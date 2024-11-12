На что запрещено было смотреть русским мужикам

Трудно себе представить более суеверных людей, чем жители русской деревни. Мир их был наполнен страхами, желанием умилостивить множество недобрых духов, которые обитали вокруг, и многочисленными запретами. Впрочем, запретов, связанных со взглядом мужчины на Руси, было меньше, чем запретов для женщин – тем вообще полагалось, чтобы чего не вышло, смотреть по больше части вниз да на рукоделие.

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Мужчина же был добытчиком, был вынужден ходить на охоту, рыбалку, часто бывать в поле и в лесу, кроме того, он был воином и защищал свою женщину, семью и деревню, поэтому смотреть вокруг нужно было зорко, а жить приходилось все время осматривая местность вокруг. Тем не менее, запреты смотреть на некоторые вещи были и у мужчин.

Подглядывать в окна

Нельзя было тайно подглядывать в окна – это считалось колдовством, желанием навести порчу на людей, которые не подозревали о том, что за ними наблюдают и якобы становились при этом легкой добычей для недоброго человека.

Нельзя было скрытно наблюдать за тем, как другие люди работают. Особенно это относилась к пастухам, кузнецам, гончарами и мельникам. Язычники верили, что эти люди, чтобы лучше выполнять свои обязанности, знаются с нечистой силой, заключают с ней особый договор, по которому она им помогает. Поэтому наблюдать за ними было нельзя – наблюдатель якобы мог ненароком нарушить договоренность между чертями и ремесленниками.

«Глазливые»

Нельзя было смотреть в глаза другим мужчинам, если у них было что-то с глазами – косоглазие, бельма, слепота – думали, что такие люди «глазливые» могут навредить – об этом пишет этнограф Мария Владимировна Ясинская в статье «Глаза и зрения в языке и традиционной культуре славян». Избегали смотреть в глаза хмурым и неулыбчивым людям – по этой же причине.

Взгляд покойника

Взгляд умершего человека русские крестьяне наделяли способностью выглядывать жертву. Видимо, он думали, что через глаза умершего может посмотреть злая сила. Поэтому во все времена покойным закрывали глаза монетами или даже завязывали. Исключения не было даже для погибших на поле боя воинам.

И ни в коем случае нельзя было встречаться взглядом с тем покойником, который умер от старости, особенно если это был ведьмак, бабка-травница или ведьма.

Волки и медведи

На охоте нельзя было встречаться взглядом с волком и медведем – следовало выследить хищника раньше, чем он заметит охотника. Охотники верили, что взгляд волка может заставить человека потерять сознание – вынимает душу.

На западе России у польской границы верили, что собачий взгляд тоже вреден, следовало не смотреть ей в глаза и прогонять от стола, особенно вредным считался взгляд четырехглазой собаки – то есть с собаки, у которых над или под глазами есть темные или светлые пятнышки.

Нельзя было заглядывать в глаза умирающих зверей – оленей, косуль, баранов. Особенно вредным считался взгляд зайца, думали, что он может сглазить, вызвать бессонницу и даже навести пожар.

Глаза начальства

Русским мужикам не следовало без причины смотреть в глаза воеводам, боярам, князьям, чтобы те не сочли это за вызов. Кроме того, считалось, что таким образом мужик может сглазить или навести злые чары на высокопоставленного человека. За подобные взгляды легко могли наказать кнутом.

Нельзя было без дела засматриваться на проходящих мимо или встретившихся в лавке девушек или женщин – это было нескромно. И уж тем более нельзя было бесцеремонно рассматривать девиц в храме во время службы. Для того, чтобы этого не происходило, пространство храма было специально разделено на две части – справа стоял мужчины, а слева – женщины и дети. Никаких особых свойств человеческому взгляду больше не переписывалось, разве что их считали «зеркалом души» и верили, что можно понять суть человека посмотрев ему прямо в глаза.