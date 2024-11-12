Как нашли старейший живой организм на поверхности Земли

Ученые в США подсчитали возраст уникальной колонии осинообразного тополя в штате Юта и пришли к выводу, что это, возможно, старейший живой организм на Земле. Об этом пишет Sciencealert.

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Роща под названием Пандо состоит из примерно 47 тысяч осинообразных тополей (Populus tremuloides) и занимает около 43 гектаров. Биологи установили, что это один организм, где все деревья являются генетически идентичными и имеют общую корневую систему.

В новом исследовании специалисты взяли около 500 образцов, выделили их ДНК и на основе изучения мутаций подсчитали, что история Пандо должна насчитывать от 16 тысяч до 80 тысяч лет.

Также установлено, что Пандо грозит разделение на три отдельных организма и исчезновение.

Ранее самым древним наземным организмом считалась сосна Мафусаил в Калифорнии, ее возраст оценивается в 4,8 тысячи лет. Однако на планете есть и более древние жители - это водоросли Posidonia oceanica в Средиземном море у Балеарских островов, чей возраст около 100 тысяч лет.