрального научно-исследовательского полигона НАМИ и Кременчугского автозавода в 1983 году провели экспериментальные исследования по снижению металлоемкости агрегатов КрАЗ-256Б1, и уже через год был разработан вариант самосвала с облегченным кузовом.

Старый воин ушел на пенсию только в 1994 году, однако серийное производство КрАЗ-256 было прекращено раньше – в конце 1993 года. Всего в 1993-м выпустили 4928 самосвалов, последний изготовлен в январе 1994 года. Но автолегенду СССР не стоит списывать со счетов. Некоторые из них и сегодня продолжают работать и доказывать, что значит настоящее советское качество!